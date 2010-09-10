19 октября - Радость детям!
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 13 май 2012, 17:33
19 октября - Радость детям!
Дорогие друзья!
19 октября состоится поездка в Рыбновскую школу-интернат для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
Цель поездки:
Организовать детям небольшой праздник с катанием на квадроциклах, автомобилях повышенной проходимости, командные конкурсы, приготовление еды на костре с участием детей и взрослых,
угощением детей гостинцами и небольшие подарки детям, спортивного характера .
Вопросы можно задать созвонившись с организаторами по тел. 8920-637 -55-55 Диксон
Мероприятие состоится 19 октября в субботу, начало в 14.00, территориально: Рыбное, рядом с трассой. (в среду будет подробная информация с координатами лагеря на сайте http://u.to/esi0BA )
Нас уже ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЖДУТ!!!!!
Большая просьба откликнуться квадроциклистов с рабочими квадриками и проявить участие в катании детей, их по предварительным данным будет порядка 50-60 человек.
Есть достаточно место для парковки авто с прицепами.
P.S. Клубная встреча, которая состоится 15 октября в Арт- кафе "Компот" в 19.30 будет посвящена подготовке и обсуждению этого мероприятия, кому интересно, Велком
Вся подробная информация на сайте организаторов
Внедорожный клуб "Квадр62" http://u.to/esi0BA
19 октября состоится поездка в Рыбновскую школу-интернат для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
Цель поездки:
Организовать детям небольшой праздник с катанием на квадроциклах, автомобилях повышенной проходимости, командные конкурсы, приготовление еды на костре с участием детей и взрослых,
угощением детей гостинцами и небольшие подарки детям, спортивного характера .
Вопросы можно задать созвонившись с организаторами по тел. 8920-637 -55-55 Диксон
Мероприятие состоится 19 октября в субботу, начало в 14.00, территориально: Рыбное, рядом с трассой. (в среду будет подробная информация с координатами лагеря на сайте http://u.to/esi0BA )
Нас уже ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЖДУТ!!!!!
Большая просьба откликнуться квадроциклистов с рабочими квадриками и проявить участие в катании детей, их по предварительным данным будет порядка 50-60 человек.
Есть достаточно место для парковки авто с прицепами.
P.S. Клубная встреча, которая состоится 15 октября в Арт- кафе "Компот" в 19.30 будет посвящена подготовке и обсуждению этого мероприятия, кому интересно, Велком
Вся подробная информация на сайте организаторов
Внедорожный клуб "Квадр62" http://u.to/esi0BA
Re: 19 октября - Радость детям!
круто спасибо )
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
19 октября Радость детям
Тут немаловажно,сколько человек соберем на мероприятие.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Акции и мероприятия»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей