заказать токарные работы по металлу
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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заказать токарные работы по металлу
где в Рязани можно вытачить металличие детали? В интернете большинство предложений в других городах, маленькие заказы не берут, да и претензию (в случае чего) предъявить сложно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 авг 2014, 14:30
Re: заказать токарные работы по металлу
Случайно наткнулись на ваше объявление. Если актуально насчет токарных работ то пишите.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 июн 2014, 23:26
Re: заказать токарные работы по металлу
роман позвоните мне 89106252050 с 11 до 18
Re: заказать токарные работы по металлу
2 Роман, для меня актуально, см. личку
Re: заказать токарные работы по металлу
Наш завод работает с http://techosnastka-r.ru/
Вроде нормально все делают.
Вроде нормально все делают.
Re: заказать токарные работы по металлу
Пока не могу до них дозвониться, да и наверняка они в выходные не работают.
Специфика такова, что после дефектовки мне возможно нужно будет растачивать корпус раздатки и ставить втулку в корпус.
Я нашёл частного мастера в Кубинке МО, но сами понимаете Рязань и Кубинка, сколько времени будет потрачено.
А в Рязани ни кого не могу найти.
Т.е. токарно-фрезерные работы.
Специфика такова, что после дефектовки мне возможно нужно будет растачивать корпус раздатки и ставить втулку в корпус.
Я нашёл частного мастера в Кубинке МО, но сами понимаете Рязань и Кубинка, сколько времени будет потрачено.
А в Рязани ни кого не могу найти.
Т.е. токарно-фрезерные работы.
Re: заказать токарные работы по металлу
Техоснастка за частные заказы не берется.
Re: заказать токарные работы по металлу
Интересно, еще работают?
Re: заказать токарные работы по металлу
Токарная обработка металла — один из основных методов механической обработки металла резанием, когда заготовке придается нужная форма и размеры, указанные в чертеже. Данный метод обработки является наиболее распространенным для деталей типа тел вращения (осей, валов, дисков, фланцев, колец и т. п.). Мы тоже искали в Питере, к кому по этому делу обратиться, нашли, вот теперь и с Вами могу поделиться. Смотрите, есть ЗАВОД «РАДИОПРИБОР» они Вам все это сделают! Они вообще спецы по разной обработке металла, а сами можете и посмотреть https://zrp.ru/services/metalloobrabotka/.
Они используют современные токарно-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ, а также качественный инструмент от проверенных поставщиков. Это гарантирует повторяемость результата при изготовлении партии деталей, а также высокое качество выпускаемой продукции: гаек, втулок или сложных корпусных деталей с большим объемом токарной и фрезерной обработки, зубчатых колес и пр.
Они используют современные токарно-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ, а также качественный инструмент от проверенных поставщиков. Это гарантирует повторяемость результата при изготовлении партии деталей, а также высокое качество выпускаемой продукции: гаек, втулок или сложных корпусных деталей с большим объемом токарной и фрезерной обработки, зубчатых колес и пр.
9 сообщений • Страница 1 из 1
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