Есть самостоятельно изучающие английский?

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Есть самостоятельно изучающие английский?

Сообщение ФрекенСнорк » 29 сен 2014, 14:01

ИкарНиколай писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):изучаете новый грамматический оборот? :D :D
где же Вы им блеснёте? неужели в том клубе, где друг перед другом вы хвастаетесь новым англоязычным оборотом на букву F? :D

на букву F у нас только ФрекенСнорк. :twisted:
Обязательно блесну не просто в клубе, а в клубе ENGLISH CLUB RZN, куда и приглашаю всех изучающих английский, но имеющих мало практики! :lol: :lol: :lol:

хи-хи-хи!
ФрекенСнорк на языке оригинала- начинается не на Ф :D
блистайте. я желаю Вам удачи.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Пётр Линёв
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2055
Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
Откуда: Есенинский край

Re: Есть самостоятельно изучающие английский?

Сообщение Пётр Линёв » 29 сен 2014, 15:13

на "Пи"?
Подсел на Canon .
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Есть самостоятельно изучающие английский?

Сообщение ФрекенСнорк » 29 сен 2014, 15:51

Пётр, это Вы английский с ивритом попутали.
именно в иврите буква пэй иногда читается как Ф, иногда как П.
именно поэтому Пушкин вполне себе может быть Фошкиным. :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Есть самостоятельно изучающие английский?

Сообщение Laca » 08 окт 2016, 18:39

Сейчас реально и отдыхать и в то же время изучать иностранные языки, при помощи курсов по скайпу online-teacher.ru . Я уже около года так изучаю и несколько выучил. Даже на Ютубе есть ролики таких уроков. https://www.youtube.com/user/tutordistance
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Есть самостоятельно изучающие английский?

Сообщение UNCLE1911 » 24 ноя 2016, 23:25

Как же вы дико заипали, тупые рекламаторы!!!! Ну какому .. надо знать в Рязани о киевских детсадах?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Larea
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 20:23

Re: Есть самостоятельно изучающие английский?

Сообщение Larea » 25 ноя 2016, 11:00

Я пыталась самостоятельно изучать язык, но у меня не очень получалось... все таки с репетитором все намного быстре получится и правильнее...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Есть самостоятельно изучающие английский?

Сообщение UNCLE1911 » 01 дек 2016, 21:50

Ну давай потрындим, англиканин-копеечник.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ЧитаРита
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 00:19

Re: Есть самостоятельно изучающие английский?

Сообщение ЧитаРита » 26 фев 2017, 21:23

Да вот изучала самостоятельно, но очень медленно дело шло. Слова постоянно забывались, читала я плохо, а разговаривать совсем не могла по английски. Решила пойти на intensiv курсы. Вот после трех месяцев обучения я уже неплохо начала разговаривать. И даже писать уже могу несложные тексты на английском.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Есть самостоятельно изучающие английский?

Сообщение Буцефалия » 40 минут назад

Можно и без курсов изучать. главное конечно практика но это позже после изучения азов.
Для начала надо знать минимум 1000 слов :) а потом уже и фильмы з субтитрами и также общение с носителями языка просто на их форумах и все возможно.
Я например, первые слова креативила придумала способ для ребенка а в итоге и подруга пользовалась) Просто придумала макеты ассоциативные картинки и слова по темам и клепала макеты на термоэтикетки и на ткань. Ткань брала обычную однотонную и скатерть оформляла, плюс висит ткань на стене с сюжетами по тематикам уже)
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