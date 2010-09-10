Играем в баскетбол в Рязани на Московском

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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение OlegSt » 27 окт 2013, 17:33

С сентября играем в баскетбол на Московском в спортзале школы №61.
Возраст народа 22-28 лет.
Расписание: понедельник, четверг с 20.00 до 22.00
Оплата: 500 руб/месяц с человека.

Приходите сразу в спортзал, или предварительно пишите в icq 32пять26пять366
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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение OlegSt » 02 сен 2014, 13:03

C 4 сентября 2014г. открываем новый сезон, будем рады видеть 2-3 новых человек.
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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение OlegSt » 14 сен 2015, 14:31

Снова играем и приглашаем новых игроков!
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whatsupnigga
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 10:00

Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение whatsupnigga » 19 ноя 2015, 10:02

OlegSt писал(а):Снова играем и приглашаем новых игроков!


Добрый день.
В какие дни и часы играете?
игры проходят в школе?
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Barselona
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:18

Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение Barselona » 18 дек 2015, 17:50

Хотелось бы узнать во сколько начинается и заканчивается?
И какие дни проходят игра?
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Reed
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 20:02

Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение Reed » 25 дек 2015, 16:51

А где именно на Московском находиться?
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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение OlegSt » 18 янв 2016, 10:12

Друзья, ответы на все ваши вопросы даны в самом первом сообщении. Расписание и место не менялось.
Кто действительно хочет играть, уже пришли к нам в зал. Новых активных игроков также будем рады видеть.
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MsVeronika
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27

Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение MsVeronika » 28 июн 2016, 12:05

А девочок берете поиграть?
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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение OlegSt » 02 сен 2016, 22:13

Открыли новый сезон. Будем рады видеть 2-3 новых игроков. Девушек берем, но по опыту все кто приходили играли не долго.
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Vorontsova
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 08:29

Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение Vorontsova » 03 сен 2016, 15:35

надо попробовать!!!
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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение OlegSt » 20 ноя 2016, 15:03

Никто из новичков так и не пришел в зал. Ждем новых 2-3 игроков!
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Soroka1002
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 18:44

Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение Soroka1002 » 10 янв 2017, 19:45

Здравствуйте! Меня зовут Сергей, 54 года. До 2015 года играли в разных школах в спортзалах. Контингент разного возраста и разной подготовки. Уровень оцениваю, как средний. В настоящий момент заниматься негде, команда распалась, а поиграть очень хочется. Буду признателен, если возьмёте потренироваться в любое время. Телефон 89209818085.
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Русланruslan
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 21:06

Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение Русланruslan » 11 фев 2017, 21:17

Всем привет хотел бы тоже поиграть ,если есть такая возможность пожалуйста напишите. ruslan_bagdamov@mail.ru Руслан,мне 30 лет давно не играл но очень хочется!
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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение OlegSt » 07 сен 2017, 15:29

Начали новый сезон. Есть еще 2 свободных места для новых игроков.
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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Re: Играем в баскетбол в Рязани на Московском

Сообщение OlegSt » Сегодня, 12:06

Снова играем. Расписание: пнд, чтв. с 20:30 до 22:00, 600 руб/месяц.
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