софт для разработки сайтов
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Комментарии по программному обеспечению.
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софт для разработки сайтов
С помощью какого софта вы разрабатываете сайты(дизайн)?
Re: софт для разработки сайтов
Я сейчас делаю сайты на конструкторе он понятен и удобен, а главное не требует больших знаний в программировании. Могу сказать что на нем можно сделать полноценный сайт.
Re: софт для разработки сайтов
Самый лучший софт для разработки сайтов - стандартный блокнот windows.
Re: софт для разработки сайтов
vova писал(а):Самый лучший софт для разработки сайтов - стандартный блокнот windows.
+1, но порой требуется еще кое что =) http://libsoftware.net/451506-cvalley-filterit-46-for-adobe-illustrator-x86-x64.html например =))
Re: софт для разработки сайтов
vova писал(а):Самый лучший софт для разработки сайтов - стандартный блокнот windows.
+1 )
но удобнее так: phpdesigner + mysql workbench + adobe
Регулярно делаю две вещи - сплю с Анжелиной Джоли и вру...
Re: софт для разработки сайтов
viruss писал(а):vova писал(а):Самый лучший софт для разработки сайтов - стандартный блокнот windows.
+1 )
но удобнее так: phpdesigner + mysql workbench + adobe
Хм... о первой и не слышал, надо будет посмотреть на досуге) спасибка)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 окт 2015, 15:00
- Контактная информация:
Re: софт для разработки сайтов
та легче просто на вордпрессе делать сайт) просто скачиваешь понравившуюся тему и все) вот пример сайта на вордпрессе: http://avtomaty-vulkanplay.com/
Re: софт для разработки сайтов
фотошоп, sublime text, modx
Re: софт для разработки сайтов
photoshop, любой блокнот(саблайм или ноут пад), phpstorm
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: софт для разработки сайтов
Неплохая программа для разработки сайтов Microsoft Office FrontPage
Re: софт для разработки сайтов
Есть много различных софтов помогающих в этом, конечно не легком деле. Так что нужно просто поискать. Вот например можете зайти на этот сайт и посмотреть какие приложения могут помочь вам в этом. Так что никогда просто не отчаивайтесь.
Re: софт для разработки сайтов
Кстати. Думаю , что эта инфо пригодится тем , кто зарабатывает или хочет зарабатывать крипто валюту. Здесь: https://clickchain.ru/library/obzor-birzh-torguyuschix-bitcoin-v-realnom-vremeni/ обзор бирж ,торгующих Bitcoin в реальном времени и много другой интересной и полезной информации.
Re: софт для разработки сайтов
Привет. Могу порекомендовать сайт интернет компании ProHoster: https://prohoster.info/?partner=42 Где можно арендовать качественный сервер на приемлемых условиях или приобрести по доступной цене. А также здесь бесплатно можно воспользоваться конструктором сайта.
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