Сообщение crydreyk » 10 фев 2014, 21:57

Михаил Копыловский писал(а): Vova, благодарю за подсказку....Конечно же. без контестной рекламы-никуда. Но,это следующим этапом. А пока наполняю свой интернет-магазин. Также размышляю, как наполнить свой магазин описаниями — рерайтом или копирайтом?

Под рерайтом я подразумеваю следующие действия: берёшь текст с другого магазина, вносишь немного изменений, и грузишь себе. Цена рерайта меня радует. Единственный недостаток — это не будет ли считаться нарушением прав автора?

Копирайт было бы намного лучше, например, уникальность копирайта считается хорошим знаком. Но стоимость меня совсем не радует.

Прошу опытных веб-мастеров помочь мне сделать выбор.

Тут однозначного ответа нет, будет ли это нарушение или нет, по сути поисковики прекрасно "съедают" рерайт как уникальный текст, так что можете смело забивать рерайтом. С другой стороны тот же копирайтер вам может продать рерайт а цену возьмет как за копирайт, сам не раз сталкивался с подобным. Хотя если вы и копипаст описания товара вставите поисковики за это не забанят (главное не переусердствовать), я тупо брал описания с маркета для своего магазина и он прекрасно индексировался и по некоторым запросам весит в топе.