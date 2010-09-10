Свидетели идут! Почему дремлет РПЦ?
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
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