заказать токарные работы по металлу
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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заказать токарные работы по металлу
где в Рязани можно вытачить металличие детали? В интернете большинство предложений в других городах, маленькие заказы не берут, да и претензию (в случае чего) предъявить сложно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 авг 2014, 14:30
Re: заказать токарные работы по металлу
Случайно наткнулись на ваше объявление. Если актуально насчет токарных работ то пишите.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 июн 2014, 23:26
Re: заказать токарные работы по металлу
роман позвоните мне 89106252050 с 11 до 18
Re: заказать токарные работы по металлу
2 Роман, для меня актуально, см. личку
Re: заказать токарные работы по металлу
Наш завод работает с http://techosnastka-r.ru/
Вроде нормально все делают.
Вроде нормально все делают.
Re: заказать токарные работы по металлу
Пока не могу до них дозвониться, да и наверняка они в выходные не работают.
Специфика такова, что после дефектовки мне возможно нужно будет растачивать корпус раздатки и ставить втулку в корпус.
Я нашёл частного мастера в Кубинке МО, но сами понимаете Рязань и Кубинка, сколько времени будет потрачено.
А в Рязани ни кого не могу найти.
Т.е. токарно-фрезерные работы.
Специфика такова, что после дефектовки мне возможно нужно будет растачивать корпус раздатки и ставить втулку в корпус.
Я нашёл частного мастера в Кубинке МО, но сами понимаете Рязань и Кубинка, сколько времени будет потрачено.
А в Рязани ни кого не могу найти.
Т.е. токарно-фрезерные работы.
Re: заказать токарные работы по металлу
Техоснастка за частные заказы не берется.
Re: заказать токарные работы по металлу
Интересно, еще работают?
8 сообщений • Страница 1 из 1
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