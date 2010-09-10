софт для разработки сайтов
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Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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софт для разработки сайтов
С помощью какого софта вы разрабатываете сайты(дизайн)?
Re: софт для разработки сайтов
Я сейчас делаю сайты на конструкторе он понятен и удобен, а главное не требует больших знаний в программировании. Могу сказать что на нем можно сделать полноценный сайт.
Re: софт для разработки сайтов
Самый лучший софт для разработки сайтов - стандартный блокнот windows.
Re: софт для разработки сайтов
vova писал(а):Самый лучший софт для разработки сайтов - стандартный блокнот windows.
+1, но порой требуется еще кое что =) http://libsoftware.net/451506-cvalley-filterit-46-for-adobe-illustrator-x86-x64.html например =))
Re: софт для разработки сайтов
vova писал(а):Самый лучший софт для разработки сайтов - стандартный блокнот windows.
+1 )
но удобнее так: phpdesigner + mysql workbench + adobe
Регулярно делаю две вещи - сплю с Анжелиной Джоли и вру...
Re: софт для разработки сайтов
viruss писал(а):vova писал(а):Самый лучший софт для разработки сайтов - стандартный блокнот windows.
+1 )
но удобнее так: phpdesigner + mysql workbench + adobe
Хм... о первой и не слышал, надо будет посмотреть на досуге) спасибка)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 окт 2015, 15:00
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Re: софт для разработки сайтов
та легче просто на вордпрессе делать сайт) просто скачиваешь понравившуюся тему и все) вот пример сайта на вордпрессе: http://avtomaty-vulkanplay.com/
Re: софт для разработки сайтов
фотошоп, sublime text, modx
Re: софт для разработки сайтов
photoshop, любой блокнот(саблайм или ноут пад), phpstorm
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: софт для разработки сайтов
Неплохая программа для разработки сайтов Microsoft Office FrontPage
10 сообщений • Страница 1 из 1
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