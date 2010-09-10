ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6
Добрый день, соседи. Скажите, домофон у всех работает, если нет, то куда обращались?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 18 сен 2014, 20:08
Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6
В Видикон 709-709, для 4-9 подъездов
Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6
В квартиру можно подключить спутниковое ТВ, антенна ставится за окном или на крышу дома. Здесь на старте денег нужно заплатить за оборудование и подключение, но будет ниже абонентская плата (150-170₽/ месяц) и картинка намного лучше, чем у кабельного тв. Устанавливаю спутниковые антенны, могу сориентировать, звоните или пишите в вотсап: 8-920-980-00-30
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