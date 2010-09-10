Сообщение карина1988 » 20 авг 2016, 00:44

Ребят не связывайтесь с наркотиками, ни с какими и ни в коем случае. Даже не пробуйте это дерьмо. Наркота ломает жизни и судьбы людей. Я бывший нарк, сидел практически на всем да и пробовал может не все но много чего. Чуть не подох от этой заразы. Мои близкие вернули меня к жизни, помогли поверить в себя и не дали скопытится. Нашли клинику, там я лечился. Профессор Ваш метод помог мне. Я верил в себя, верил в своих друзей и поверил профессору Гиллеру, все это вместе помогло мне справиться с зависимостью. Друзья ещё раз прошу не связывайтесь с наркотиками, ну а если вам не повезло и вы как и я имеете дело с наркотиками и не можете бросить, то мой вам совет, обратитесь за помощью в клинику в которой помогли мне. Здесь помогают!