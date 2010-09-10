Сообщение kolayse » Сегодня, 10:46

В квартиру можно подключить спутниковое ТВ, антенна ставится за окном или на крышу дома. Здесь на старте денег нужно заплатить за оборудование и подключение, но будет ниже абонентская плата (150-170₽/ месяц) и картинка намного лучше, чем у кабельного тв. Устанавливаю спутниковые антенны, могу сориентировать, звоните или пишите в вотсап: 8-920-980-00-30