Сообщение Дед Анатольич » 19 ноя 2017, 20:53

Antipov писал(а): Сами по себе ВП, в отрыве от других мер, разумеется мало что изменят. Но речь-то - о целом комплексе.

Я всем рязанцам желаю, чтобы у них появился нормальный общественный транспорт. Хотя бы в результате этого комплекса. Это не в первый раз разрабатывается комплекс мер. Был программа развития города за 2011-2020 годы, были программы развития дорожного хозяйства в 2012, 2014 и 2016 году. Какова их судьба? Каковы реальные подвижки? Буду рад за рязанцев, если новый комплекс что-то изменит.Был в Рязани в четверг-пятницу. Невестка с сыном не могли отвезти, ездил общественным транспортом.Интереснейшее наблюдение утром 17 ноября. Поехал я обратно, в Москву, утренним экспрессом. Стою на памятнике Павлова, смотрю на табло и понимаю, что придется лезть в маршрутку, потому как ближайший муниципальный транспорт будет через 15 минут. Влезть в маршрутку утром в том месте, пусть даже и с одной сумкой - задача непростая. Пропускаю несколько и тут приходит пятый троллейбус. А на табло его не было, за что уплачены деньги и как все это работает?Так вот, при набитых с утра маршрутках, троллейбус практически пуст. Зашел, выбрал куда сесть, сумочку рядом поставил и по пустому городу за 18 минут до площади Победы. Вот такой он, медленный, невостребованный и непредсказуемый, Рязанский муниципальный транспорт.