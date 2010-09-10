заказать токарные работы по металлу

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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наталья48
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 23:58

заказать токарные работы по металлу

Сообщение наталья48 » 09 сен 2013, 14:31

где в Рязани можно вытачить металличие детали? В интернете большинство предложений в других городах, маленькие заказы не берут, да и претензию (в случае чего) предъявить сложно.
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Роман #62#
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 авг 2014, 14:30

Re: заказать токарные работы по металлу

Сообщение Роман #62# » 04 авг 2014, 14:36

Случайно наткнулись на ваше объявление. Если актуально насчет токарных работ то пишите.
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sergeipikass
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 июн 2014, 23:26

Re: заказать токарные работы по металлу

Сообщение sergeipikass » 08 дек 2014, 19:26

роман позвоните мне 89106252050 с 11 до 18
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гвость
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 16:03

Re: заказать токарные работы по металлу

Сообщение гвость » 24 сен 2015, 16:10

2 Роман, для меня актуально, см. личку
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: заказать токарные работы по металлу

Сообщение Engineer » 24 сен 2015, 16:17

Наш завод работает с http://techosnastka-r.ru/
Вроде нормально все делают.
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гвость
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 16:03

Re: заказать токарные работы по металлу

Сообщение гвость » 24 сен 2015, 17:15

Пока не могу до них дозвониться, да и наверняка они в выходные не работают.
Специфика такова, что после дефектовки мне возможно нужно будет растачивать корпус раздатки и ставить втулку в корпус.
Я нашёл частного мастера в Кубинке МО, но сами понимаете Рязань и Кубинка, сколько времени будет потрачено.
А в Рязани ни кого не могу найти.
Т.е. токарно-фрезерные работы.
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гвость
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 16:03

Re: заказать токарные работы по металлу

Сообщение гвость » 25 сен 2015, 12:40

Техоснастка за частные заказы не берется.
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Lana4512
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 май 2017, 23:10

Re: заказать токарные работы по металлу

Сообщение Lana4512 » 04 май 2017, 23:52

Интересно, еще работают?
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: заказать токарные работы по металлу

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 12:26

Токарная обработка металла — один из основных методов механической обработки металла резанием, когда заготовке придается нужная форма и размеры, указанные в чертеже. Данный метод обработки является наиболее распространенным для деталей типа тел вращения (осей, валов, дисков, фланцев, колец и т. п.). Мы тоже искали в Питере, к кому по этому делу обратиться, нашли, вот теперь и с Вами могу поделиться. Смотрите, есть ЗАВОД «РАДИОПРИБОР» они Вам все это сделают! Они вообще спецы по разной обработке металла, а сами можете и посмотреть https://zrp.ru/services/metalloobrabotka/.
Они используют современные токарно-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ, а также качественный инструмент от проверенных поставщиков. Это гарантирует повторяемость результата при изготовлении партии деталей, а также высокое качество выпускаемой продукции: гаек, втулок или сложных корпусных деталей с большим объемом токарной и фрезерной обработки, зубчатых колес и пр.
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