ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Mariya258
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 15 дек 2014, 15:35

Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6

Сообщение Mariya258 » 01 дек 2016, 17:11

http://vk.com/club134347816 , добавляйтесь для обсуждения))) только строго не судите, группой занимаюсь впервые)))
кв. 516
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тата216
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 10:49

Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6

Сообщение тата216 » 08 дек 2016, 21:09

Здравствуйте, соседи!
Подскажите дополнительную батарею можно самим поставить или обязательно только через УК? или можно самим, но с их разрешения?
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Юля536
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 09:59

Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6

Сообщение Юля536 » 09 дек 2016, 08:14

тата216 писал(а):Здравствуйте, соседи!
Подскажите дополнительную батарею можно самим поставить или обязательно только через УК? или можно самим, но с их разрешения?

УК не при чем. Ставьте.
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Mariya258
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 15 дек 2014, 15:35

Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6

Сообщение Mariya258 » 17 дек 2016, 11:22

https://vk.com/club134347816 напоминаю, о создании группы о нашем доме
кв. 516
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Юля536
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 09:59

Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6

Сообщение Юля536 » 13 фев 2017, 09:27

Добрый день, соседи. Скажите, домофон у всех работает, если нет, то куда обращались?
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santa(lemuroff)
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 20:08

Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6

Сообщение santa(lemuroff) » 13 фев 2017, 14:18

В Видикон 709-709, для 4-9 подъездов
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

Хочу чтобы ребенок снимался в кино

Сообщение Jimmyitalm » 51 минуту назад

Отдать ребенка сниматься в кино








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