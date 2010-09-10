4G В РЯЗАНИ!

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Fly-e--r
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 09:47
Откуда: г.Рязань

Re: 4G В РЯЗАНИ!

Сообщение Fly-e--r » 03 июл 2014, 12:32

Если у вас симка 4G, гаджет поддерживает 4G, вы находитесь в зоне покрытия 4G и не работает...я тогда в тупике 0_о
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1350
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: 4G В РЯЗАНИ!

Сообщение koten » 13 окт 2014, 10:40

Fly-e--r писал(а):Если у вас симка 4G, гаджет поддерживает 4G, вы находитесь в зоне покрытия 4G и не работает...я тогда в тупике 0_о

да все просто - оборудование привезено из-за бугорья, а там стандарты ЛТЕ несколько отличаются от местных. хотели сэкономить, а не получилось, ибо не курили стандарты перед покупкой
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amalrik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 11:59

Re: 4G В РЯЗАНИ!

Сообщение amalrik » 13 окт 2014, 13:15

У меня Nokia Lumia 735 с LTE, sim-карта с поддержкой 4G, все настройки выставлены, 4g не наблюдал ни разу (: (МТС)
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: 4G В РЯЗАНИ!

Сообщение DS » 13 окт 2014, 19:58

У меня в районе атрона Телефон 50 Мбит/с показывал (МТС).
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levitskiy
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 11:46

Re: 4G В РЯЗАНИ!

Сообщение levitskiy » Сегодня, 15:40

классная тема
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