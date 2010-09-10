Правильное питание, диеты

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение Lira » 02 янв 2016, 17:17

лучше правильное питание установить на всю жизнь, при диетах витамины теряются, сама недавно узнала, теперь на диетах не сижу.
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Магнусон
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 18:19

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение Магнусон » 21 янв 2016, 15:02

Да, диеты крайне ненадежны. Вес потом быстро возвращается
К слову, недавно был в Индии на отличном семинаре по правильному питанию http://ayurveda-india.ru/ru/panchakarma Узнал довольно много полезной инфы. Теперь стараюсь придерживаться правилам рациона по аюрведе. За полтора месяца скинул уже 4 кг :)
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Магнусон
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 18:19

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение Магнусон » 14 мар 2017, 00:58

Ledi Macbeth писал(а): Вот в таком йога туре я познал, что аюрведа - это имеет опосредованное влияние на питание. Тут больше духовные, дыхательные и физические практики. Но при этом ты сам должен перейти на правильное питание.

Т.е. просветления быть не может без правильного питания? )
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Korpan_Vlad
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 16:41

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение Korpan_Vlad » 29 мар 2017, 17:01

состав - да, вопрос насущный. оращайте внимание, если фарш покупаете. туда пхнут всякие усилители вкуса термоядерные. лучше мясо самому в фарш перерабатывать.
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Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение Пушок » 10 апр 2017, 08:48

Конечно, мучить себя диетами не выход, но и травится всякой химией тоже ничего хорошего. Переходите на Правильное Питание, в интернете тонна всяких рецептов. Сегодня даже сама искала рецепт диетических мафинов, глаза разбегаются, не знаю из чего сделать ))))
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
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Lola-kola
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 22:46

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение Lola-kola » 16 июл 2017, 00:05

Правильное питание, это и есть своего рода диета. Например, я стараюсь в своём рационе иметь больше фруктов и овощей, мясо правильно приготовленное (вареное или на пару) и конечно кисломолочные продукты, которые я готовлю сама на хороших заквасках Vivo http://zakvaski.com/products.html . Правильно питаясь, я всегда чувствую себя в форме.
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olya_vesnahr
Гость RZN.info
Сообщения: 21
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