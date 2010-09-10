Есть самостоятельно изучающие английский?
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Есть самостоятельно изучающие английский?
ИкарНиколай писал(а):ФрекенСнорк писал(а):изучаете новый грамматический оборот?
где же Вы им блеснёте? неужели в том клубе, где друг перед другом вы хвастаетесь новым англоязычным оборотом на букву F?
на букву F у нас только ФрекенСнорк.
Обязательно блесну не просто в клубе, а в клубе ENGLISH CLUB RZN, куда и приглашаю всех изучающих английский, но имеющих мало практики!
хи-хи-хи!
ФрекенСнорк на языке оригинала- начинается не на Ф
блистайте. я желаю Вам удачи.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- Пётр Линёв
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2055
- Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
- Откуда: Есенинский край
Re: Есть самостоятельно изучающие английский?
на "Пи"?
Подсел на Canon .
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Есть самостоятельно изучающие английский?
Пётр, это Вы английский с ивритом попутали.
именно в иврите буква пэй иногда читается как Ф, иногда как П.
именно поэтому Пушкин вполне себе может быть Фошкиным.
именно в иврите буква пэй иногда читается как Ф, иногда как П.
именно поэтому Пушкин вполне себе может быть Фошкиным.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Есть самостоятельно изучающие английский?
Сейчас реально и отдыхать и в то же время изучать иностранные языки, при помощи курсов по скайпу online-teacher.ru . Я уже около года так изучаю и несколько выучил. Даже на Ютубе есть ролики таких уроков. https://www.youtube.com/user/tutordistance
Re: Есть самостоятельно изучающие английский?
Как же вы дико заипали, тупые рекламаторы!!!! Ну какому .. надо знать в Рязани о киевских детсадах?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Есть самостоятельно изучающие английский?
Я пыталась самостоятельно изучать язык, но у меня не очень получалось... все таки с репетитором все намного быстре получится и правильнее...
Re: Есть самостоятельно изучающие английский?
Ну давай потрындим, англиканин-копеечник.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Есть самостоятельно изучающие английский?
Да вот изучала самостоятельно, но очень медленно дело шло. Слова постоянно забывались, читала я плохо, а разговаривать совсем не могла по английски. Решила пойти на intensiv курсы. Вот после трех месяцев обучения я уже неплохо начала разговаривать. И даже писать уже могу несложные тексты на английском.
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