Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 29 окт 2013, 11:12

чтоб миндалины в горле прогреть, ребенку назначали, но в "солнечный луч" кататься не вариант каждый день и так 2 недели

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...