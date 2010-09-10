Какой купить шуруповёрт ?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Какой купить шуруповёрт ?

Сообщение DS » 05 окт 2013, 19:20

Анахорет писал(а):Обдумываю идею придти в магазин вместе с зятем.

Наверное, это правильно, но неспортивно, по-моему.
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Анахорет
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1535
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
Откуда: с околицы

Re: Какой купить шуруповёрт ?

Сообщение Анахорет » 05 окт 2013, 19:44

Да самому неловко.
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Какой купить шуруповёрт ?

Сообщение DS » 05 окт 2013, 19:53

Я бы в подарок макиту купил. С одной стороны - и не Интерскол какой-нибудь, с другой - лишнего за брэнд не платить.
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3201
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Контактная информация пользователя глен

Re: Какой купить шуруповёрт ?

Сообщение глен » 05 окт 2013, 20:02

DS писал(а):Я бы в подарок макиту купил. С одной стороны - и не Интерскол какой-нибудь, с другой - лишнего за брэнд не платить.

ага..+ 100500, макита, бош или деволт
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Какой купить шуруповёрт ?

Сообщение DS » 05 окт 2013, 20:24

Бош я не люблю, потому что был на их заводе в Германии (не инструмент). Деволт дорогой, а макита - золотая середина.
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MILAh
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 01:55

Re: Какой купить шуруповёрт ?

Сообщение MILAh » Сегодня, 09:46

У меня Макита. Помню когда еще только пришел в бригаду, я строитель, весь электро инструмент у ребят был этой марки и даже промышленный пылесос. По этому когда стал выбор какой купить домой, взял шуруповерт такого же производителя. Перед покупкой сравнивал цены в интернете и увидел в Бигам рекламу скидок на технику и строительные инструменты. У них по цене выходило дешевле всего, взял аккумуляторный Makita DF 457 DWE https://www.bigam.ru/product/drel-akkum ... we-631207/
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