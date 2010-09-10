Свидетели идут! Почему дремлет РПЦ?

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

Сообщение MatthewVaw » 46 минут назад

Сильный приворот
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Приворот на удачу
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