Сообщение OlegSt » 18 янв 2016, 10:12

Друзья, ответы на все ваши вопросы даны в самом первом сообщении. Расписание и место не менялось.

Кто действительно хочет играть, уже пришли к нам в зал. Новых активных игроков также будем рады видеть.