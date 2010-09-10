Сообщение Пушок » 10 апр 2017, 08:48

Конечно, мучить себя диетами не выход, но и травится всякой химией тоже ничего хорошего. Переходите на Правильное Питание, в интернете тонна всяких рецептов. Сегодня даже сама искала рецепт диетических мафинов, глаза разбегаются, не знаю из чего сделать ))))