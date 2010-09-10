Вопросы при открытии интернет магазина
Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.
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7 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 окт 2013, 17:38
Вопросы при открытии интернет магазина
День добрый!
Сейчас занят наполнением интернет-магазина и возникло несколько вопросов, с вашей помощью надеюсь принять верное решение.
Итак, в чём суть вопроса: настраиваем страницы под определенные запросы. Уже готовы титлы, дискрипшины, теги. А — и подзаголовки Н1. Главный вопрос: необходимо ли усиление страницы сео-оптимизированным текстом? Может быть, будет достаточно и рерайта описаний товаров, предусмотрительно взятых у конкурентов?)))
Хотя и тут не всё гладко. Абсолютно все товары в одном месте не возьмёшь, в любом случае нужно будет прошерстить не один сайт, а это тоже время.
Если брать сео-оптимизированный текст, то нужно будет вложить немалое количество средств. Ведь страниц у меня много, ну и соответственно будет много текста и большие суммы к оплате.
Есть вариант таких действий: основные запросы пишем с сео-текстом, а обычные без них. Как думаете, какой вариант выбрать?
Сейчас занят наполнением интернет-магазина и возникло несколько вопросов, с вашей помощью надеюсь принять верное решение.
Итак, в чём суть вопроса: настраиваем страницы под определенные запросы. Уже готовы титлы, дискрипшины, теги. А — и подзаголовки Н1. Главный вопрос: необходимо ли усиление страницы сео-оптимизированным текстом? Может быть, будет достаточно и рерайта описаний товаров, предусмотрительно взятых у конкурентов?)))
Хотя и тут не всё гладко. Абсолютно все товары в одном месте не возьмёшь, в любом случае нужно будет прошерстить не один сайт, а это тоже время.
Если брать сео-оптимизированный текст, то нужно будет вложить немалое количество средств. Ведь страниц у меня много, ну и соответственно будет много текста и большие суммы к оплате.
Есть вариант таких действий: основные запросы пишем с сео-текстом, а обычные без них. Как думаете, какой вариант выбрать?
Re: Вопросы при открытии интернет магазина
Эммм... страницы должны быть уникальными, в идеале конечно) А там уж, рерайт, или сео-оптимизированный текст, или простая перестановка параметров по пунктам, не так важно.
А вообще, у вас все слишком размыто) Что в таком случае делать для поискового продвижения, зависит от самого интернет-магазина, региона на который он ориентирован, есть ли прямые конкуренты и что они делают для сайта.
А как бесплатный совет, посмотрите в сторону директа и яндекс.маркета.
А вообще, у вас все слишком размыто) Что в таком случае делать для поискового продвижения, зависит от самого интернет-магазина, региона на который он ориентирован, есть ли прямые конкуренты и что они делают для сайта.
А как бесплатный совет, посмотрите в сторону директа и яндекс.маркета.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 окт 2013, 17:38
Re: Вопросы при открытии интернет магазина
Vova, благодарю за подсказку....Конечно же. без контестной рекламы-никуда. Но,это следующим этапом. А пока наполняю свой интернет-магазин. Также размышляю, как наполнить свой магазин описаниями — рерайтом или копирайтом?
Под рерайтом я подразумеваю следующие действия: берёшь текст с другого магазина, вносишь немного изменений, и грузишь себе. Цена рерайта меня радует. Единственный недостаток — это не будет ли считаться нарушением прав автора?
Копирайт было бы намного лучше, например, уникальность копирайта считается хорошим знаком. Но стоимость меня совсем не радует.
Прошу опытных веб-мастеров помочь мне сделать выбор.
Под рерайтом я подразумеваю следующие действия: берёшь текст с другого магазина, вносишь немного изменений, и грузишь себе. Цена рерайта меня радует. Единственный недостаток — это не будет ли считаться нарушением прав автора?
Копирайт было бы намного лучше, например, уникальность копирайта считается хорошим знаком. Но стоимость меня совсем не радует.
Прошу опытных веб-мастеров помочь мне сделать выбор.
Re: Вопросы при открытии интернет магазина
Михаил Копыловский писал(а):Vova, благодарю за подсказку....Конечно же. без контестной рекламы-никуда. Но,это следующим этапом. А пока наполняю свой интернет-магазин. Также размышляю, как наполнить свой магазин описаниями — рерайтом или копирайтом?
Под рерайтом я подразумеваю следующие действия: берёшь текст с другого магазина, вносишь немного изменений, и грузишь себе. Цена рерайта меня радует. Единственный недостаток — это не будет ли считаться нарушением прав автора?
Копирайт было бы намного лучше, например, уникальность копирайта считается хорошим знаком. Но стоимость меня совсем не радует.
Прошу опытных веб-мастеров помочь мне сделать выбор.
Тут однозначного ответа нет, будет ли это нарушение или нет, по сути поисковики прекрасно "съедают" рерайт как уникальный текст, так что можете смело забивать рерайтом. С другой стороны тот же копирайтер вам может продать рерайт а цену возьмет как за копирайт, сам не раз сталкивался с подобным. Хотя если вы и копипаст описания товара вставите поисковики за это не забанят (главное не переусердствовать), я тупо брал описания с маркета для своего магазина и он прекрасно индексировался и по некоторым запросам весит в топе.
Re: Вопросы при открытии интернет магазина
+ хорошо еще подкармливать яндекс.директ трафиком
Re: Вопросы при открытии интернет магазина
Хорошо, то хорошо. Но это тоже денег стоит
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 15:55
Вопросы при открытии интернет магазина
7 сообщений • Страница 1 из 1
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