Вопросы при открытии интернет магазина

Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.

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Михаил Копыловский
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 окт 2013, 17:38

Вопросы при открытии интернет магазина

Сообщение Михаил Копыловский » 04 ноя 2013, 14:36

День добрый!
Сейчас занят наполнением интернет-магазина и возникло несколько вопросов, с вашей помощью надеюсь принять верное решение.
Итак, в чём суть вопроса: настраиваем страницы под определенные запросы. Уже готовы титлы, дискрипшины, теги. А — и подзаголовки Н1. Главный вопрос: необходимо ли усиление страницы сео-оптимизированным текстом? Может быть, будет достаточно и рерайта описаний товаров, предусмотрительно взятых у конкурентов?)))
Хотя и тут не всё гладко. Абсолютно все товары в одном месте не возьмёшь, в любом случае нужно будет прошерстить не один сайт, а это тоже время.
Если брать сео-оптимизированный текст, то нужно будет вложить немалое количество средств. Ведь страниц у меня много, ну и соответственно будет много текста и большие суммы к оплате.
Есть вариант таких действий: основные запросы пишем с сео-текстом, а обычные без них. Как думаете, какой вариант выбрать?
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vova
Гость RZN.info
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 08:59
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Re: Вопросы при открытии интернет магазина

Сообщение vova » 04 ноя 2013, 17:04

Эммм... страницы должны быть уникальными, в идеале конечно) А там уж, рерайт, или сео-оптимизированный текст, или простая перестановка параметров по пунктам, не так важно.
А вообще, у вас все слишком размыто) Что в таком случае делать для поискового продвижения, зависит от самого интернет-магазина, региона на который он ориентирован, есть ли прямые конкуренты и что они делают для сайта.

А как бесплатный совет, посмотрите в сторону директа и яндекс.маркета. :)
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Михаил Копыловский
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 окт 2013, 17:38

Re: Вопросы при открытии интернет магазина

Сообщение Михаил Копыловский » 19 ноя 2013, 18:42

Vova, благодарю за подсказку....Конечно же. без контестной рекламы-никуда. Но,это следующим этапом. А пока наполняю свой интернет-магазин. Также размышляю, как наполнить свой магазин описаниями — рерайтом или копирайтом?
Под рерайтом я подразумеваю следующие действия: берёшь текст с другого магазина, вносишь немного изменений, и грузишь себе. Цена рерайта меня радует. Единственный недостаток — это не будет ли считаться нарушением прав автора?
Копирайт было бы намного лучше, например, уникальность копирайта считается хорошим знаком. Но стоимость меня совсем не радует.
Прошу опытных веб-мастеров помочь мне сделать выбор.
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crydreyk
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 21:43
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Re: Вопросы при открытии интернет магазина

Сообщение crydreyk » 10 фев 2014, 21:57

Михаил Копыловский писал(а):Vova, благодарю за подсказку....Конечно же. без контестной рекламы-никуда. Но,это следующим этапом. А пока наполняю свой интернет-магазин. Также размышляю, как наполнить свой магазин описаниями — рерайтом или копирайтом?
Под рерайтом я подразумеваю следующие действия: берёшь текст с другого магазина, вносишь немного изменений, и грузишь себе. Цена рерайта меня радует. Единственный недостаток — это не будет ли считаться нарушением прав автора?
Копирайт было бы намного лучше, например, уникальность копирайта считается хорошим знаком. Но стоимость меня совсем не радует.
Прошу опытных веб-мастеров помочь мне сделать выбор.

Тут однозначного ответа нет, будет ли это нарушение или нет, по сути поисковики прекрасно "съедают" рерайт как уникальный текст, так что можете смело забивать рерайтом. С другой стороны тот же копирайтер вам может продать рерайт а цену возьмет как за копирайт, сам не раз сталкивался с подобным. Хотя если вы и копипаст описания товара вставите поисковики за это не забанят (главное не переусердствовать), я тупо брал описания с маркета для своего магазина и он прекрасно индексировался и по некоторым запросам весит в топе.
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xunter
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 14:11
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Re: Вопросы при открытии интернет магазина

Сообщение xunter » 28 ноя 2016, 23:14

+ хорошо еще подкармливать яндекс.директ трафиком
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Вопросы при открытии интернет магазина

Сообщение Изаура » 11 дек 2018, 09:43

Хорошо, то хорошо. Но это тоже денег стоит
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Anutaprult
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 15:55

Вопросы при открытии интернет магазина

Сообщение Anutaprult » 21 минуту назад

Лиза, у меня размер под обычные пяльцы, 14 на 20 на каждое лицо. Каждое лицо планирую вышить отдельно. Сама не поняла, что случилось. Попытаюсь вернуть всё в прежний вид, совмещу каждый цвет отдельно... а что ещё можно сделать?

ИзображениеСпасибо!
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