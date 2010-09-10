Сообщение natalika3106 » 13 окт 2013, 23:56

Дорогие друзья!



19 октября состоится поездка в Рыбновскую школу-интернат для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.



Внедорожный клуб "Квадр62" Вся подробная информация на сайте организаторовВнедорожный клуб "Квадр62" http://u.to/esi0BA