Лечение наркомании в Рязани
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Re: Лечение наркомании в Рязани
Тоже лечились в клинике Гиллера. Муж был зависим. Нам помогли. Советую.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 авг 2016, 00:41
Re: Лечение наркомании в Рязани
Ребят не связывайтесь с наркотиками, ни с какими и ни в коем случае. Даже не пробуйте это дерьмо. Наркота ломает жизни и судьбы людей. Я бывший нарк, сидел практически на всем да и пробовал может не все но много чего. Чуть не подох от этой заразы. Мои близкие вернули меня к жизни, помогли поверить в себя и не дали скопытится. Нашли клинику, там я лечился. Профессор Ваш метод помог мне. Я верил в себя, верил в своих друзей и поверил профессору Гиллеру, все это вместе помогло мне справиться с зависимостью. Друзья ещё раз прошу не связывайтесь с наркотиками, ну а если вам не повезло и вы как и я имеете дело с наркотиками и не можете бросить, то мой вам совет, обратитесь за помощью в клинику в которой помогли мне. Здесь помогают!
Re: Лечение наркомании в Рязани
nsw писал(а):Хочу посоветовать клинику профессора Гиллера в г. Москва. Мне там помогли спасти сына от наркотической зависимости, поэтому не устану рекомендовать эту клинику всем!
Моего мужа тоже в клинике Гиллера лечили. В нашей жизни был просто кошмар, куда мы только не ходили к кому только не обращались. Прочитала много отзывов о клинике и решили везти его в Москву на лечение. Нас просто напросто спасли там. Мы снова нормальная здоровая семья и счастливо живем. Всем советую
Re: Лечение наркомании в Рязани
А я сам прошел лечение в клинике Гиллера, поэто также рекомендую. У меня было все очень очень плохо. Честно! Стыдно вспоминать. Я был трупом, мешком с г...м!
Re: Лечение наркомании в Рязани
Дракон писал(а):А я сам прошел лечение в клинике Гиллера, поэто также рекомендую. У меня было все очень очень плохо. Честно! Стыдно вспоминать. Я был трупом, мешком с г...м!
За какую сумму?
Re: Лечение наркомании в Рязани
Гибунец, ты тоже хочешь подлечиться?
ИИМХО, пора. )
ИИМХО, пора. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Лечение наркомании в Рязани
Неплохой бизнес. Снять ломку легким наркотиком,надуть в уши профилактической беседой, показать родителям, что малыш уже как две недели затихарился, и к прошлому возврата больше нет, зайдите в кассу... И прходите через месяц еще раз.... ну не получилось.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Лечение наркомании в Рязани
Согласна, такие деньги на родителях наркоманов поднимают.
Re: Лечение наркомании в Рязани
Gholbirisa писал(а):Согласна, такие деньги на родителях наркоманов поднимают.
Бесплатный сыр, только в мышеловке.
Мы брата вылечили в клинике Гиллера, лечение там амбулаторное. До этого лечили в другом бесплатном центре , в итоге и недели после не продержался (это для тех кто хочет все и бесплатно). Брат не употребляет уже 2,5 года, вернулся на работу , женился и живет нормальной жизнью. Конечно та боль что он причинил останется навсегда , но самое главное что он снова с нами а не бегает по знакомым и родственникам в поисках денег на дозу!
Re: Лечение наркомании в Рязани
DashaP писал(а):Gholbirisa писал(а):Согласна, такие деньги на родителях наркоманов поднимают.
Бесплатный сыр, только в мышеловке.
Мы брата вылечили в клинике Гиллера, лечение там амбулаторное. Брат не употребляет уже 2,5 года, вернулся на работу , женился и живет нормальной жизнью. Конечно та боль что он причинил останется навсегда , но самое главное что он снова с нами а не бегает по знакомым и родственникам в поисках денег на дозу!
Я так понимаю все клиенты клиники Гиллера кололись исключительно рафинированным герычем или курили марихуану?
Все мои знакомые наркоманы уже в яме, и девиз у них один:"Лучше умереть в кайфе, чем жить инвалидом".
Какая нахрен семья и работа?
Стоимость лечения в клинике Гиллера озвучите или так и будете по одному сообщению на регистрацию подкидывать?
Re: Лечение наркомании в Рязани
Кто в яме уже ни чего не ответит. Лечение стоит 118 000 руб. Отвели в клинику мы его сами, потому что если дать эти деньги ему в руки он потратил бы все на наркотики. Да сумма лечения не маленькая, но мы нашли деньги, так как ему все равно нужна доза и он бы выносил из дома теже деньги и вещи, и в конце концов оказался бы там где ваши друзья. Но мы его не бросили и помогли справится с его проблемой. Сейчас у нас все хорошо. А вам желаю быть чуть добрее.
Re: Лечение наркомании в Рязани
DashaP писал(а):Кто в яме уже ни чего не ответит. Лечение стоит 118 000 руб. Отвели в клинику мы его сами, потому что если дать эти деньги ему в руки он потратил бы все на наркотики. Да сумма лечения не маленькая, но мы нашли деньги, так как ему все равно нужна доза и он бы выносил из дома теже деньги и вещи, и в конце концов оказался бы там где ваши друзья. Но мы его не бросили и помогли справится с его проблемой. Сейчас у нас все хорошо. А вам желаю быть чуть добрее.
Я на ихнем сайте прочитал уже,и как лечат тоже.
У меня к вам вопрос,сколько времени и что употреблял ваш брат?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 ноя 2016, 15:46
Re: Лечение наркомании в Рязани
У меня сын 18 летний употреблял "соль" и мы не знали что с ним делать. Обращались в разные клиники в одной его лечили, но как говорится не долечили. Опять связался с той же компанией "друзей" и все по новому. Перетаскал все из дома бабушки, каждый раз когда она его пыталась выгнать он ее бил. Мы собрали деньги на лечение в клинике профессора Якова Гиллера где его вылечили, мы несказанно благодарны этой клинике. Я рада что вам DashaP тоже там оказали помощь, ведь сейчас такое время что большинство клиник просто наживаются на таких больных. Удачи вам и вашему брату
Re: Лечение наркомании в Рязани
Очень благодарны профессору Якову Гиллеру за то что он вылечил моего мужа. Я не знала что делать, и хорошо что мне посоветовали данную клинику. Муж употреблял кокаин и мы долгое время этого не знали, пока он не спустил все деньги и все наши сбережения . Лечение амбулаторное это как раз то что мы искали, потому что в клинику ложиться на непонятно какой срок муж не хотел. Очень советую обратиться тем кому нужна помощь
Re: Лечение наркомании в Рязани
Наверное в клинике все плохо. Регистрируются тролли с одним сообщением и видимо под балдой, т.к. даже название темы не читают. Шо,Гиллер уже в Рязани?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 минуты назад
Re: Лечение наркомании в Рязани
По вопросам наркомании и алкоголизма обратитесь к специалистам Национального Антинаркотического Союза. В Рязани он представлен как "Центр помощи зависимым Андрея Борисова"
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