гражданские браки- как вы к ним относитесь

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Tigrena3344
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение Tigrena3344 » 25 ноя 2015, 11:03

Но иногда отношение нужно и проверить таким образом)
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Borman
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 10:08
Откуда: Рязань

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение Borman » 29 дек 2015, 19:22

До свадьбы прожили в гражданском браке с будущей женой почти 3 года, поэтому ничего против ГБ не имею.
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Lagerta
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 дек 2015, 18:23

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение Lagerta » 30 дек 2015, 18:41

По-моему - личное дело каждого. В гражданском браке как-то попроще,особенно если нет детей еще)
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение Customer » 30 дек 2015, 19:03

Lagerta писал(а):По-моему - личное дело каждого. В гражданском браке как-то попроще,особенно если нет детей еще)

Largeta, а скажите мне, пожалуйста, с какого периода это можно считать "браком"? Вот в том классическом варианте брака, там все ясно - фата, цветы, пьяный диск жокей, такие же пьяные гости, мечтающие втихаря зажать где-нибудь понравившуюся гостью с другой стороны и т.д. Тут на форуме есть люди - они специалисты в этом - не в зажимании понравившихся девушек, а в организации всего этого. А вот этот вариант, который стыдливо называют "гражданским браком"? С момента переезда одного к другому?
Ты - это ты, а я - это я.
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Dimono
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1221
Зарегистрирован: 03 июл 2009, 19:29

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение Dimono » 31 дек 2015, 19:22

Customer писал(а): А вот этот вариант, который стыдливо называют "гражданским браком"? С момента переезда одного к другому?

Извините, что вмешиваюсь в вашу активную переписку.))) Во-первых, почему стыдливо? Я, например, этого не стесняюсь уже 16 лет как. А отсчёт времени, если уж так это необходимо, думаю можно считать как от начала знакомства, так и с момента переезда. Что кому нравится больше.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение Customer » 01 янв 2016, 14:19

Dimono, да не вмешиваетесь нисколько, это форум, где каждый может высказать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу.
По сути самого Вашего поста - да за ради бога! Если всех вас удовлетворяет существующее положение вещей, все счастливы, то почему нет.
О своем личном рассказывать не буду, нет желания открывать нараспашку свое личное.
Ты - это ты, а я - это я.
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Maria26
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 15:15

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение Maria26 » 29 янв 2016, 17:46

Если пару все устраивает, то пусть живут в гражданском браке. Мы тоже жили, теперь решили узаконить отношения, ни о чем не жалеем
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Liliam
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 19:29

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение Liliam » 15 фев 2016, 15:14

Да и я считаю, что это нужно только вдвоем решать. общественное мнение тут не при чем
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Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение Denata » 15 фев 2016, 15:50

А я думаю, что если первый брак - должен быть официальным. Если разведен мужчина или женщина, тогда можно и гражданский. Еще как по мне возраст играет роль. В 40 лет лучше уж гражданский чем никакой. А в 18 лет гражданский - стыдно.
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Azaliya
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 15:27

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение Azaliya » 20 фев 2016, 22:51

Я когда помоложе была, то ничего против не имела ГБ. А с возрастом, поумнела, что ли. Брак - это все-таки статус, а штамп - знак качества
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Флокса
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:40

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение Флокса » 22 фев 2016, 22:45

Можно пожить вместе, но когда появляются дети отношения стоит узаконить
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение UNCLE1911 » 22 фев 2016, 22:49

Да ладно, бамажки фигня. Главное лубофф!!!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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FyllerF
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 13:58

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение FyllerF » 15 апр 2016, 12:11

Это ужасно...девушки должны себя половыми тряпками чувствовать. Вы человеку в постели никем не являетесь.Так просто подружка от которой завтра можно уйти.
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PetrZotov
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 апр 2016, 16:54
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Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение PetrZotov » 16 апр 2016, 16:56

Как бы мы к ним не относились, они были есть и будут..
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danika
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 13:47
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Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение danika » 19 апр 2016, 12:30

FyllerF писал(а):Это ужасно...девушки должны себя половыми тряпками чувствовать. Вы человеку в постели никем не являетесь.Так просто подружка от которой завтра можно уйти.


Или наоборот :D
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Olivia1234
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 17:07

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение Olivia1234 » 10 май 2016, 22:59

Кому то просто все равно, если ли штамп в паспорте, главное, чтобы были чувства!
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shevchenko87
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 14:43

Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь

Сообщение shevchenko87 » 55 минут назад

Гражданский брак не должен затягиваться. Большинство женщин начинают на стены лезть от злости, когда их мужчина говорит "а зачем? Нам и так хорошо друг с другом".
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