Лечение гайморита лазером???

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Atamanova
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 16 май 2013, 14:43

Лечение гайморита лазером???

Сообщение Atamanova » 30 окт 2013, 12:55

Здравствуйте!
Очень нужна информация!

Кто-нибудь знает или лечил гнойный гайморит лазером. Вот этот мед.центр Доктор Лазер http://lasermed-62.ru/lechenie/20-lor-zabolevaniya предлагает лечение гайморита лазером. На консультации они сказали, что в результате 10 процедур гной выйдет. У меня просто нет никакого дискомфорта, только на томограмме пазух видно, что в обеих пазухах есть гной. Поэтому мне главный момент - это чтобы вышел гной из пазух. Действительно ли эти лазерные процедуры дают такой эффект? Может кто-то лечился? Или просто знает об этом методе лечения больше?
Вернуться к началу
Kashevar
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Kashevar

Re: Китай. Купить косметологический лазер РосМедСис

Сообщение Kashevar » Сегодня, 15:46

Atamanova писал(а):Здравствуйте!
Очень нужна информация!
Вариант лазер косметологический купить
https://mstol.ru/kosmetologicheskie-apparaty/lazery/
Кто-нибудь знает или лечил гнойный гайморит лазером. Вот этот мед.центр Доктор Лазер http://lasermed-62.ru/lechenie/20-lor-zabolevaniya предлагает лечение гайморита лазером. На консультации они сказали, что в результате 10 процедур гной выйдет. У меня просто нет никакого дискомфорта, только на томограмме пазух видно, что в обеих пазухах есть гной. Поэтому мне главный момент - это чтобы вышел гной из пазух. Действительно ли эти лазерные процедуры дают такой эффект? Может кто-то лечился? Или просто знает об этом методе лечения больше?



решили вопрос с лазером?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость