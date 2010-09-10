софт для разработки сайтов

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: Модераторы FORUM.RZN.info, INFLICTED

Ответить
Аватара пользователя
Gera111
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 20:46

софт для разработки сайтов

Сообщение Gera111 » 08 сен 2013, 21:03

С помощью какого софта вы разрабатываете сайты(дизайн)?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: софт для разработки сайтов

Сообщение Kyper » 09 сен 2013, 21:34

Я сейчас делаю сайты на конструкторе он понятен и удобен, а главное не требует больших знаний в программировании. Могу сказать что на нем можно сделать полноценный сайт.
Вернуться к началу
vova
Гость RZN.info
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 08:59
Контактная информация:
Контактная информация пользователя vova

Re: софт для разработки сайтов

Сообщение vova » 09 сен 2013, 21:45

Самый лучший софт для разработки сайтов - стандартный блокнот windows.
Вернуться к началу
Raisio
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 15:20

Re: софт для разработки сайтов

Сообщение Raisio » 14 сен 2013, 15:24

vova писал(а):Самый лучший софт для разработки сайтов - стандартный блокнот windows.

+1, но порой требуется еще кое что =) http://libsoftware.net/451506-cvalley-filterit-46-for-adobe-illustrator-x86-x64.html например =))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
viruss
Гость RZN.info
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 12 авг 2009, 17:01
Откуда: Рязань

Re: софт для разработки сайтов

Сообщение viruss » 23 сен 2013, 22:13

vova писал(а):Самый лучший софт для разработки сайтов - стандартный блокнот windows.

+1 )
но удобнее так: phpdesigner + mysql workbench + adobe
Регулярно делаю две вещи - сплю с Анжелиной Джоли и вру...
Вернуться к началу
vova
Гость RZN.info
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 08:59
Контактная информация:
Контактная информация пользователя vova

Re: софт для разработки сайтов

Сообщение vova » 24 сен 2013, 09:21

viruss писал(а):
vova писал(а):Самый лучший софт для разработки сайтов - стандартный блокнот windows.

+1 )
но удобнее так: phpdesigner + mysql workbench + adobe

Хм... о первой и не слышал, надо будет посмотреть на досуге) спасибка)
Вернуться к началу
beliashin.mitya
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 15:00
Контактная информация:
Контактная информация пользователя beliashin.mitya

Re: софт для разработки сайтов

Сообщение beliashin.mitya » 27 окт 2015, 15:10

та легче просто на вордпрессе делать сайт) просто скачиваешь понравившуюся тему и все) вот пример сайта на вордпрессе: http://avtomaty-vulkanplay.com/
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Bionide
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 16:25

Re: софт для разработки сайтов

Сообщение Bionide » 15 фев 2016, 22:24

фотошоп, sublime text, modx
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Oikaro
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 22:01

Re: софт для разработки сайтов

Сообщение Oikaro » 20 фев 2016, 22:07

photoshop, любой блокнот(саблайм или ноут пад), phpstorm
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: софт для разработки сайтов

Сообщение Зинаидушка » 29 авг 2017, 16:42

Неплохая программа для разработки сайтов Microsoft Office FrontPage
Вернуться к началу
щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: софт для разработки сайтов

Сообщение щукин » 06 апр 2018, 18:17

Есть много различных софтов помогающих в этом, конечно не легком деле. Так что нужно просто поискать. Вот например можете зайти на этот сайт и посмотреть какие приложения могут помочь вам в этом. Так что никогда просто не отчаивайтесь.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: софт для разработки сайтов

Сообщение vorog58 » 22 май 2018, 18:39

Кстати. Думаю , что эта инфо пригодится тем , кто зарабатывает или хочет зарабатывать крипто валюту. Здесь: https://clickchain.ru/library/obzor-birzh-torguyuschix-bitcoin-v-realnom-vremeni/ обзор бирж ,торгующих Bitcoin в реальном времени и много другой интересной и полезной информации.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: софт для разработки сайтов

Сообщение inna8585v » Сегодня, 17:40

Привет. Могу порекомендовать сайт интернет компании ProHoster: https://prohoster.info/?partner=42 Где можно арендовать качественный сервер на приемлемых условиях или приобрести по доступной цене. А также здесь бесплатно можно воспользоваться конструктором сайта.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость