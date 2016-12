Сообщение MaiklsBlack » 16 окт 2016, 17:38

001. БК «Криста»

002. БK Спектр-001

003. ПБК Сантака-002 (переделка – плата Ленинград 1)

004. ПБК "Сантака-002" (оригинальная)

005. Электроника МС 0511

006. Электроника БК 0010-01

007. Устройство информационно вычислительное (клон БК 0010 - школьный)

008. Электроника БК 0011

009. БК Электроника 0010-11

010. БПК «Дельта-С»

011. ПК-01 “Львов”

012. БК “Fortuna”

013. БПК "Север"

014. ПЭВМ „Micro-88”

015. ПЭВМ „Байт”

016. ПЭВМ „Byte”

017. ПК Партнер 01.01(Заводской на основе РК-86)

018. БПК «Поиск»

018. Personal Computing „Contact 64”

019. Scorpion 256 (Made in Russia)

020. ZX Spectrum Sinclair (Made in Russia)

021. ZX Spectrum 48/128K

022. ZX Spectrum 128K

023. ZX Spectrum 128DM

024. ZX Spectrum 92 (Самодельный)

025. Самтрест Радио РК-86

026. Самтрест Радио -86 РК

027. Самтрест Радио-86 РК

028. Самтрест ZX Spectrum Pentagon 128

029. Самтрест ZX Spectrum (внешний дисковод 5.25” и блок питания)

030. Самтрест Scorpion 256

031. Самтрест Sinclair (ZX Spectrum)

032. Самтрест ZX Spectrum - Sinclair

033. Самтрест ZX Spectrum

034. Самтрест Spektps Color Computer

035. Sinclair ZX Spectrum

036. Sinclair ZX Spectrum 48

037. "Ленинград 2" Клон ZX Spectrum Made in Russia

038. Baltik Russian - Спектрум-совместимый бытовой компьютер



039. ПЭВМ EС 1840-05

040. ПЭВМ EС 1841.07

041. ПЭВМ EС 1841.10

042. ПЭВМ EС 1841.A004



043. ПЭВМ Электроника МС 0507 (ДВК 3)

044. ПЭВМ „Агат”4

045. ПЭВМ „Искра1031”

046. ПЭВМ „Искра1030-11”

047. УСУВ "Д3-28 Электроника" (исполнение 15ВМ128.018)



048. Robotron EC 1834

049. Robotron 1715 M Typ W1715/331 (Nr.1)

050. Robotron 1715 M Typ W1715/331 (Nr.2)

051. Robotron 1715 (Nr.1)

052. Robotron 1715 (Nr.2)



053. Mazovia CM1914

054. РС Правец 8С (Pravetz 8C)



055. Yamaha PC MSX-2 (КУВТ 2)

056. Yamaha YIS503III (КУВТ2)

057. Yamaha YIS503IIIR КУВТ2 (Nr.2)

058. Atari 2600

059. Atari 800XL

060 Atari 800XL (Nr.2)

061. Atari Mega 1

062. Atari Mega ST2

063. Atari 1040 STF

064. Atari 65 XE



065. Olivetti M290 (286)

066. Olivetti M280 (Model: XP1076)

067. Olivetti M300 (386)



068. Comodore PC 10 III

069. Comodore 386SX-16

070. Commodore PC 64 (загрузка с магнитофона Datacorder CPC)

071. Commodore PC 64 (загрузка с внешнего FDD 1541)

072. Commadore 64 Model: C 64

073. Commodore 64 Model: C 64 #3 (+monitor, box, FDD 1541)

074. Commodore Amiga A500

075. Commodore 386-25 (DBP-VFG. 1046/1984)7

076. Commodore VC 20 with Extension Box VC 1020

077. PC Commodore Model 8032 "GHI Systems Made in USA"



078. Gulip (286)

079. Gulipin (386)



080. Bull Micral 200

081. Bull Micral Revenue (386)

082. Tulip Vision Line (486)

083. Tulip Vision Line dt/1003



084. IBM PC 30 (Type 8530-421)

085. IBM PS/1 (486)

086. IBM PS/1 486DX-33 (Type 2168)

087. IBM PS/2 76i (Type 9576-SN B)

088. IBM PS/2 55SX (Type 8555-X3)

089. IBM Aptiva

090. IBM Personal Computer 350-100DX4

091. IBM Personal Computer 330-100DX4

092. IBM PS/Value Point 425 SX/D

093. IBM PS/Value Point 433 SX/S

094. IBM PS/Value Point 433 DX/S

095. IBM IntelliStation M Pro (Model No. 6898-140)

096. IBM Personal Computer 330 P100

097. IBM Personal Computer 300 GL

098. IBM Portable Personal Computer 5155

099. IBM PS/2 Model 50 (8550)

100. IBM Personal Computer 5160

101. IBM PC 5170

102. IBM PC 350 P133 (LSU 0784)

103. IBM Netfinity 3000 Type: 8476 Model: 90U



104. Dell 486D/20

105. Dell OptiPlex GXMT 5133

106. Dell OptiPlex GX1

107. Dell OptiPlex Gs

108. Dell OptiPlex GX1 500 MTbr+

109. Dell OptiPlex GX110

110. Dell OptiPlex GL575

111. Dell OptiPlex GX100

112. Compaq ProLine 4/25S

113. Compaq ProLine 4/33

114. Compaq Presario 660

115. Compaq Deskpro 2000

116. Compaq Deskpro 3563 V5

117. Compaq Deskpro 3564

118. Compaq Deskpro 286

119. Compaq Deskpro 386S

120. Compaq Deskpro EN

121. Compaq Deskpro Workstation

122. Compaq Presario 460 Series 3220 Model C9J299

123. Compaq iPAQ Pocket PC (H3900)

124. Compaq Prolinea 575e



125. Sharp MZ-800



126. Siemens PC-D/X

127. Siemens Nixdorf PCD-4H

128. Siemens Nixdorf PCD-4Hsx/25

129. Siemens Nixdorf Pro C5 (SCSI HDD и SCSI CD)

130. Siemens Nixdorf Pro M5 166 (SCSI HDD, SCSI CD, SCSI Tandberg Data)

131. Peacock (Pentium 90)

132. Peacock Procida (Pentium Pro 180)



133. Tandem Computers (SGI)

134. Workstation Silicon Graphics "Indy" Model: CMN-B006

135. Workstation Silicon Graphics "Indy" Model: CMN-B006T150



136. Texsas Instrument TI-99/4A (Model №: PHC004A) (Nr. 1)

137. Texsas Instrument TI-99/4A (Model №: PHC004A) (Nr. 2)



138. Amstrad PC1640

139. Amstrad 64k Color Personal Computer (CPC 464)

140. Amstrad PCW 8256



141. AST Bravo EL 5166M

142. AST Bravo/286 to 386

143. AST Bravo/386SX



144. ES COM es340 v170/4

145. ES COM 486 DX



146. MAX PC Turbo



147. PCII 88 Turbo (386)



148. Hewlett Packard Vectra ES/12

149. Hewlett Packard Vectra XM 5/133

150. Hewlett Packard Vectra VL 6/333

151. Hewlett Packard Vectra VA 6/200

152. Hewlett Packard Vectra 486/26VL

153. Hewlett Packard 86B

154. PCA 486SX-25

155. PCA 6143P (486SX/DX)



156. Panasonic JB 3001 (8 bit, 8” FDD)



157. Crystal Data Systems (Affinity PC 286 WS-12)



158. Xebec PC XT/AT



159. Packard Bell Model: PB33



160. Ноутбук Macintosh - PowerBook 100 (Nr. 1)

161. Ноутбук Macintosh - PowerBook 100 (Nr. 2)

162. Ноутбук Macintosh - PowerBook 150 (Nr. 1)

163. Ноутбук Macintosh - PowerBook 150 (Nr. 2)

164. Ноутбук Macintosh - PowerBook 170 (Nr. 1)

165. Ноутбук Macintosh - PowerBook 170 (Nr. 2)

166. Ноутбук Apple iBook G3

167. Ноутбук Macintosh PowerBook G3

168. Ноутбук Macintosh PowerBook Duo 230



169. Ноутбук Leo Desig Note 45

170. Ноутбук ZEOS S99102-000

171. Ноутбук Zeos Personal Computer Model: S99100-000



172. Ноутбук NoteStar NP-942

173. Ноутбук Tulip nb486SX (Ser.NO: QC4240043A)



174. Ноутбук IBM ThinkPad 310 E (Nr. 1)

175 Ноутбук IBM ThinkPad 310 E (Nr. 2)

176. Ноутбук IBM ThinkPad 380D (Type 2635)

177. Ноутбук IBM ThinkPad 380Z (Type 2635)

178. Ноутбук IBM PS/2 note N33 SX

179. Ноутбук IBM PS/2 Model L40SX

180. Ноутбук IBM ThinkPad Lenovo T60 (2007G4U)

181. Ноутбук IBM ThinkPad T23 (Type 2647)

182. Ноутбук IBM ThinkPad R32 Model:2658



183. Ноутбук HP Omnibook 2100

184. Ноутбук HP OmniBook 800 с Docking System

185. Ноутбук HP (Compaq nx9005)

186. Ноутбук HP (Compaq nx6110)

187. Ноутбук HP (Compaq nx9110)

188. Ноутбук HP Omnibook vt6200

189. Ноутбук HP OmniBook 5700CTX



190. Ноутбук Compaq Contura 400C (Series 2860 B)

191. Ноутбук Compaq Contura Aero 4/33C model:2830A

192. Ноутбук Compaq SLT/286 Model 2680

193. Ноутбук Compaq Lite LTe 4/25 Series 2810H

194. Ноутбук Compaq LTE Lite 20 Series 2810A

195. Ноутбук Compaq Armada 1560D (Series 2920C)

196. Ноутбук Compaq LTE-5280

197. Ноутбук Compaq Presario 1200 (Model Number: 1456VQL1Q-2)

198. Ноутбук Compaq Armada 4130T (Series 2870C)

199. Ноутбук Compaq LTE Elite 4/75CX



200. Ноутбук Dell Latitude CPi (Model No: PPL)

201. Ноутбук Dell Latitude XPi (Model No:PPS)

202. Ноутбук Dell Inspiron 2200

203. Ноутбук Dell NL25

204. Ноутбук Dell Latitude LM Model: TS30GS



205. Ноутбук Siemens Nixdorf PCD-3Nsl

206. Ноутбук Siemens Nixdorf PCD-3NSX (16 MHz)

207. Ноутбук Fujitsu-Siemens LifeBook B2131

208. Ноутбук Fujitsu-Siemens LifeBook S7020

209. Ноутбук Fujitsu LifeBook 280Dx



210. Ноутбук Toshiba Satellite T2135CS (Model: PA1196U V)

211. Ноутбук Toshiba T2130CS (Model PA1196E)

212. Ноутбук Toshiba T1850/120 (PA1034E)

213. Ноутбук Toshiba Satellite S1800-804 G3 (Model PS181E-0CCFJ-G3)

214. Ноутбук Toshiba T3100e (Model:PA8038E)

215. Ноутбук Toshiba S300CDS Satellite

216. Ноутбук Toshiba Satellite 225CDS (Model: 1240U VCD)

217. Ноутбук Toshiba Satelitte PRO 4600 (Model PS460E-02HYT-EN)

218. Ноутбук Toshiba T1900C/200 System Unit (Model No. PA1112E)

219. Ноутбук Toshiba Satellite 2520CDT/4.3 Model: PAS252EB

220. Ноутбук Toshiba Satellite 1800-S204

221. Ноутбук Toshiba "Tecra 8200"

222. Ноутбук Toshiba Satellite 4090CDS/4.3



223. Ноутбук Cinet AS NB-500 (Model:TS30GN2)

224. Ноутбук digital Hi Note VP (Model: TS31D)

225. Ноутбук Zenit Super-port 286e (Nr.1)

226. Ноутбук Zenit Super-port 286e (Nr. 2)



227. Ноутбук Acer TrevelMate 333T

228. Ноутбук AcerNote 760C



229. Ноутбук AST Ascentia A Series (A3LS520)

230. Ноутбук Texsas Instruments Extensa 550

231. Ноутбук ES COM Altima Model:Virage

232. Ноутбук ESCOM Blackmate 386SX-III



233. Ноутбук Sharp Multi-Color 386 (PC-8081)

