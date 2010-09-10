Сообщение koten » 13 окт 2014, 10:40

Fly-e--r писал(а): Если у вас симка 4G, гаджет поддерживает 4G, вы находитесь в зоне покрытия 4G и не работает...я тогда в тупике 0_о

да все просто - оборудование привезено из-за бугорья, а там стандарты ЛТЕ несколько отличаются от местных. хотели сэкономить, а не получилось, ибо не курили стандарты перед покупкой