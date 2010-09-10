ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Юля536
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 09:59

Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6

Сообщение Юля536 » 13 фев 2017, 09:27

Добрый день, соседи. Скажите, домофон у всех работает, если нет, то куда обращались?
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santa(lemuroff)
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 20:08

Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6

Сообщение santa(lemuroff) » 13 фев 2017, 14:18

В Видикон 709-709, для 4-9 подъездов
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kolayse
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 09:06

Re: ЖК "Вишневые сады" Вишневая 21, корп.6

Сообщение kolayse » Сегодня, 10:46

В квартиру можно подключить спутниковое ТВ, антенна ставится за окном или на крышу дома. Здесь на старте денег нужно заплатить за оборудование и подключение, но будет ниже абонентская плата (150-170₽/ месяц) и картинка намного лучше, чем у кабельного тв. Устанавливаю спутниковые антенны, могу сориентировать, звоните или пишите в вотсап: 8-920-980-00-30
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