234. Ноутбук Sharp 4600



235. Ноутбук Logicraft 386SX Laptop

236. Ноутбук Elonex LT-386SXP/16

237. Ноутбук Featron FT-6000

238. Ноутбук GoldStar note 386SX

239. Ноутбук Canon Innova Book 150C Model: US2-4D01-01

240. Ноутбук Highscreen BlueNote "Colani"

241. Ноутбук Tandy 1100 FD Laptop Computer Model No. 25-3530

242. Ноутбук NEC MultiSpeed EL (PC 16-02)

243. Ноутбук Mitac 3026E

244. Ноутбук Zenith Data Systems ZWL-0326-08

245. Ноутбук InnovACE black & white 310

246. Ноутбук Tulip nb486SX (Ser.NO: QC3419092A)

247. Ноутбук Zitech Model: 6200AT (FCC ID: L4PK6000T200)

248. Ноутбук QDI Legend Model: Soleil 9030-Q

249. Ноутбук Acterna Itronix GObook IX250

250. Ноутбук Sager Model: 3300C

251. Ноутбук TopNote model: 2700S



252. ICL ErgoPRO C4/33



253. SUN Ultra Enterprise 150 (server)

254. SUN Enterprise E250 (server)



255. DSC Turbo 386 DX-25



256. LIS 486/SLC 33 Mhz

257. LIS PC 486DX2-S 66 MHz

258. LIS PC 486DX 40 MHz

259. LIS PC Pentium-S 150 MHh



260. Schneider PCW 8256

261. Schneider Euro PC

262. Schneider Euro XT

263. Schneider CPC 464



264. Macintosh Plus 1 MB Model Number: M0001A

265. Macintosh SE Model Number: M5011

266. Macintosh IIsi Model Number: M0360

267. Macintosh LC Model: M-350

268. Macintosh Performa 630 Model Number: M3076

269. Macintosh Quadra 650 (Model: M2118)

270. Macintosh PowerPC 5200 LC 500 series

271. Macintosh Power PC G3 (Model: M3979)

272. Power Macintosh G3 (Model: M4405)

273. Power Macintosh PC (Model: M5433)

274. Macintosh 6100/60 Power PC Model:M1596

275. Power Macintosh 7200/120 (Model: M3979)

276. Power Macintosh 9500/132 (Model: M3098)

277. Macintosh Classic II (Model Number: M4150)

278. Macintosh PoweMac G4 Model: M7825LL/B

279. Apple iMac G3/266 Model: M4984

280. Apple eMac (PowerPC G4) Model:M9425LL/A

281. Apple iMac G4/700 MHz (15" LCD WIDE Flat Panel)

282. PC Macintosh SE 1/40 Model: M5011



283. Umax Pulsar (Model: H6D0)



284. Gateway 2000 4DX2-66



285. PC Tandon 386/20 Model: TM8 1 00



286. digital Venturis GL6200 model:AC9WW

287. digital MikroVAX model:630QY-A3

288. digital Comenius model:PC734-BB

289. digital Celebris FX 5200

290. digital Venturis FX 5133

291. digital PDP-11/04-DC



292. KT Technology Personal System XT/AT (286-12/S)



293. Single Board Computer (Advantech IPC-6806)

294. Single Board Computer (Industrial PCs- Arise )



295. Chess computer SciSys Turbo 16 K



296. Legend LX E4/33



297. Peace Data Company "EPD 286-10MHz"

298. Peace Data Company "EPD 486-40MHz"

299. Peace Data Company "EPD 386-40MHz"



300. PC Argotronics (486DX40)



301. Brother LW-20 word processor

302. Brother WP-1 Word Processor



303. Piccoline RC779V1



304. Legend LX E4/33



305. CAP Pentium-90



306. PC Turbo Plus 286 to 386



307. Loewe 86-XT



308. Seiko 386 DX-40



309. Видеотерминал digital VT220

310. Видеотерминал 15ИГ-160*210-001

311. Видеотерминал СМ 1604 "Made in Bulgaria"

312. Видеотерминал GIXI-IN R 5201 (M 5407)

