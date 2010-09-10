Свидетели идут! Почему дремлет РПЦ?
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: Вчера, 22:31
Most beautiful girls for sex
Register on our site today only
http://win-your-prizes.com/?u=kay8wwl&o=ccymafu&t=
http://win-your-prizes.com/?u=kay8wwl&o=ccymafu&t=
Вернуться в «Религия, конфессии»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя