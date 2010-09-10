радиолюбители
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
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радиолюбители
Всем добрый день! Злесь есть радиолюбители? Давайте общаться, увлекаюсь радиоспортом 4 года
Re: радиолюбители
А что, в век интернета и японских трансиверов из магазина есть радиоспорт?
Re: радиолюбители
А что конкретно интересует? Охота на лис, КВ связь или работа с паяльником?
Re: радиолюбители
Трофимыч писал(а):А что, в век интернета и японских трансиверов из магазина есть радиоспорт?
Да, радиоспортом занимается много людей во всем мире. Мне стало интересно есть ли кроме меня в Рязани те, кто занимается данным видом спорта.
Re: радиолюбители
Denчик писал(а):Трофимыч писал(а):А что, в век интернета и японских трансиверов из магазина есть радиоспорт?
Да
Ну, такие люди есть, но это соревнования не по радио, а по вытаскиванию денег из кошельков,- мне жаль вас, Denчик.
P.S. Что-то давненько не попадались на глаза в городе антенны- они есть еще?
Есть ли в Рязани радиоклуб? Раньше он был в доме на углу Ленина и Революции.
Какова судьба известных некогда коллективных станций: в 1-ой общаге Радика, в Педе, во дворце пионеров, на городской станции юных техников?
P.P.S.
Avrely писал(а):А что конкретно интересует? Охота на лис, КВ связь или работа с паяльником?
Очень возможно, что товарищ соревнуется в сборке компутеров...
Re: радиолюбители
Трофимыч писал(а):А что, в век интернета и японских трансиверов из магазина есть радиоспорт?
Глупость равносильная следующей:
А что в век японских автомобилей и американских самолетов возможен велоспорт?
Последний раз редактировалось zmitrok62 30 сен 2013, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: радиолюбители
зайдите вот сюда http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... memberlist
Re: радиолюбители
mizhgan писал(а):зайдите вот сюда http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... memberlist
Правильно говорит. Не кормите местных тролей с выжженым интернетом мозгом.
Re: радиолюбители
zmitrok62 писал(а):mizhgan писал(а):зайдите вот сюда http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... memberlist
Правильно говорит. Не кормите местных тролей с выжженым интернетом мозгом.
а может человек и впрямь сидит на всяких там сикю-хамах и кюерзет.сру
Re: радиолюбители
Denчик писал(а):Всем добрый день! Злесь есть радиолюбители? Давайте общаться, увлекаюсь радиоспортом 4 года
А радиолюбители для Вас это те кто с 2 кВт через забор разговаривают на самодельном ламповом трансивере? Или что поинтересней? =)
Re: радиолюбители
Уважаемый ТС! Да, в Рязани есть некоторое количество активных радиолюбителей (если в имеете ввиду связь на КВ и УКВ).
В Рязани также имеется областной радиоклуб и региональное отделение Союза радиолюбителей России (СРР). Находятся они по адресу: ул. Новая, 92. Это областная школа ДОСААФ, на 4-м этаже.
Обычно радиоклуб работает по средам с 18-00.
Приходите, будем очень рады.
Там же сможете получить информацию по направлению спортивной радиопеленгации ("охота на лис"), это направление радиоспорта в Рязани также пользуется определенной популярностью.
Первоначальную информацию можете получить на сайтах: www.qrz.ru , www.cqham.ru , www.srr-ryazan.ru
В Рязани также имеется областной радиоклуб и региональное отделение Союза радиолюбителей России (СРР). Находятся они по адресу: ул. Новая, 92. Это областная школа ДОСААФ, на 4-м этаже.
Обычно радиоклуб работает по средам с 18-00.
Приходите, будем очень рады.
Там же сможете получить информацию по направлению спортивной радиопеленгации ("охота на лис"), это направление радиоспорта в Рязани также пользуется определенной популярностью.
Первоначальную информацию можете получить на сайтах: www.qrz.ru , www.cqham.ru , www.srr-ryazan.ru
Re: радиолюбители
А есть в Рязани что-либо типа кружков радиолюбителей (поделки там всякие электронные)?
Каждому своё
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Re: радиолюбители
здравствуйте.есть человек который возьмется отремонтировать и сделать профилактику уилителю Одиссей у-001?
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