Сообщение Трофимыч » 30 сен 2013, 11:07

Denчик писал(а): Трофимыч писал(а): А что, в век интернета и японских трансиверов из магазина есть радиоспорт? А что, в век интернета и японских трансиверов из магазина есть радиоспорт?



Да

Denчик

Avrely писал(а): А что конкретно интересует? Охота на лис, КВ связь или работа с паяльником?

Ну, такие люди есть, но это соревнования не по радио, а по вытаскиванию денег из кошельков,- мне жаль вас,P.S. Что-то давненько не попадались на глаза в городе антенны- они есть еще?Есть ли в Рязани радиоклуб? Раньше он был в доме на углу Ленина и Революции.Какова судьба известных некогда коллективных станций: в 1-ой общаге Радика, в Педе, во дворце пионеров, на городской станции юных техников?P.P.S.Очень возможно, что товарищ соревнуется в сборке компутеров...