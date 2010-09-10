А где ближе в Роще найти лазер,

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

А где ближе в Роще найти лазер,

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 29 окт 2013, 11:12

чтоб миндалины в горле прогреть, ребенку назначали, но в "солнечный луч" кататься не вариант каждый день и так 2 недели
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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Kashevar
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
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Re: А где ближе в Роще найти лазер,

Сообщение Kashevar » 26 минут назад

а имели дело с диодными лазерами для эпиляции?
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