Сообщение Дед Анатольич » 16 авг 2018, 23:38

Antipov писал(а): Новость была, что на этом месте будут что-то строить. Так что стоянка "для своих" долго не просуществует.

Не просуществует - и не надо. Проблемы-то, как, решаются? Я с января 2017 года житель ближайшего Подмосковья, может и не в курсе рязанских дел. Так, к сватьям приезжал, в суде ответчиком выступал, квартирантов выгнал...Был недавно на поминках друга. Что там с общественным транспортом в Строителе? Семерка больше в Реткино не ходит? И скопинский автобус в Строителе больше не останавливается, маразм какой-то, на автовокзал что ли из Строителя ехать?А с площадью Ленина что затеяли? Ходят слухи, что Кудрявцева и Маяковского станут двусторонними, а Краснорядская чисто пешеходной. Ну да, общественный транспорт это ускорит по Маяковке.Можно запретить, можно обложить данью - никто не обязан обеспечивать автобаны и бесплатные места. А вот дать что-то взамен... Интересно, есть хоть один закон, который обязывает власти обеспечить население общественным транспортом? Или там тоже никто не обязан.Вы почему-то считаете автомобилистов быдлом, дрожащим над своими "машинками", а люди всего лишь, по большей части пытаются реализовать для себя право доехать из точки А в точку Б. По человечески. Я, работая в Рязани, ездил исключительно на своей машине. Потому что расписание троллейбуса с моей рабочей сменой не вязалось, а лотерея сел или не сел на маршрутку в случае опоздания наказывалась рублем на работе. Сейчас я езжу ежедневно, но исключительно общественным транспортом. Потому что у нас, в отличие от Рязани, он есть. Предсказуемый и логичный. И мне не нужна машина, чтобы отвезти внука на занятия - строго по расписанию будет автобус, ехать 15 минут. И в райцентр мне тоже не нужна машина - ибо автобус ходит строго по расписанию, почти до полуночи. И в Москву я тоже в здравом уме не сунусь на машине, ибо электричкой до вокзала чуть более получаса. И я тут не один такой. У невестки за год пробег на машине 4000 км. В которые входят две поездки в Рязань.Забрать легко, а вот дать что-то взамен... Или не обязан? По рязанским движениям, кажется, не обязан.