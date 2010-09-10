Какой выбрать пылесос ?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Тигра
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 20:35

Какой выбрать пылесос ?

Сообщение Тигра » 03 окт 2013, 14:29

Ребятки помогите ! Сломался страрый пылесос , муж дал денег и сказал иди выбирай , тебе же убирать (он много работает , а я дома ). Пошла я в ближайщий супермаркет техники , а там море новых пылесосов ,что выбрать ума не приложу. Естественно консультанты стали расхваливать модели подороже, нет дешёвку мне не надо , деньги есть на хороший пылесос. Посоветуйте пожайлуста , проверенный , но и с инновациями пылесосик. Буду очень благодарна.
Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.
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Skob
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:19

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение Skob » 03 окт 2013, 20:54

Во
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90564
или дорогой
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90564
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Тигра
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 20:35

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение Тигра » 03 окт 2013, 21:02

Спасибо , большое ,гляну .
Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.
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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение Anyta » 04 окт 2013, 14:44

Если проверенный , то только Бош. Недавно сами искали на подарок хороший пылесос и взяли Relaxx’x ProSilence, который считается самым тихим из когда- либо производимых этой фирмой. Если честно мне даже жалко было его отдавать :(, такой он классный.
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Лаура
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 15:27

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение Лаура » 07 окт 2013, 15:35

Немецкая техника , кстати сказать, всегда отличалась практичностью и надёжностью .
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Aga
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 17:35

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение Aga » 07 окт 2013, 23:58

Эх, как же я хочу избавиться от своего" Громовержеца "это я так зову свой пылесос. Когда надо пылесосить , так я вообще оторвана от мира - ничего не слышу вообще.А тут такой пылесосик появился замечательный , ещё и от Бош. Надо мужа раскручивать на такую покупку.
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Галла
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 10:04

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение Галла » 08 окт 2013, 10:15

Бесшумный пылесос- это что-то из мира фантастики!!!
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Тигра
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 20:35

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение Тигра » 08 окт 2013, 17:08

Это то что мне надо , я люблю что-то делать и болтать по телефону , и если куплю себе такой же, то смогу это делать даже когда буду пылесосить , чудо да и только. Осталось выяснить , какие у него ещё достоинства , какой он в обслуживании? Ну и цену не мешало бы услышать .
Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.
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Skob
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:19

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение Skob » 08 окт 2013, 20:36

Тигра писал(а): Ну и цену не мешало бы услышать .

Ну а что тут слышать название написано можно без труда посмотреть
http://www.mvideo.ru/products/pylesos-s ... il66a.html 18к рублей.
Я бы на месте вашего мужа такой бы вам не купил, лучше шум перетерпеть чем столько денег на пылесос тратить.
Да и не может быть полностью бесшумного пылесоса, если он не будет шуметь, то будет маломощный и следовательно не эффективный.
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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение Anyta » 09 окт 2013, 06:33

Ну да, я за этот бош говорила, мы его за 18к купили.
Skob, он не полностью бесшумный, а просто тихо работает. То есть не гудит сильно, как мы уже привыкли... работает тихо-тихо. В нем все продумано и мощность всасывания и то чтобы тихо работал.
Так что он стоит тех денег, что за него просят.
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КатюшечкаФил
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 май 2012, 12:40

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение КатюшечкаФил » 14 июн 2017, 13:55

Сейчас в тренде роботы-пылесосы. Это у меня ребенок так говорит) Но на самом деле мы купили робота, айклебо арте, шикарная вещь. Еще ковер - рассадник пыли убрали, так совсем хорошо стало. Чистота, свежий воздух, еще и с пола все убирать приходится перед тем как робота запустить. А запускается он каждый день сам, по расписанию. Поэтому у нас теперь практически всегда дома порядок. Это оказывается приятно)
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение sol » 18 июн 2017, 15:38

А чего ковер убрали, если он не сильно длинноворсный, то айклебо арте может и с него мусор убирать, для него это по зубам"? Иногда с ковром уютнее, чем голый пол, особенно в холодное время года. А мыть пол с помощью робота пробовали, как вам эта его функция? На одном заряде все убирает или до заряжается ездит? У меня у знакомых квартира такая, что робот дозаряжается трижды)))) Хотят еще одного взять)
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КатюшечкаФил
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 май 2012, 12:40

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение КатюшечкаФил » 19 июн 2017, 13:02

Пока ребенок был маленький, он на ковре ползал, потом играл. А теперь вырос, да и ковер уже был не первой свежести после того как сын там и другие свои дела делал, то есть вместо туалета его использовал. Поэтому старый ковер убрали, думали, может, новый потом купим. Да так и не купили, без ковра дома как-то свободнее стало, пыли меньше, легче дышится. Ну, и роботу без ковра легче убираться. Мыть пробовали, да, хорошо полы освежает, когда самой лень, так вообще красота. Но я хоть раз в неделю-две стараюсь сама мыть, робот все равно так тщательно как сама не вымоет, он скорее протирает. Заряда хватает, это у ваших знакомых квартира наверное огромная, или робот другой. А в нашей трехкомнатной заряда арте хватит даже на то, чтобы два раза подряд убраться, не говоря уже об одном. А вы тоже робота присматриваете?
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение sol » 25 июн 2017, 13:26

Да, ковер если деть на него писил, отмыть не так легко, мы мыли давно, после мойки он стал еще больше пахнуть))) В итоге на дачу отвезли, лежит там. А у знакомых иклебо омега, у нее заряда хватает на меньше кв метров, так как он мощнее, ну и хата у них большая, очень большая (буржуины))))
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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение VTukalov » 19 июл 2017, 09:39

а есть ли моющие роботы пылесосы?
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КатюшечкаФил
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 май 2012, 12:40

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение КатюшечкаФил » 17 авг 2017, 08:24

Есть, у меня у подруги такой. Робото-полотер Everybot RS500. http://everybot.ru/ Она раньше все жаловалась по выходным как убираться не хочется, как бы себя заставить полы мыть спрашивала. Теперь довольная. Этому роботенку надо только воды налить в контейнеры и все. Даже тряпки она ему в машине стирает. В остальном он все сам. Говорит, запирает его в комнатах по очереди, и он там намывает полы. А она за ноутом лежит. Но тоже не очень хорошо, с другой стороны, меньше двигается. Она и так не очень худенькая.
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Wofka47
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 22:07

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение Wofka47 » Сегодня, 13:56

Karcher mediclean с аква фильтром. После него пользоваться никаким другим неохота. Плюсы: не нужен мешок для сбора пыли, постоянная сверхвысокая мощность всасывания, степень очистки выдуваемого воздуха более 99% (реально чувствуется после пылесосов с мешками), длинные шланг и шнур, очень высококачественный. Минусы: немаленький, шумный. Для добавления в воду требуется пеногаситель. Фирменный керхеровский дорогой, но есть российские аналоги по смешным ценам. Цена сейчас от 13000 до 18000 руб.
Amat victoria curam!
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