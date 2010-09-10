ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6
http://vk.com/club134347816 , добавляйтесь для обсуждения))) только строго не судите, группой занимаюсь впервые)))
кв. 516
Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6
Здравствуйте, соседи!
Подскажите дополнительную батарею можно самим поставить или обязательно только через УК? или можно самим, но с их разрешения?
Подскажите дополнительную батарею можно самим поставить или обязательно только через УК? или можно самим, но с их разрешения?
Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6
тата216 писал(а):Здравствуйте, соседи!
Подскажите дополнительную батарею можно самим поставить или обязательно только через УК? или можно самим, но с их разрешения?
УК не при чем. Ставьте.
Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6
https://vk.com/club134347816 напоминаю, о создании группы о нашем доме
кв. 516
Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6
Добрый день, соседи. Скажите, домофон у всех работает, если нет, то куда обращались?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 18 сен 2014, 20:08
Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6
В Видикон 709-709, для 4-9 подъездов
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