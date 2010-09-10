Какой выбрать пылесос ?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Какой выбрать пылесос ?

Сообщение polpol » Сегодня, 18:13

Тигра писал(а):А где вы покупаете мешки-пылесборники для пылесосов? Ну и цену не мешало бы услышать.

Я в декабре прошлого года покупал мешки для своего пылесоса Philips в интернет-магазине FilterSale. У них в ассортименте есть и фирменная продукция и мешки, которые выпускаются сторонними компаниями. По качеству пылесборники обеих категорий вполне сравнимы. Они прочны, долговечны, способны выдержать большой вес пыли и другого мелкого мусора. На этой странице интернет-магазина https://filter.sale/meshki-dlya-pylesos ... el/fc-9071 представлены мешки для пылесоса Philips FC9071
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