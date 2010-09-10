Как решить транспортные проблемы Рязани
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Как решить транспортные проблемы Рязани
Antipov писал(а):Сами по себе ВП, в отрыве от других мер, разумеется мало что изменят. Но речь-то - о целом комплексе.
Я всем рязанцам желаю, чтобы у них появился нормальный общественный транспорт. Хотя бы в результате этого комплекса. Это не в первый раз разрабатывается комплекс мер. Был программа развития города за 2011-2020 годы, были программы развития дорожного хозяйства в 2012, 2014 и 2016 году. Какова их судьба? Каковы реальные подвижки? Буду рад за рязанцев, если новый комплекс что-то изменит.
Был в Рязани в четверг-пятницу. Невестка с сыном не могли отвезти, ездил общественным транспортом.
Интереснейшее наблюдение утром 17 ноября. Поехал я обратно, в Москву, утренним экспрессом. Стою на памятнике Павлова, смотрю на табло и понимаю, что придется лезть в маршрутку, потому как ближайший муниципальный транспорт будет через 15 минут. Влезть в маршрутку утром в том месте, пусть даже и с одной сумкой - задача непростая. Пропускаю несколько и тут приходит пятый троллейбус. А на табло его не было, за что уплачены деньги и как все это работает?
Так вот, при набитых с утра маршрутках, троллейбус практически пуст. Зашел, выбрал куда сесть, сумочку рядом поставил и по пустому городу за 18 минут до площади Победы. Вот такой он, медленный, невостребованный и непредсказуемый, Рязанский муниципальный транспорт.
Только живи, и до всего доживешь
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Как решить транспортные проблемы Рязани
Шварц писал(а):О добровольном пожертвовании 7 000 000 рублей
Мда, пожертвование... Перевод с одной статьи бюджета на другую
Только живи, и до всего доживешь
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Как решить транспортные проблемы Рязани
Что-то не верится мне в светлое транспортное будущее Рязани…
Итак, вот новости https://www.rzn.info/news/2017/11/23/vo ... inaly.html и https://www.rzn.info/news/2017/5/31/v-p ... -foto.html. Что это значит, на мой взгляд? А то, что частные перевозки в Рязани это навсегда. Дальше частники начнут давить, что, мол, они потратились, поэтому их нельзя ликвидировать. Соответственно, весь поток останется у частников, а муниципальный транспорт будет только сокращаться. Трамвай порезали, одно троллейбусное депо ликвидировали, опыт есть.
А дальше, к примеру, воронежская схема – жалкие остатки общественного транспорта в нафиг никому не нужных районах и гонки на «Пазиках». Наблюдал этим летом лично, когда с женой ездил в Воронеж. Вереницы «Пазиков» растягиваются на остановках в такую змею, что найти, где остановился нужный ещё надо постараться. Впрочем, можно особо не спешить – в Воронеже водители часто стоят по паре минут на остановках, собирая народ. При этом, маршрутчики работают за 15 рублей днём и 20 рублей ночью.
Администрация Рязани, смотрю, в лучших российских традициях. https://www.rzn.info/news/2017/11/23/ko ... mitnym.htm Мол, что вы жалуетесь на повышение стоимости? Могло быть ещё хуже, но мы отстояли!
Зато платные парковки… Невестка в четверг родителей навещала. Оставила машину на Краснорядской, паркомат «висит», отправила СМС, код подтверждения, ответа нет. Через полчаса (!) приходит СМС о том, что оплата не прошла, «Операция отменена по инициативе клиента». Ей кто-то сказал, что на иногородние машины такая «изюминка» чуть ли не специально устроена – время на оплату истекло, можно штрафовать, иногороднему жаловаться и разбираться некогда.
Впрочем, смотрю, опыт приспосабливания к платным парковкам в Рязани осваивается. Забитые выезды с прилегающих территорий, плотная упаковка «своего» транспорта в тупичках (Радищева 61, к примеру), стоянка «для своих» на месте снесённого дома (тоже на Радищева), закрытые номера (на Кольцова).
В общем, думается мне, что ничего Рязань не получит, кроме «своих» маршрутчиков, с которых чиновники будут исправно получать откаты и бизнеса на парковках с тех, кто решил транспортную проблему решить для себя самостоятельно.
Итак, вот новости https://www.rzn.info/news/2017/11/23/vo ... inaly.html и https://www.rzn.info/news/2017/5/31/v-p ... -foto.html. Что это значит, на мой взгляд? А то, что частные перевозки в Рязани это навсегда. Дальше частники начнут давить, что, мол, они потратились, поэтому их нельзя ликвидировать. Соответственно, весь поток останется у частников, а муниципальный транспорт будет только сокращаться. Трамвай порезали, одно троллейбусное депо ликвидировали, опыт есть.
А дальше, к примеру, воронежская схема – жалкие остатки общественного транспорта в нафиг никому не нужных районах и гонки на «Пазиках». Наблюдал этим летом лично, когда с женой ездил в Воронеж. Вереницы «Пазиков» растягиваются на остановках в такую змею, что найти, где остановился нужный ещё надо постараться. Впрочем, можно особо не спешить – в Воронеже водители часто стоят по паре минут на остановках, собирая народ. При этом, маршрутчики работают за 15 рублей днём и 20 рублей ночью.
Администрация Рязани, смотрю, в лучших российских традициях. https://www.rzn.info/news/2017/11/23/ko ... mitnym.htm Мол, что вы жалуетесь на повышение стоимости? Могло быть ещё хуже, но мы отстояли!
