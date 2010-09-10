Играем в баскетбол в Рязани на Московском
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Играем в баскетбол в Рязани на Московском
С сентября играем в баскетбол на Московском в спортзале школы №61.
Возраст народа 22-28 лет.
Расписание: понедельник, четверг с 20.00 до 22.00
Оплата: 500 руб/месяц с человека.
Приходите сразу в спортзал, или предварительно пишите в icq 32пять26пять366
Возраст народа 22-28 лет.
Расписание: понедельник, четверг с 20.00 до 22.00
Оплата: 500 руб/месяц с человека.
Приходите сразу в спортзал, или предварительно пишите в icq 32пять26пять366
Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском
C 4 сентября 2014г. открываем новый сезон, будем рады видеть 2-3 новых человек.
Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском
Снова играем и приглашаем новых игроков!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 10:00
Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском
OlegSt писал(а):Снова играем и приглашаем новых игроков!
Добрый день.
В какие дни и часы играете?
игры проходят в школе?
Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском
Хотелось бы узнать во сколько начинается и заканчивается?
И какие дни проходят игра?
И какие дни проходят игра?
Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском
А где именно на Московском находиться?
Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском
Друзья, ответы на все ваши вопросы даны в самом первом сообщении. Расписание и место не менялось.
Кто действительно хочет играть, уже пришли к нам в зал. Новых активных игроков также будем рады видеть.
Кто действительно хочет играть, уже пришли к нам в зал. Новых активных игроков также будем рады видеть.
- MsVeronika
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27
Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском
А девочок берете поиграть?
Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском
Открыли новый сезон. Будем рады видеть 2-3 новых игроков. Девушек берем, но по опыту все кто приходили играли не долго.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 авг 2016, 08:29
Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском
надо попробовать!!!
Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском
Никто из новичков так и не пришел в зал. Ждем новых 2-3 игроков!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 янв 2017, 18:44
Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, 54 года. До 2015 года играли в разных школах в спортзалах. Контингент разного возраста и разной подготовки. Уровень оцениваю, как средний. В настоящий момент заниматься негде, команда распалась, а поиграть очень хочется. Буду признателен, если возьмёте потренироваться в любое время. Телефон 89209818085.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 21:06
Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском
Всем привет хотел бы тоже поиграть ,если есть такая возможность пожалуйста напишите. ruslan_bagdamov@mail.ru Руслан,мне 30 лет давно не играл но очень хочется!
Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском
Начали новый сезон. Есть еще 2 свободных места для новых игроков.
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