313. Видеотерминал Wyse 350 VDU - 00-351-01

314. Видеотерминал Memorex Telex 1191A

315. Видеотерминал Lear Siegler Ink. ADM 3A

316. Алфавитно-цифровой терминал 15ИЭ-00-01301

317. Видеотерминал ICL Model:3573



318. PDA (КПК) Compaq Aero 2180

319. PDA (КПК) Compaq iPAQ Pocket PC (H3900)

320. PDA (КПК) HP iPAQ 6515

321. PDA (КПК) HP IPAQ Model H4150 (series h4100)

322. PDA (КПК) HP Jornada 720

323. PDA (КПК) HP 620LX

324. PDA (КПК) HP Palmtop 200LX

325. PDA (КПК) HP iPAQ hx2000

326. PDA (КПК) Palm Zire 71

327. PDA (КПК) "Palm Powered"

328. PDA (КПК) Palm Tungsten\T model M550

329. PDA (КПК) Palm m100

330. PDA (КПК) palmOne LifeDrive

331. PDA (КПК) PSC Falcon 4220

332. PDA (КПК) Handheld PC LG „Phenom”

333. PDA (КПК) "Psion" Series 5

334. PDA (КПК) Psion organiser II Model:LZ

335. PDA (КПК) PSION PLC Serie 3a

336. PDA (КПК) PC LG "Phenom" Model: H-220C

337. PDA (КПК) HP Palmtop 200LX

338. PDA (КПК) Oregon Scientific AM-399 Electronic organiser 64KB



339. Микропроцессорная лаборатория "Микролаб КР580ИК80"

340. VEF УМК (Учебный Микропроцессорный Комплекс) PP3.059.004 (Nr.1)

341. VEF УМК (Учебный Микропроцессорный Комплекс) PP3.059.004 (Nr.2)

342. Программатор МОС-01

343. Compaq Presario CDS-520 Series 3261

344. Dell Demension XPS 133C

345. IBM Personal Computer 340 133MHz Type: 6560

346. Ноутбук ThinkPad IBM 560E Model:2640

347. Ноутбук Dell Latitude CPi Model:PPL

348. Компьютерный чемоданчик для офицера Бундесвера [нем. Bundeswehr]

349. Amstrad System Unit PC1512DD

350. PCSX 386SX

351. Ноутбук Compaq Armada 1700 (6266/T/400D/D/M/1)

352. IBM PC 300GL (Type: 6287)

353. HP Vectra VL400 DT (System Nr. P3734A)

354. HP Vectra VL6/400 Series:8 DT Pentium II 400 MHz 64 MB SD RAM

355. PDA (КПК) Organizer Texas Instruments PocketMate 140

356. Ноутбук "Sony" VAIO Model: PCG 717

357. Ноутбук Compaq Armada 1700 (6266/T/400D/D/M/1)

358. Ноутбук Digital HiNote 433

359. Ноутбук IBM ThinkPad 360 C Type: 2620

360. Ноутбук IBM ThinkPad T 20 Type: 2647-4AG

361. IBM Personal Computer 365 Pentium Pro 200MHz Mashine type: 6589

362. PC MSI Hermes 845GV

363. HP Vectra XU Pentium(r) Pro PC

364. Bilingual Power Notebook QX-1008ER Детский обучающий компьютер



Игровые приставки



1. Игровая приставка 8 bit Hitex HT-8000

2. Игровая 8 bit приставка к ТВ "Long"

3. Игровая приставка Sony PlayStation SCPH-102

4. Игровая приставка (8-bit) "Dendy"

5. Игровая приставка "Fei Hao 5B" (8JP-00X)

6. Игровая приставка Электроника "Экси видео 01"

7. Игровая приставка Philips Videopac Computer G7000

8. Игровая приставка Video Computer System NN-188 (PolyStation)

9. Игровая приставка Magic Drive 2 16 bit (Model:MK-1631-07)

10. Игровая приставка TV Game System 2600B

11. Игровая приставка Mega Drive 2 16 bit

12. Игровая приставка Educational Computer GLK-5102 PC

13. Игровая приставка Feihao TV game player

14. Игровая приставка Zhiliton 938-A (16bit)



«Электроника» - игра на экране



1. Игра Электроника ИМ 24-01 (Игра на экране- Мики Маус)

2. Игра Электроника ИМ 03 «Тайны океана»

3. Игра Электроника ИМ 13 «Разведчики космоса»



