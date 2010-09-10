Какой выбрать пылесос ?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Какой выбрать пылесос ?
Ребятки помогите ! Сломался страрый пылесос , муж дал денег и сказал иди выбирай , тебе же убирать (он много работает , а я дома ). Пошла я в ближайщий супермаркет техники , а там море новых пылесосов ,что выбрать ума не приложу. Естественно консультанты стали расхваливать модели подороже, нет дешёвку мне не надо , деньги есть на хороший пылесос. Посоветуйте пожайлуста , проверенный , но и с инновациями пылесосик. Буду очень благодарна.
Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.
Re: Какой выбрать пылесос ?
Спасибо , большое ,гляну .
Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.
Re: Какой выбрать пылесос ?
Если проверенный , то только Бош. Недавно сами искали на подарок хороший пылесос и взяли Relaxx’x ProSilence, который считается самым тихим из когда- либо производимых этой фирмой. Если честно мне даже жалко было его отдавать , такой он классный.
Re: Какой выбрать пылесос ?
Немецкая техника , кстати сказать, всегда отличалась практичностью и надёжностью .
Re: Какой выбрать пылесос ?
Эх, как же я хочу избавиться от своего" Громовержеца "это я так зову свой пылесос. Когда надо пылесосить , так я вообще оторвана от мира - ничего не слышу вообще.А тут такой пылесосик появился замечательный , ещё и от Бош. Надо мужа раскручивать на такую покупку.
Re: Какой выбрать пылесос ?
Бесшумный пылесос- это что-то из мира фантастики!!!
Re: Какой выбрать пылесос ?
Это то что мне надо , я люблю что-то делать и болтать по телефону , и если куплю себе такой же, то смогу это делать даже когда буду пылесосить , чудо да и только. Осталось выяснить , какие у него ещё достоинства , какой он в обслуживании? Ну и цену не мешало бы услышать .
Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.
Re: Какой выбрать пылесос ?
Тигра писал(а): Ну и цену не мешало бы услышать .
Ну а что тут слышать название написано можно без труда посмотреть
http://www.mvideo.ru/products/pylesos-s ... il66a.html 18к рублей.
Я бы на месте вашего мужа такой бы вам не купил, лучше шум перетерпеть чем столько денег на пылесос тратить.
Да и не может быть полностью бесшумного пылесоса, если он не будет шуметь, то будет маломощный и следовательно не эффективный.
Re: Какой выбрать пылесос ?
Ну да, я за этот бош говорила, мы его за 18к купили.
Skob, он не полностью бесшумный, а просто тихо работает. То есть не гудит сильно, как мы уже привыкли... работает тихо-тихо. В нем все продумано и мощность всасывания и то чтобы тихо работал.
Так что он стоит тех денег, что за него просят.
Skob, он не полностью бесшумный, а просто тихо работает. То есть не гудит сильно, как мы уже привыкли... работает тихо-тихо. В нем все продумано и мощность всасывания и то чтобы тихо работал.
Так что он стоит тех денег, что за него просят.
Re: Какой выбрать пылесос ?
А чего ковер убрали, если он не сильно длинноворсный, то айклебо арте может и с него мусор убирать, для него это по зубам"? Иногда с ковром уютнее, чем голый пол, особенно в холодное время года. А мыть пол с помощью робота пробовали, как вам эта его функция? На одном заряде все убирает или до заряжается ездит? У меня у знакомых квартира такая, что робот дозаряжается трижды)))) Хотят еще одного взять)
Re: Какой выбрать пылесос ?
Да, ковер если деть на него писил, отмыть не так легко, мы мыли давно, после мойки он стал еще больше пахнуть))) В итоге на дачу отвезли, лежит там. А у знакомых иклебо омега, у нее заряда хватает на меньше кв метров, так как он мощнее, ну и хата у них большая, очень большая (буржуины))))
Re: Какой выбрать пылесос ?
а есть ли моющие роботы пылесосы?
Re: Какой выбрать пылесос ?
Karcher mediclean с аква фильтром. После него пользоваться никаким другим неохота. Плюсы: не нужен мешок для сбора пыли, постоянная сверхвысокая мощность всасывания, степень очистки выдуваемого воздуха более 99% (реально чувствуется после пылесосов с мешками), длинные шланг и шнур, очень высококачественный. Минусы: немаленький, шумный. Для добавления в воду требуется пеногаситель. Фирменный керхеровский дорогой, но есть российские аналоги по смешным ценам. Цена сейчас от 13000 до 18000 руб.
Amat victoria curam!
Re: Какой выбрать пылесос ?
Ребят, кёрхер и только он. Мое недавнее приобретение (http://www.chisto.ru/catalog/01/paroochistiteli/paroochistiteli/1.512-000/) это просто подарок для уборки ванной и быстропачкающегося ламината) паром, + убивает микробы за счет того что уборка по сути влажная)
Re: Какой выбрать пылесос ?
У нас старенький витек, работает уже 15 лет отлично.
Re: Какой выбрать пылесос ?
Народ, подскажите по тонким пылесосам. Есть у кого такие? Только чтоб в Рязани можно было купить, не под заказ и не с али тем более.
Re: Какой выбрать пылесос ?
В ДНС продаётся марка clever&clean, недорогие пылесосы и по качеству вроде не жалуются. Есть модель slim, у друга такой. Живет в однушке, ему хватает.
Re: Какой выбрать пылесос ?
А как долго он у него работает? Срок гарантии пережил без поломок?
Re: Какой выбрать пылесос ?
Ему дарили деньги на него в том году в апреле, соответственно почти 1,5 года работает. Насколько я знаю, не ломался. Он ну очень компактный в высоту, наверное в 2 раза тоньше обычного. При этом не видела, чтоб у него было грязно на полу.
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