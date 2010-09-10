радиолюбители

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Denчик
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 22:09
Откуда: Рязань

радиолюбители

Сообщение Denчик » 21 сен 2013, 20:07

Всем добрый день! Злесь есть радиолюбители? Давайте общаться, увлекаюсь радиоспортом 4 года
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Трофимыч
Знаток RZN.info
Сообщения: 6403
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 00:56
Откуда: из Лесу

Re: радиолюбители

Сообщение Трофимыч » 22 сен 2013, 22:58

А что, в век интернета и японских трансиверов из магазина есть радиоспорт? :shock:
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Avrely
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 24 янв 2010, 22:24

Re: радиолюбители

Сообщение Avrely » 22 сен 2013, 23:11

А что конкретно интересует? Охота на лис, КВ связь или работа с паяльником?
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Denчик
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 22:09
Откуда: Рязань

Re: радиолюбители

Сообщение Denчик » 28 сен 2013, 15:16

Трофимыч писал(а):А что, в век интернета и японских трансиверов из магазина есть радиоспорт? :shock:


Да, радиоспортом занимается много людей во всем мире. Мне стало интересно есть ли кроме меня в Рязани те, кто занимается данным видом спорта.
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Трофимыч
Знаток RZN.info
Сообщения: 6403
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 00:56
Откуда: из Лесу

Re: радиолюбители

Сообщение Трофимыч » 30 сен 2013, 11:07

Denчик писал(а):
Трофимыч писал(а):А что, в век интернета и японских трансиверов из магазина есть радиоспорт? :shock:


Да

Ну, такие люди есть, но это соревнования не по радио, а по вытаскиванию денег из кошельков,- мне жаль вас, Denчик.

P.S. Что-то давненько не попадались на глаза в городе антенны- они есть еще?
Есть ли в Рязани радиоклуб? Раньше он был в доме на углу Ленина и Революции.
Какова судьба известных некогда коллективных станций: в 1-ой общаге Радика, в Педе, во дворце пионеров, на городской станции юных техников?

P.P.S.
Avrely писал(а):А что конкретно интересует? Охота на лис, КВ связь или работа с паяльником?

Очень возможно, что товарищ соревнуется в сборке компутеров...
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zmitrok62
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 сен 2013, 11:41

Re: радиолюбители

Сообщение zmitrok62 » 30 сен 2013, 11:42

Трофимыч писал(а):А что, в век интернета и японских трансиверов из магазина есть радиоспорт? :shock:

Глупость равносильная следующей:
А что в век японских автомобилей и американских самолетов возможен велоспорт?
Последний раз редактировалось zmitrok62 30 сен 2013, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
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mizhgan
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 15:28
Откуда: дзержинка

Re: радиолюбители

Сообщение mizhgan » 30 сен 2013, 11:44

зайдите вот сюда http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... memberlist
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zmitrok62
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 сен 2013, 11:41

Re: радиолюбители

Сообщение zmitrok62 » 30 сен 2013, 11:45

mizhgan писал(а):зайдите вот сюда http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... memberlist

Правильно говорит. Не кормите местных тролей с выжженым интернетом мозгом.
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mizhgan
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 15:28
Откуда: дзержинка

Re: радиолюбители

Сообщение mizhgan » 30 сен 2013, 11:49

zmitrok62 писал(а):
mizhgan писал(а):зайдите вот сюда http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... memberlist

Правильно говорит. Не кормите местных тролей с выжженым интернетом мозгом.


а может человек и впрямь сидит на всяких там сикю-хамах и кюерзет.сру
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zmitrok62
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 сен 2013, 11:41

Re: радиолюбители

Сообщение zmitrok62 » 30 сен 2013, 11:59

Denчик писал(а):Всем добрый день! Злесь есть радиолюбители? Давайте общаться, увлекаюсь радиоспортом 4 года

А радиолюбители для Вас это те кто с 2 кВт через забор разговаривают на самодельном ламповом трансивере? Или что поинтересней? =)
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SergVK
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 мар 2009, 23:15

Re: радиолюбители

Сообщение SergVK » 18 ноя 2013, 12:01

Уважаемый ТС! Да, в Рязани есть некоторое количество активных радиолюбителей (если в имеете ввиду связь на КВ и УКВ).
В Рязани также имеется областной радиоклуб и региональное отделение Союза радиолюбителей России (СРР). Находятся они по адресу: ул. Новая, 92. Это областная школа ДОСААФ, на 4-м этаже.
Обычно радиоклуб работает по средам с 18-00.
Приходите, будем очень рады.
Там же сможете получить информацию по направлению спортивной радиопеленгации ("охота на лис"), это направление радиоспорта в Рязани также пользуется определенной популярностью.

Первоначальную информацию можете получить на сайтах: www.qrz.ru , www.cqham.ru , www.srr-ryazan.ru
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Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 772
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Re: радиолюбители

Сообщение Костен » 22 июн 2014, 08:21

А есть в Рязани что-либо типа кружков радиолюбителей (поделки там всякие электронные)?
Каждому своё
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жека smagin
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 16:30

Re: радиолюбители

Сообщение жека smagin » Сегодня, 16:36

здравствуйте.есть человек который возьмется отремонтировать и сделать профилактику уилителю Одиссей у-001?
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