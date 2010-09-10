Сообщение Customer » 01 янв 2016, 14:19

Dimono, да не вмешиваетесь нисколько, это форум, где каждый может высказать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу.

По сути самого Вашего поста - да за ради бога! Если всех вас удовлетворяет существующее положение вещей, все счастливы, то почему нет.

О своем личном рассказывать не буду, нет желания открывать нараспашку свое личное.

Ты - это ты, а я - это я.