Правильное питание, диеты
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Правильное питание, диеты
лучше правильное питание установить на всю жизнь, при диетах витамины теряются, сама недавно узнала, теперь на диетах не сижу.
Re: Правильное питание, диеты
Да, диеты крайне ненадежны. Вес потом быстро возвращается
К слову, недавно был в Индии на отличном семинаре по правильному питанию http://ayurveda-india.ru/ru/panchakarma Узнал довольно много полезной инфы. Теперь стараюсь придерживаться правилам рациона по аюрведе. За полтора месяца скинул уже 4 кг
К слову, недавно был в Индии на отличном семинаре по правильному питанию http://ayurveda-india.ru/ru/panchakarma Узнал довольно много полезной инфы. Теперь стараюсь придерживаться правилам рациона по аюрведе. За полтора месяца скинул уже 4 кг
Re: Правильное питание, диеты
Ledi Macbeth писал(а): Вот в таком йога туре я познал, что аюрведа - это имеет опосредованное влияние на питание. Тут больше духовные, дыхательные и физические практики. Но при этом ты сам должен перейти на правильное питание.
Т.е. просветления быть не может без правильного питания? )
- Korpan_Vlad
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 мар 2017, 16:41
Re: Правильное питание, диеты
состав - да, вопрос насущный. оращайте внимание, если фарш покупаете. туда пхнут всякие усилители вкуса термоядерные. лучше мясо самому в фарш перерабатывать.
Re: Правильное питание, диеты
Конечно, мучить себя диетами не выход, но и травится всякой химией тоже ничего хорошего. Переходите на Правильное Питание, в интернете тонна всяких рецептов. Сегодня даже сама искала рецепт диетических мафинов, глаза разбегаются, не знаю из чего сделать ))))
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
Re: Правильное питание, диеты
Правильное питание, это и есть своего рода диета. Например, я стараюсь в своём рационе иметь больше фруктов и овощей, мясо правильно приготовленное (вареное или на пару) и конечно кисломолочные продукты, которые я готовлю сама на хороших заквасках Vivo http://zakvaski.com/products.html . Правильно питаясь, я всегда чувствую себя в форме.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 04 авг 2017, 13:48
Взять займ наличными без отказа онлайн
Онлайн займы на карту мгновенно не выходя из дома Срочно круглосуточно без отказа
Взять займ наличными без отказа онлайн
Онлайн оформление на сайте ==> onezaym ru
Взять займ наличными без отказа онлайн
Онлайн оформление на сайте ==> onezaym ru
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость