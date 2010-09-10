Сообщение DashaP » 31 окт 2016, 01:06

Кто в яме уже ни чего не ответит. Лечение стоит 118 000 руб. Отвели в клинику мы его сами, потому что если дать эти деньги ему в руки он потратил бы все на наркотики. Да сумма лечения не маленькая, но мы нашли деньги, так как ему все равно нужна доза и он бы выносил из дома теже деньги и вещи, и в конце концов оказался бы там где ваши друзья. Но мы его не бросили и помогли справится с его проблемой. Сейчас у нас все хорошо. А вам желаю быть чуть добрее.