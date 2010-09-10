Сообщение vova » 24 сен 2013, 09:21

viruss писал(а): vova писал(а): Самый лучший софт для разработки сайтов - стандартный блокнот windows.

+1 )

но удобнее так: phpdesigner + mysql workbench + adobe +1 )но удобнее так: phpdesigner + mysql workbench + adobe

Хм... о первой и не слышал, надо будет посмотреть на досуге) спасибка)