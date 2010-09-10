А где ближе в Роще найти лазер,
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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А где ближе в Роще найти лазер,
чтоб миндалины в горле прогреть, ребенку назначали, но в "солнечный луч" кататься не вариант каждый день и так 2 недели
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: А где ближе в Роще найти лазер,
а имели дело с диодными лазерами для эпиляции?
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