Какой купить шуруповёрт ?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Какой купить шуруповёрт ?
Анахорет писал(а):Обдумываю идею придти в магазин вместе с зятем.
Наверное, это правильно, но неспортивно, по-моему.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1535
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: Какой купить шуруповёрт ?
Да самому неловко.
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Re: Какой купить шуруповёрт ?
Я бы в подарок макиту купил. С одной стороны - и не Интерскол какой-нибудь, с другой - лишнего за брэнд не платить.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3201
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Какой купить шуруповёрт ?
DS писал(а):Я бы в подарок макиту купил. С одной стороны - и не Интерскол какой-нибудь, с другой - лишнего за брэнд не платить.
ага..+ 100500, макита, бош или деволт
Re: Какой купить шуруповёрт ?
Бош я не люблю, потому что был на их заводе в Германии (не инструмент). Деволт дорогой, а макита - золотая середина.
Re: Какой купить шуруповёрт ?
У меня Макита. Помню когда еще только пришел в бригаду, я строитель, весь электро инструмент у ребят был этой марки и даже промышленный пылесос. По этому когда стал выбор какой купить домой, взял шуруповерт такого же производителя. Перед покупкой сравнивал цены в интернете и увидел в Бигам рекламу скидок на технику и строительные инструменты. У них по цене выходило дешевле всего, взял аккумуляторный Makita DF 457 DWE https://www.bigam.ru/product/drel-akkum ... we-631207/
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей