Жидкая резина Rubber Paint
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Жидкая резина Rubber Paint
Жидкая резина Rubber Paint - это новый и простой способ матирования деталей. Там где невозможно нанести обычный автовинил легко будет нанести Rubber Paint. Наша продукция является аналогом известных брендов. Применение Rubber paint не ограничивается только автомобильной сферой, он так же может применяться в строительстве и в быту.
Для чего применяется «жидкая резина»? Она создаёт тонкое и прочное покрытие, защищающее детали автомобиля от влаги и прочих негативных воздействий. При этом ЛКП не повреждается, и само напыление несложно снять. Благодаря текучести Rubber Paint ™ покрыть можно любую деталь – от бампера до шильдиков и колёсных дисков, но в отличие от краски, это покрытие, при необходимости, можно снять.
Rubber Paint™ может быть любого цвета, и его можно использовать как краску. Поверхность напыления будет матовой, не требующей полировки и других операций. То есть каждый может «перекрасить» автомобиль, и это обойдётся в несколько раз дешевле, чем если бы это сделали в сервис-центре, при этом благодаря уникальным свойствам материала, результат всегда будет отличным!
Сочетая различные цвета можно придать индивидуальность любому автомобилю! Также поверх напыления можно нанести аэрографию, что сделает автомобиль уникальным.
Ищем эксклюзивного дилера в регионе Рязань. Заявки отправляйте на почту budarin88@gmail.com
По всем вопросам - 8-908-562-47-75 - Дмитрий
Для чего применяется «жидкая резина»? Она создаёт тонкое и прочное покрытие, защищающее детали автомобиля от влаги и прочих негативных воздействий. При этом ЛКП не повреждается, и само напыление несложно снять. Благодаря текучести Rubber Paint ™ покрыть можно любую деталь – от бампера до шильдиков и колёсных дисков, но в отличие от краски, это покрытие, при необходимости, можно снять.
Rubber Paint™ может быть любого цвета, и его можно использовать как краску. Поверхность напыления будет матовой, не требующей полировки и других операций. То есть каждый может «перекрасить» автомобиль, и это обойдётся в несколько раз дешевле, чем если бы это сделали в сервис-центре, при этом благодаря уникальным свойствам материала, результат всегда будет отличным!
Сочетая различные цвета можно придать индивидуальность любому автомобилю! Также поверх напыления можно нанести аэрографию, что сделает автомобиль уникальным.
Ищем эксклюзивного дилера в регионе Рязань. Заявки отправляйте на почту budarin88@gmail.com
По всем вопросам - 8-908-562-47-75 - Дмитрий
Re: Жидкая резина Rubber Paint
само покрытие получается шагреневое - т.е. пыль и грязь будет "приоипать" гораздо сильнее чем к ЛКП
Re: Жидкая резина Rubber Paint
чем от PlastiDip отличается?
Re: Жидкая резина Rubber Paint
По качеству не уступает. Цветовая гамма, на мой взгляд, интереснее. Цена значительно дешевле!
Re: Жидкая резина Rubber Paint
Нельзя сказать, что покрытие получается шагреневое. Резина равномерно и гладко ложится на автомобиль. Вблизи покрытие можно увидеть на видео - http://www.youtube.com/watch?v=ezIHn4d2_7o
Среди всех наших клиентов не было ни одного обращения с подобным замечанием.
Среди всех наших клиентов не было ни одного обращения с подобным замечанием.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2435
- Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
- Откуда: 3держинка, авенида МОгэс
Re: Жидкая резина Rubber Paint
budarin, царапины от веток как оно переносит ?
Re: Жидкая резина Rubber Paint
budarin писал(а):По качеству не уступает. Цветовая гамма, на мой взгляд, интереснее. Цена значительно дешевле!
Значительно - это насколько?)
ПластиДип у официалов 750-800 руб (зависит от серии)
golovan, царапины разные бывают, как и ветки)
если не насквозь процарапало, то пыльнуть сверху еще раз ничего не мешает)
При криворуком нанесении после нескольких моек отлетает лохмотьями на изгибах деталей)
В целом, можно рассчитывать на полгода приличного вида при стандартной эксплуатации
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2435
- Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
- Откуда: 3держинка, авенида МОгэс
Re: Жидкая резина Rubber Paint
насчт царапин это чтобы бюджетно побрызгать и хватило месяц по заросшим при-речным просёлкам ездить а потом снять
Re: Жидкая резина Rubber Paint
budarin писал(а):Нельзя сказать, что покрытие получается шагреневое. Резина равномерно и гладко ложится на автомобиль. Вблизи покрытие можно увидеть на видео - http://www.youtube.com/watch?v=ezIHn4d2_7o
Среди всех наших клиентов не было ни одного обращения с подобным замечанием.
да, это я значит какую то другую видел
Re: Жидкая резина Rubber Paint
FantoM, цена в розницу 500 рублей за баллончик 40 мл. За банку 4 л - 6000 рублей (состав разводится растворителем 1x1). Банки хватает на покраску автомобиля. Баллончика примерно на 1-1,5 диска.
Re: Жидкая резина Rubber Paint
budarin писал(а):FantoM, цена в розницу 500 рублей за баллончик 40 мл. За банку 4 л - 6000 рублей (состав разводится растворителем 1x1). Банки хватает на покраску автомобиля. Баллончика примерно на 1-1,5 диска.
Наверное, 400 мл?)))
Банка 3,8л Пласти Дипа стоит 5500 р.
Банка 5л 6500 р.
К ПД также нужен растворитель - не более 1 к 1 (+1600р.)
Итого 8100 за 10 л
Расход 200-250 г на кв.м (3 слоя)
Площади поверхностей у машин разные - каждый сам себе посчитает
Растворитель тоже денег стОит
Так что разница в цене с Пласти Дипом оооч несущественная и пока в пользу Пласти Дипа
Re: Жидкая резина Rubber Paint
Немного поправлюсь:
Смешивается густая резина Rubber Paint в соответствии со следующей шкалой:
Дюз пистолета 1.4
1 - резины к 2.5 - растворителя
Дюз пистолета 1.8-2.0
1 - резины к 1 либо 1.5 растворителя.
Аналогов данной резины на рынке РФ и СНГ не представленно среди конкурентов. Основные закупщики данного состава Европа, Юго-восточная азия.
Смешивается густая резина Rubber Paint в соответствии со следующей шкалой:
Дюз пистолета 1.4
1 - резины к 2.5 - растворителя
Дюз пистолета 1.8-2.0
1 - резины к 1 либо 1.5 растворителя.
Аналогов данной резины на рынке РФ и СНГ не представленно среди конкурентов. Основные закупщики данного состава Европа, Юго-восточная азия.
Re: Жидкая резина Rubber Paint
Растворитель для густой резины Rubber Paint 5 литров стоит в розницу 700 рублей.
Разница очевидна, не учитывая качество и цветовую гамму.
Разница очевидна, не учитывая качество и цветовую гамму.
Re: Жидкая резина Rubber Paint
budarin писал(а):Растворитель для густой резины Rubber Paint 5 литров стоит в розницу 700 рублей.
Разница очевидна, не учитывая качество и цветовую гамму.
Как так??? Качество всегда надо учитывать!!!
Выбросить 7000 руб в пропасть, "сэкономив" 500-1000 руб - это НЕразумно
Особенно в том случае, если на рынке появляется продукт-лотерея, а стабильность состава его в сравнении с ПластиДипом, который уже поработал себе на репутацию аж лет 40, пока не совсем ясна
Сколько машин залили?) где отзывы довольных рязанцев?
Летом Раббер проигрывал ПластиДипу, увы:
1. Менее равномерно наносится - состав уж слишком неоднородный даже после активного перемешивания)
2. Нужно МИНИМУМ 4 слоя, причем слои нужно хорошенько сушить) На слой больше, чем пластидипа).
3. ЗАПАХ!!!
Правда, владивостокские товарищи уверяли, что "китайцы подкорректируют формулу и будет как ПластиДИп"
Как там нынешняя формула?) и сайт производителя подскажите, плиз
Re: Жидкая резина Rubber Paint
и всё-таки 1:1 густая формула Раббера разводится
Инструкция по применению Раббера:
Краскопульт:
1,4 — 1,8 дюзы
Давление: 1.5 атм
Смешивание: 1 резины к 1 растворителю
Время между слоями:
30-40 минут первый слой, последующие 15-20 минут
Кол-во слоев:
4 слоя (по ситуации)
Расход:
1 м² — 400 грамм (резина + растворитель) в 4 слоя.
На седан среднего класса требуется 14-18 баллончиков, либо 1,5-2 банки ёмкостью 4л.
ГДЕ экономия?)
Инструкция по применению Раббера:
Краскопульт:
1,4 — 1,8 дюзы
Давление: 1.5 атм
Смешивание: 1 резины к 1 растворителю
Время между слоями:
30-40 минут первый слой, последующие 15-20 минут
Кол-во слоев:
4 слоя (по ситуации)
Расход:
1 м² — 400 грамм (резина + растворитель) в 4 слоя.
На седан среднего класса требуется 14-18 баллончиков, либо 1,5-2 банки ёмкостью 4л.
ГДЕ экономия?)
Re: Жидкая резина Rubber Paint
я видел одну машинку с которой сняли такую резину, там корозия была - мама моя родная
Re: Жидкая резина Rubber Paint
Kipr писал(а):я видел одну машинку с которой сняли такую резину, там корозия была - мама моя родная
На фото интересно было бы взглянуть.
Re: Жидкая резина Rubber Paint
О технических характеристиках оригинального продукта Plsati Dip почитайте.
Что касается Rubber Paint, то у меня большие опасения по поводу этого материала. Если экономия идет в ущерб качеству, то это плохо. На рынке сейчас много аналогов, но вот что представляет каждый из них непонятно. Кто знает? Расскажите, пожалуйста.
Что касается Rubber Paint, то у меня большие опасения по поводу этого материала. Если экономия идет в ущерб качеству, то это плохо. На рынке сейчас много аналогов, но вот что представляет каждый из них непонятно. Кто знает? Расскажите, пожалуйста.
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