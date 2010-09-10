Сообщение FantoM » 31 окт 2013, 20:48

budarin писал(а): Растворитель для густой резины Rubber Paint 5 литров стоит в розницу 700 рублей.

Разница очевидна, не учитывая качество и цветовую гамму.

Как так??? Качество всегда надо учитывать!!!Выбросить 7000 руб в пропасть, "сэкономив" 500-1000 руб - это НЕразумноОсобенно в том случае, если на рынке появляется продукт-лотерея, а стабильность состава его в сравнении с ПластиДипом, который уже поработал себе на репутацию аж лет 40, пока не совсем яснаСколько машин залили?) где отзывы довольных рязанцев?Летом Раббер проигрывал ПластиДипу, увы:1. Менее равномерно наносится - состав уж слишком неоднородный даже после активного перемешивания)2. Нужно МИНИМУМ 4 слоя, причем слои нужно хорошенько сушить) На слой больше, чем пластидипа).3. ЗАПАХ!!!Правда, владивостокские товарищи уверяли, что "китайцы подкорректируют формулу и будет как ПластиДИп"Как там нынешняя формула?) и сайт производителя подскажите, плиз