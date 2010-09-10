Жена против клееного бруса

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
logdam
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1445
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 17:06

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение logdam » 25 окт 2013, 17:59

Hyper писал(а): Все с ним в порядке, для ребенка вреда не представляет.

Все ЯД, дело только в концентрации
Вернуться к началу
hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение hardbone » 25 окт 2013, 18:18

Hyper писал(а):Я тоже кстати встречал подобные отзывы о компании этой, когда искал у кого бы построиться. Похоже эти комментарии конкуренты оставляют))

А вдруг это и правда разгневанные клиенты? Как отличить? Не хотелось бы попасть, деньги то немаленькие.

Hyper писал(а): На самом деле все проще простого: у них на сайте есть все сертификаты, в том числе и о клее. Все с ним в порядке, для ребенка вреда не представляет.

Сертификаты? В нашей стране? Вы смеетесь? Сертификаты и производственная реальность порой образуют две не пересекающиеся плоскости.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Вернуться к началу
Prime
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 00:36

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение Prime » 26 окт 2013, 18:41

Тогда надо посмотреть сертификаты и ей показать. Спасибо!
Вернуться к началу
Анатолий22
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 20:18

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение Анатолий22 » 05 фев 2014, 20:19

Компаний по строительству деревянных домов много, а вот стоящих компаний – единицы. Выбирал между несколькими фирмами сразу, по стоимости проекта, срокам выполнения и вообще отношению выбрал ЛТДД, ни разу не пожалел. Делали все от начала до конца, и документы, и проект и строительство. Через 3 дня въезжаю в новый дом. Спасибо ЛТДД!
Вернуться к началу
Владимир45
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 10:00

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение Владимир45 » 24 фев 2014, 10:01

Начальнику помогал найти компанию для постройки загородного дома. Из всего, что есть на рынке выбрали лтдд. Лучшие традиции деревянного домостроения называется так не зря. Специалисты отменные, все разъяснили, помогли с подбором материалов, согласовали работы. Цена получается дешевле чем у конкурентов, начальник говорит, что стройка идет по плану, два раза был там, всем доволен, делают добротно.
Вернуться к началу
hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение hardbone » 24 фев 2014, 10:45

Анатолий22, Владимир45 ребятки вас накололи.

Вот черный список компаний нарушающих технологию производства. ЛТДД там упоминается.

компания "ЛТДД" (Лучшие традиции деревянного домостроения)
завод "Вуден Хаус" Белоруссия г. Слуцк
клеят свой брус на ПВА, не стесняются об этом писать на своём сайте..
В рекламе интересно звучит сочетание - конструкционный клей...
Новаторы! ПВА ещё никто конструкционным клеем не называл
Господа из "ЛТДД" сняли Сертификаты со своего сайта.
Правда теперь их менеджеры путаются в показаниях: то на полиуретане клеят, то на ЭПИ, то на ПВА.
Сами в общем не знают.
Непосредственно же на заводе в г. Слуцк ничего не изменилось.


Чтобы увидеть картинку полностью на нее необходимо щелкнуть
Изображение
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Вернуться к началу
nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение nikols » 24 фев 2014, 15:04

Пора запретить делать мебель из ДСП. Фенолит он при комнатной Т.

Материал плохо удерживает гвозди и шурупы, особенно при повторном закручивании.
Материал экологически небезопасен: связующие смолы, которые применяются при его производстве, выделяют вредный для человека формальдегид.[6] Поэтому немаловажным параметром плит является предельно-допустимая концентрация вредных веществ на удельный объём, определяемый санитарными нормами. В России довольно часто производители выпускают низкосортную, дешевую плиту, выделение формальдегида из которых значительно превышает ПДК (до 40 раз) и хуже, чем у плит класса Е1 (в Е1 до 8 раз больше формальдегида чем в рекомендациях ГОСТ). За рубежом плиты такого класса уже не выпускают, а производят лишь сверхбезопасные плиты класса «Super E».

Е1 отличается большей экологической чистотой, показатель эмиссии формальдегида у неё заметно ниже. А вот Е2 запрещается использовать в производстве детской мебели.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Жнец Смерти
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение Жнец Смерти » 24 фев 2014, 15:51

Знакомый собирается с весны строить дом из клееного бруса, московская облать 30км от мкад по калужскому шоссе. Нужна бригада частников - залить фундамент, собрать дом с перегородками 250м2 из клееного бруса, сделать кровлю. Остальное сам сделаю (отделка электрика водоснабжение). Есть желающие?
Вернуться к началу
ЕвгенияДенис
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 апр 2013, 15:32

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение ЕвгенияДенис » 26 фев 2014, 23:58

Анатолий22 писал(а):Компаний по строительству деревянных домов много, а вот стоящих компаний – единицы. Выбирал между несколькими фирмами сразу, по стоимости проекта, срокам выполнения и вообще отношению выбрал ЛТДД, ни разу не пожалел. Делали все от начала до конца, и документы, и проект и строительство. Через 3 дня въезжаю в новый дом. Спасибо ЛТДД!

Реклама дело хорошее :D
Вернуться к началу
velikanovanastya
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 20:38

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение velikanovanastya » 29 мар 2014, 21:43

а у жены и аргументы против него есть? ))) или она просто против из чувства противоречия? ну так подождите пару недель, у жен это обычно проходит
Вернуться к началу
Аватара пользователя
KonstantinAvstreih
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 июн 2015, 13:25

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение KonstantinAvstreih » 03 июн 2015, 12:15

Prime писал(а):Добрый день! Сейчас живем в квартире, но появилась возможность построить дом. Друг наш посоветовал ЛТДД, они на клееном брусе специализируются. Посмотрел я по свойствам – хороший материал, надежный, получше профилированного будет. Но жена на каком-то форуме нашла инфу, что у них клей плохой, вредный. Теперь она за ребенка переживать будет. Да и вообще против этого материала. Подскажите, как ее переубедить? Может кто уже имел дело с материалом или компанией этой?



Да, есть такой вред от клеёного бруса. При нагреве летом вообще испарения клея сильные идут, я например отказался такой технологии и строил из сип-панелей
Опыт строительства из SIP-панелей: http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=42&t=19610
Вернуться к началу
DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение DS » 03 июн 2015, 22:05

Это естественно! Ведь СИП-панели излучают витамины.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение Lira » 14 авг 2015, 01:20

Странно, чего брусу то противиться?! У нас дачник такой? Прежде чем про клей писать, лучше ознакомтесь с тем, из чего изготавливал материал ваш застройщик. Мы своим брусом довольны. Единственное, к домику террасу бы маленькую подобрать, но думаю, не будет ли это дороже стоить, чем требуют наши потребности?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение Lira » 14 авг 2015, 12:38

Да, так вскользь честно говоря уже смотрела, поэтому цен и испугалась. Ну еще гяяну на ваших ребят
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ЯНика
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 17:53

Re: Жена против клееного бруса

Сообщение ЯНика » 28 июн 2016, 20:29

Нам построили дом из клееного бруса в http://www.mechtaevo.ru/ и никаких проблем с ним нет. Дышится легко)
Вернуться к началу
MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

Сообщение MatthewVaw » 18 минут назад

Сильный приворот
Верну любимого
Вернуть любимую
Приворот на удачу
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя