гражданские браки- как вы к ним относитесь
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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- Tigrena3344
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
Но иногда отношение нужно и проверить таким образом)
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
До свадьбы прожили в гражданском браке с будущей женой почти 3 года, поэтому ничего против ГБ не имею.
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
По-моему - личное дело каждого. В гражданском браке как-то попроще,особенно если нет детей еще)
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
Lagerta писал(а):По-моему - личное дело каждого. В гражданском браке как-то попроще,особенно если нет детей еще)
Largeta, а скажите мне, пожалуйста, с какого периода это можно считать "браком"? Вот в том классическом варианте брака, там все ясно - фата, цветы, пьяный диск жокей, такие же пьяные гости, мечтающие втихаря зажать где-нибудь понравившуюся гостью с другой стороны и т.д. Тут на форуме есть люди - они специалисты в этом - не в зажимании понравившихся девушек, а в организации всего этого. А вот этот вариант, который стыдливо называют "гражданским браком"? С момента переезда одного к другому?
Ты - это ты, а я - это я.
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
Customer писал(а): А вот этот вариант, который стыдливо называют "гражданским браком"? С момента переезда одного к другому?
Извините, что вмешиваюсь в вашу активную переписку.))) Во-первых, почему стыдливо? Я, например, этого не стесняюсь уже 16 лет как. А отсчёт времени, если уж так это необходимо, думаю можно считать как от начала знакомства, так и с момента переезда. Что кому нравится больше.
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
Dimono, да не вмешиваетесь нисколько, это форум, где каждый может высказать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу.
По сути самого Вашего поста - да за ради бога! Если всех вас удовлетворяет существующее положение вещей, все счастливы, то почему нет.
О своем личном рассказывать не буду, нет желания открывать нараспашку свое личное.
По сути самого Вашего поста - да за ради бога! Если всех вас удовлетворяет существующее положение вещей, все счастливы, то почему нет.
О своем личном рассказывать не буду, нет желания открывать нараспашку свое личное.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
Если пару все устраивает, то пусть живут в гражданском браке. Мы тоже жили, теперь решили узаконить отношения, ни о чем не жалеем
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
Да и я считаю, что это нужно только вдвоем решать. общественное мнение тут не при чем
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
А я думаю, что если первый брак - должен быть официальным. Если разведен мужчина или женщина, тогда можно и гражданский. Еще как по мне возраст играет роль. В 40 лет лучше уж гражданский чем никакой. А в 18 лет гражданский - стыдно.
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
Я когда помоложе была, то ничего против не имела ГБ. А с возрастом, поумнела, что ли. Брак - это все-таки статус, а штамп - знак качества
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
Можно пожить вместе, но когда появляются дети отношения стоит узаконить
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
Да ладно, бамажки фигня. Главное лубофф!!!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
Это ужасно...девушки должны себя половыми тряпками чувствовать. Вы человеку в постели никем не являетесь.Так просто подружка от которой завтра можно уйти.
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
Как бы мы к ним не относились, они были есть и будут..
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
FyllerF писал(а):Это ужасно...девушки должны себя половыми тряпками чувствовать. Вы человеку в постели никем не являетесь.Так просто подружка от которой завтра можно уйти.
Или наоборот
- Olivia1234
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 окт 2015, 17:07
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
Кому то просто все равно, если ли штамп в паспорте, главное, чтобы были чувства!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Сегодня, 14:43
Re: гражданские браки- как вы к ним относитесь
Гражданский брак не должен затягиваться. Большинство женщин начинают на стены лезть от злости, когда их мужчина говорит "а зачем? Нам и так хорошо друг с другом".
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