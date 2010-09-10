Сообщение Тигра » 03 окт 2013, 14:29

Ребятки помогите ! Сломался страрый пылесос , муж дал денег и сказал иди выбирай , тебе же убирать (он много работает , а я дома ). Пошла я в ближайщий супермаркет техники , а там море новых пылесосов ,что выбрать ума не приложу. Естественно консультанты стали расхваливать модели подороже, нет дешёвку мне не надо , деньги есть на хороший пылесос. Посоветуйте пожайлуста , проверенный , но и с инновациями пылесосик. Буду очень благодарна.

Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.