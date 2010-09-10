Сообщение гвость » 24 сен 2015, 17:15

Пока не могу до них дозвониться, да и наверняка они в выходные не работают.

Специфика такова, что после дефектовки мне возможно нужно будет растачивать корпус раздатки и ставить втулку в корпус.

Я нашёл частного мастера в Кубинке МО, но сами понимаете Рязань и Кубинка, сколько времени будет потрачено.

А в Рязани ни кого не могу найти.

Т.е. токарно-фрезерные работы.