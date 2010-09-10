Сообщение ФрекенСнорк » 29 сен 2014, 15:51

Пётр, это Вы английский с ивритом попутали.именно в иврите буква пэй иногда читается как Ф, иногда как П.именно поэтому Пушкин вполне себе может быть Фошкиным.