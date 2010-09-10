Лечение гайморита лазером???
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Лечение гайморита лазером???
Здравствуйте!
Очень нужна информация!
Кто-нибудь знает или лечил гнойный гайморит лазером. Вот этот мед.центр Доктор Лазер http://lasermed-62.ru/lechenie/20-lor-zabolevaniya предлагает лечение гайморита лазером. На консультации они сказали, что в результате 10 процедур гной выйдет. У меня просто нет никакого дискомфорта, только на томограмме пазух видно, что в обеих пазухах есть гной. Поэтому мне главный момент - это чтобы вышел гной из пазух. Действительно ли эти лазерные процедуры дают такой эффект? Может кто-то лечился? Или просто знает об этом методе лечения больше?
Очень нужна информация!
Кто-нибудь знает или лечил гнойный гайморит лазером. Вот этот мед.центр Доктор Лазер http://lasermed-62.ru/lechenie/20-lor-zabolevaniya предлагает лечение гайморита лазером. На консультации они сказали, что в результате 10 процедур гной выйдет. У меня просто нет никакого дискомфорта, только на томограмме пазух видно, что в обеих пазухах есть гной. Поэтому мне главный момент - это чтобы вышел гной из пазух. Действительно ли эти лазерные процедуры дают такой эффект? Может кто-то лечился? Или просто знает об этом методе лечения больше?
Re: Китай. Купить косметологический лазер РосМедСис
Atamanova писал(а):Здравствуйте!
Очень нужна информация!
Вариант лазер косметологический купить
https://mstol.ru/kosmetologicheskie-apparaty/lazery/
Кто-нибудь знает или лечил гнойный гайморит лазером. Вот этот мед.центр Доктор Лазер http://lasermed-62.ru/lechenie/20-lor-zabolevaniya предлагает лечение гайморита лазером. На консультации они сказали, что в результате 10 процедур гной выйдет. У меня просто нет никакого дискомфорта, только на томограмме пазух видно, что в обеих пазухах есть гной. Поэтому мне главный момент - это чтобы вышел гной из пазух. Действительно ли эти лазерные процедуры дают такой эффект? Может кто-то лечился? Или просто знает об этом методе лечения больше?
решили вопрос с лазером?
2 сообщения • Страница 1 из 1
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