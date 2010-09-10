Какой выбрать пылесос ?
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Re: Какой выбрать пылесос ?
Моделей много, выбрать очень сложно. Но я бы порекомендовала безмешковый пылесос от Филипс https://www.philips.ua/ru/c-p/FC9734_01/powerpro-expert-bagless-vacuum-cleaner. Уверяю вас, что с ним точно проблем не будет. При относительно небольшой мощности потребления он прекрасно всасывает.
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