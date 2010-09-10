4G В РЯЗАНИ!
Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.
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Re: 4G В РЯЗАНИ!
Если у вас симка 4G, гаджет поддерживает 4G, вы находитесь в зоне покрытия 4G и не работает...я тогда в тупике 0_о
Re: 4G В РЯЗАНИ!
Fly-e--r писал(а):Если у вас симка 4G, гаджет поддерживает 4G, вы находитесь в зоне покрытия 4G и не работает...я тогда в тупике 0_о
да все просто - оборудование привезено из-за бугорья, а там стандарты ЛТЕ несколько отличаются от местных. хотели сэкономить, а не получилось, ибо не курили стандарты перед покупкой
Re: 4G В РЯЗАНИ!
У меня Nokia Lumia 735 с LTE, sim-карта с поддержкой 4G, все настройки выставлены, 4g не наблюдал ни разу (: (МТС)
Re: 4G В РЯЗАНИ!
У меня в районе атрона Телефон 50 Мбит/с показывал (МТС).
Re: 4G В РЯЗАНИ!
классная тема
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