Жена против клееного бруса
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Re: Жена против клееного бруса
Hyper писал(а): Все с ним в порядке, для ребенка вреда не представляет.
Все ЯД, дело только в концентрации
Re: Жена против клееного бруса
Hyper писал(а):Я тоже кстати встречал подобные отзывы о компании этой, когда искал у кого бы построиться. Похоже эти комментарии конкуренты оставляют))
А вдруг это и правда разгневанные клиенты? Как отличить? Не хотелось бы попасть, деньги то немаленькие.
Hyper писал(а): На самом деле все проще простого: у них на сайте есть все сертификаты, в том числе и о клее. Все с ним в порядке, для ребенка вреда не представляет.
Сертификаты? В нашей стране? Вы смеетесь? Сертификаты и производственная реальность порой образуют две не пересекающиеся плоскости.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Жена против клееного бруса
Тогда надо посмотреть сертификаты и ей показать. Спасибо!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 фев 2014, 20:18
Re: Жена против клееного бруса
Компаний по строительству деревянных домов много, а вот стоящих компаний – единицы. Выбирал между несколькими фирмами сразу, по стоимости проекта, срокам выполнения и вообще отношению выбрал ЛТДД, ни разу не пожалел. Делали все от начала до конца, и документы, и проект и строительство. Через 3 дня въезжаю в новый дом. Спасибо ЛТДД!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 фев 2014, 10:00
Re: Жена против клееного бруса
Начальнику помогал найти компанию для постройки загородного дома. Из всего, что есть на рынке выбрали лтдд. Лучшие традиции деревянного домостроения называется так не зря. Специалисты отменные, все разъяснили, помогли с подбором материалов, согласовали работы. Цена получается дешевле чем у конкурентов, начальник говорит, что стройка идет по плану, два раза был там, всем доволен, делают добротно.
Re: Жена против клееного бруса
Анатолий22, Владимир45 ребятки вас накололи.
Вот черный список компаний нарушающих технологию производства. ЛТДД там упоминается.
Чтобы увидеть картинку полностью на нее необходимо щелкнуть
Вот черный список компаний нарушающих технологию производства. ЛТДД там упоминается.
компания "ЛТДД" (Лучшие традиции деревянного домостроения)
завод "Вуден Хаус" Белоруссия г. Слуцк
клеят свой брус на ПВА, не стесняются об этом писать на своём сайте..
В рекламе интересно звучит сочетание - конструкционный клей...
Новаторы! ПВА ещё никто конструкционным клеем не называл
Господа из "ЛТДД" сняли Сертификаты со своего сайта.
Правда теперь их менеджеры путаются в показаниях: то на полиуретане клеят, то на ЭПИ, то на ПВА.
Сами в общем не знают.
Непосредственно же на заводе в г. Слуцк ничего не изменилось.
Чтобы увидеть картинку полностью на нее необходимо щелкнуть
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Жена против клееного бруса
Пора запретить делать мебель из ДСП. Фенолит он при комнатной Т.
Материал плохо удерживает гвозди и шурупы, особенно при повторном закручивании.
Материал экологически небезопасен: связующие смолы, которые применяются при его производстве, выделяют вредный для человека формальдегид.[6] Поэтому немаловажным параметром плит является предельно-допустимая концентрация вредных веществ на удельный объём, определяемый санитарными нормами. В России довольно часто производители выпускают низкосортную, дешевую плиту, выделение формальдегида из которых значительно превышает ПДК (до 40 раз) и хуже, чем у плит класса Е1 (в Е1 до 8 раз больше формальдегида чем в рекомендациях ГОСТ). За рубежом плиты такого класса уже не выпускают, а производят лишь сверхбезопасные плиты класса «Super E».
Е1 отличается большей экологической чистотой, показатель эмиссии формальдегида у неё заметно ниже. А вот Е2 запрещается использовать в производстве детской мебели.
Материал плохо удерживает гвозди и шурупы, особенно при повторном закручивании.
Материал экологически небезопасен: связующие смолы, которые применяются при его производстве, выделяют вредный для человека формальдегид.[6] Поэтому немаловажным параметром плит является предельно-допустимая концентрация вредных веществ на удельный объём, определяемый санитарными нормами. В России довольно часто производители выпускают низкосортную, дешевую плиту, выделение формальдегида из которых значительно превышает ПДК (до 40 раз) и хуже, чем у плит класса Е1 (в Е1 до 8 раз больше формальдегида чем в рекомендациях ГОСТ). За рубежом плиты такого класса уже не выпускают, а производят лишь сверхбезопасные плиты класса «Super E».
Е1 отличается большей экологической чистотой, показатель эмиссии формальдегида у неё заметно ниже. А вот Е2 запрещается использовать в производстве детской мебели.
- Жнец Смерти
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46
Re: Жена против клееного бруса
Знакомый собирается с весны строить дом из клееного бруса, московская облать 30км от мкад по калужскому шоссе. Нужна бригада частников - залить фундамент, собрать дом с перегородками 250м2 из клееного бруса, сделать кровлю. Остальное сам сделаю (отделка электрика водоснабжение). Есть желающие?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 29 апр 2013, 15:32
Re: Жена против клееного бруса
Анатолий22 писал(а):Компаний по строительству деревянных домов много, а вот стоящих компаний – единицы. Выбирал между несколькими фирмами сразу, по стоимости проекта, срокам выполнения и вообще отношению выбрал ЛТДД, ни разу не пожалел. Делали все от начала до конца, и документы, и проект и строительство. Через 3 дня въезжаю в новый дом. Спасибо ЛТДД!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 мар 2014, 20:38
Re: Жена против клееного бруса
а у жены и аргументы против него есть? ))) или она просто против из чувства противоречия? ну так подождите пару недель, у жен это обычно проходит
- KonstantinAvstreih
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 02 июн 2015, 13:25
Re: Жена против клееного бруса
Prime писал(а):Добрый день! Сейчас живем в квартире, но появилась возможность построить дом. Друг наш посоветовал ЛТДД, они на клееном брусе специализируются. Посмотрел я по свойствам – хороший материал, надежный, получше профилированного будет. Но жена на каком-то форуме нашла инфу, что у них клей плохой, вредный. Теперь она за ребенка переживать будет. Да и вообще против этого материала. Подскажите, как ее переубедить? Может кто уже имел дело с материалом или компанией этой?
Да, есть такой вред от клеёного бруса. При нагреве летом вообще испарения клея сильные идут, я например отказался такой технологии и строил из сип-панелей
Опыт строительства из SIP-панелей: http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=42&t=19610
Re: Жена против клееного бруса
Это естественно! Ведь СИП-панели излучают витамины.
Re: Жена против клееного бруса
Странно, чего брусу то противиться?! У нас дачник такой? Прежде чем про клей писать, лучше ознакомтесь с тем, из чего изготавливал материал ваш застройщик. Мы своим брусом довольны. Единственное, к домику террасу бы маленькую подобрать, но думаю, не будет ли это дороже стоить, чем требуют наши потребности?
Re: Жена против клееного бруса
Да, так вскользь честно говоря уже смотрела, поэтому цен и испугалась. Ну еще гяяну на ваших ребят
Re: Жена против клееного бруса
Нам построили дом из клееного бруса в http://www.mechtaevo.ru/ и никаких проблем с ним нет. Дышится легко)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26
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