Зато платные парковки… Невестка в четверг родителей навещала. Оставила машину на Краснорядской, паркомат «висит», отправила СМС, код подтверждения, ответа нет. Через полчаса (!) приходит СМС о том, что оплата не прошла, «Операция отменена по инициативе клиента». Ей кто-то сказал, что на иногородние машины такая «изюминка» чуть ли не специально устроена – время на оплату истекло, можно штрафовать, иногороднему жаловаться и разбираться некогда.
Впрочем, смотрю, опыт приспосабливания к платным парковкам в Рязани осваивается. Забитые выезды с прилегающих территорий, плотная упаковка «своего» транспорта в тупичках (Радищева 61, к примеру), стоянка «для своих» на месте снесённого дома (тоже на Радищева), закрытые номера (на Кольцова).
В общем, думается мне, что ничего Рязань не получит, кроме «своих» маршрутчиков, с которых чиновники будут исправно получать откаты и бизнеса на парковках с тех, кто решил транспортную проблему решить для себя самостоятельно.
Только живи, и до всего доживешь
-
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1814
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Как решить транспортные проблемы Рязани
Дед Анатольич писал(а):стоянка «для своих» на месте снесённого дома (тоже на Радищева)
Новость была, что на этом месте будут что-то строить. Так что стоянка "для своих" долго не просуществует.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Как решить транспортные проблемы Рязани
Antipov писал(а):Новость была, что на этом месте будут что-то строить. Так что стоянка "для своих" долго не просуществует.
Не просуществует - и не надо. Проблемы-то, как, решаются? Я с января 2017 года житель ближайшего Подмосковья, может и не в курсе рязанских дел. Так, к сватьям приезжал, в суде ответчиком выступал, квартирантов выгнал...
Был недавно на поминках друга. Что там с общественным транспортом в Строителе? Семерка больше в Реткино не ходит? И скопинский автобус в Строителе больше не останавливается, маразм какой-то, на автовокзал что ли из Строителя ехать?
А с площадью Ленина что затеяли? Ходят слухи, что Кудрявцева и Маяковского станут двусторонними, а Краснорядская чисто пешеходной. Ну да, общественный транспорт это ускорит по Маяковке.
Можно запретить, можно обложить данью - никто не обязан обеспечивать автобаны и бесплатные места. А вот дать что-то взамен... Интересно, есть хоть один закон, который обязывает власти обеспечить население общественным транспортом? Или там тоже никто не обязан.
Вы почему-то считаете автомобилистов быдлом, дрожащим над своими "машинками", а люди всего лишь, по большей части пытаются реализовать для себя право доехать из точки А в точку Б. По человечески. Я, работая в Рязани, ездил исключительно на своей машине. Потому что расписание троллейбуса с моей рабочей сменой не вязалось, а лотерея сел или не сел на маршрутку в случае опоздания наказывалась рублем на работе. Сейчас я езжу ежедневно, но исключительно общественным транспортом. Потому что у нас, в отличие от Рязани, он есть. Предсказуемый и логичный. И мне не нужна машина, чтобы отвезти внука на занятия - строго по расписанию будет автобус, ехать 15 минут. И в райцентр мне тоже не нужна машина - ибо автобус ходит строго по расписанию, почти до полуночи. И в Москву я тоже в здравом уме не сунусь на машине, ибо электричкой до вокзала чуть более получаса. И я тут не один такой. У невестки за год пробег на машине 4000 км. В которые входят две поездки в Рязань.
Забрать легко, а вот дать что-то взамен... Или не обязан? По рязанским движениям, кажется, не обязан.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Как решить транспортные проблемы Рязани
С введением платных парковок (60-80 руб/ч)и при росте цены на бензин (до 45 руб/л) стало не выгодно использовать свой автомобиль.Выгоднее на общественном транспорте. Пробки в Москве уменьшились значительно. Увеличился в Москве километраж выделенных полос для ОТ и такси. Увеличилась скорость ОТ.
Дед Анатольич. Пока в Рязани будут низкие тарифы на проезд в ОТ и не в состоянии рязанский городской бюджет оплачивать выпадающие расходы автоколонне и троллейбусному парку,придется долго ждать его-ОТ.
В Москве 1 поездка = 55 руб в метро и наземном ОТ.
С 01.12. 2017 установлен тариф на одну поездку пассажира в муниципальных автобусах и троллейбусах Рязани в размере 23 рублей.
Фактическая себестоимость одной поездки пассажира в муниципальном автобусе превышает 35 руб., а в троллейбусе - 29 руб.
Следовательно каждую поездку одного рязанца бюджет Рязани оплачивает 12 руб автоколонне и 6 руб РТП.
Проезд в маршрутках Рязани стоит 23 рубля.
Кроме того,надо ввести платные парковки в центре. Там больше всего пробок.Ширина дорог не рассчитана на такое кол-во машин.Еще припаркованные сужают проезжую часть.
Дед Анатольич. Пока в Рязани будут низкие тарифы на проезд в ОТ и не в состоянии рязанский городской бюджет оплачивать выпадающие расходы автоколонне и троллейбусному парку,придется долго ждать его-ОТ.
В Москве 1 поездка = 55 руб в метро и наземном ОТ.
С 01.12. 2017 установлен тариф на одну поездку пассажира в муниципальных автобусах и троллейбусах Рязани в размере 23 рублей.
Фактическая себестоимость одной поездки пассажира в муниципальном автобусе превышает 35 руб., а в троллейбусе - 29 руб.
Следовательно каждую поездку одного рязанца бюджет Рязани оплачивает 12 руб автоколонне и 6 руб РТП.
Проезд в маршрутках Рязани стоит 23 рубля.
Кроме того,надо ввести платные парковки в центре. Там больше всего пробок.Ширина дорог не рассчитана на такое кол-во машин.Еще припаркованные сужают проезжую часть.
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