Есть самостоятельно изучающие английский?
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Есть самостоятельно изучающие английский?
Пётр, это Вы английский с ивритом попутали.
именно в иврите буква пэй иногда читается как Ф, иногда как П.
именно поэтому Пушкин вполне себе может быть Фошкиным.
именно в иврите буква пэй иногда читается как Ф, иногда как П.
именно поэтому Пушкин вполне себе может быть Фошкиным.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Есть самостоятельно изучающие английский?
Сейчас реально и отдыхать и в то же время изучать иностранные языки, при помощи курсов по скайпу online-teacher.ru . Я уже около года так изучаю и несколько выучил. Даже на Ютубе есть ролики таких уроков. https://www.youtube.com/user/tutordistance
Re: Есть самостоятельно изучающие английский?
Как же вы дико заипали, тупые рекламаторы!!!! Ну какому .. надо знать в Рязани о киевских детсадах?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Есть самостоятельно изучающие английский?
Ну давай потрындим, англиканин-копеечник.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Есть самостоятельно изучающие английский?
Можно и без курсов изучать. главное конечно практика но это позже после изучения азов.
Для начала надо знать минимум 1000 слов а потом уже и фильмы з субтитрами и также общение с носителями языка просто на их форумах и все возможно.
Я например, первые слова креативила придумала способ для ребенка а в итоге и подруга пользовалась) Просто придумала макеты ассоциативные картинки и слова по темам и клепала макеты на термоэтикетки и на ткань. Ткань брала обычную однотонную и скатерть оформляла, плюс висит ткань на стене с сюжетами по тематикам уже)
Для начала надо знать минимум 1000 слов а потом уже и фильмы з субтитрами и также общение с носителями языка просто на их форумах и все возможно.
Я например, первые слова креативила придумала способ для ребенка а в итоге и подруга пользовалась) Просто придумала макеты ассоциативные картинки и слова по темам и клепала макеты на термоэтикетки и на ткань. Ткань брала обычную однотонную и скатерть оформляла, плюс висит ткань на стене с сюжетами по тематикам уже)
Re: Есть самостоятельно изучающие английский?
Я пытаюсь...но лень одолевает...
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