Старое, старое компьютерно железо
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Re: Старое, старое компьютерно железо
Dell Demension XPS P133
http://vfl.ru/fotos/97e6bc2a11776354.html
http://vfl.ru/fotos/c4fe8d6011776356.htm
http://vfl.ru/fotos/9d57c89511776357.html
http://vfl.ru/fotos/e29c7a6811776358.html
http://vfl.ru/fotos/4e4efb8211776359.htm
http://vfl.ru/fotos/37e7e22011776360.html
http://vfl.ru/fotos/1ba90c0211776361.html
http://vfl.ru/fotos/d26e823411776362.html
Paldies Dainim
Спасибо Дайнису
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http://vfl.ru/fotos/e29c7a6811776358.html
http://vfl.ru/fotos/4e4efb8211776359.htm
http://vfl.ru/fotos/37e7e22011776360.html
http://vfl.ru/fotos/1ba90c0211776361.html
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Paldies Dainim
Спасибо Дайнису
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Re: Старое, старое компьютерно железо
IBM Personal Computer 340 133MHz Type: 6560
http://vfl.ru/fotos/14609b6c11936850.html
http://vfl.ru/fotos/14257e8b11936851.html
http://vfl.ru/fotos/4638785811936822.htm
http://vfl.ru/fotos/526f18e311936823.html
http://vfl.ru/fotos/f230bc5611936824.html
http://vfl.ru/fotos/db72974c11936828.html
http://vfl.ru/fotos/a1604be611936830.html
http://vfl.ru/fotos/7d797d9811936829.html
http://vfl.ru/fotos/fb43287511936825.html
http://vfl.ru/fotos/440dac8a11936826.html
Paldies Kristapam
Спасибо Критапу
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http://vfl.ru/fotos/a1604be611936830.html
http://vfl.ru/fotos/7d797d9811936829.html
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Paldies Kristapam
Спасибо Критапу
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Re: Старое, старое компьютерно железо
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Re: Старое, старое компьютерно железо
Psion Organiser II Model: LZ
Psion Organiser — родовое имя нескольких карманных (персональных) компьютеров, выпущенных английской компанией Psion в 1980-х годах.
Корпуса Organiser I и Organiser II были сделаны из твердой пластмассы и имели сдвигающуюся крышку, закрывающую 6х6 клавиатуру, буквы на
которой были расставлены в алфавитном порядке.
Psion Organizer II также имел разъем для подключения внешних устройств. Среди них имелось и устройство, позволяющее соединять устройство
с другими компьютерами через последовательный порт (RS232). К этому разъему также могли подключаться голосовой синтезатор, считыватель
штрих-кодов и даже принтер. Открытые спецификации позволили третьим компаниям заняться производством различных периферийных устройств.
Последующие версии Psion Organizer II имели четырёх-строчный экран и 32, 64 или 96 Кб оперативной памяти.
Способность подстраиваться под выполнение любых задач сделала Organizer очень популярным — по всему миру продано около миллиона экземпляров.
Устройство оставалось востребованным на протяжении долгого времени — до тех пор, пока двух-строчный экран не оказался слишком маленьким для
предъявляемых требований. А созданное независимое общество пользователей (IPSO) просуществовало в течение девяти лет.
Впоследствии, Psion использовали термин «Органайзер» для своих карманных компьютеров Psion Series 3 и Psion Series 5 (16-ти и 32-х битные
соответственно) с QWERTY-клавиатурой, хотя последние не имели ничего общего с Psion Organizer (кроме, разве что, языка программирования OPL).
https://ru.wikipedia.org
Release Date 1984
Price £169.00
Processor Hitachi HD6303X /0.92Mhz
Rom 64kb which contains Opl and built in applications
Ram The LZ model contains 32 kb whilst the LZ64 has 64kb of memory
Power 9v Battery or mains adapter (50µA - 100mA)
Keyboard 36 multifunction keys providing upper and lower case alpha, 10 numeric,
16 operatorand puntuation keys and 4 curor keys.
Expansion Yes
Backlit No
Size 142 x 78 x 29mm with the protective case closed
Weight 250g (.8oz)
Screen Dot matrix based LCD. 4 lines each of 20
Psion List prices of accessories (as of July 1991):
Datapak Formatter ($150)
32K Rampak ($105)
128K Rampak ($263)
256K Rampak ($368)
16K Datapak ($45)
32K Datapak ($65)
64K Datapak ($105)
128K Datapak ($200)
Spreadsheet Program Pack ($99.99)
Finance Pack ($80 or $100)
Portfolio Manager Pack ($100)
Paldies Gintim
Спасибо Гинтису
Psion Organiser — родовое имя нескольких карманных (персональных) компьютеров, выпущенных английской компанией Psion в 1980-х годах.
Корпуса Organiser I и Organiser II были сделаны из твердой пластмассы и имели сдвигающуюся крышку, закрывающую 6х6 клавиатуру, буквы на
которой были расставлены в алфавитном порядке.
Psion Organizer II также имел разъем для подключения внешних устройств. Среди них имелось и устройство, позволяющее соединять устройство
с другими компьютерами через последовательный порт (RS232). К этому разъему также могли подключаться голосовой синтезатор, считыватель
штрих-кодов и даже принтер. Открытые спецификации позволили третьим компаниям заняться производством различных периферийных устройств.
Последующие версии Psion Organizer II имели четырёх-строчный экран и 32, 64 или 96 Кб оперативной памяти.
Способность подстраиваться под выполнение любых задач сделала Organizer очень популярным — по всему миру продано около миллиона экземпляров.
Устройство оставалось востребованным на протяжении долгого времени — до тех пор, пока двух-строчный экран не оказался слишком маленьким для
предъявляемых требований. А созданное независимое общество пользователей (IPSO) просуществовало в течение девяти лет.
Впоследствии, Psion использовали термин «Органайзер» для своих карманных компьютеров Psion Series 3 и Psion Series 5 (16-ти и 32-х битные
соответственно) с QWERTY-клавиатурой, хотя последние не имели ничего общего с Psion Organizer (кроме, разве что, языка программирования OPL).
https://ru.wikipedia.org
Release Date 1984
Price £169.00
Processor Hitachi HD6303X /0.92Mhz
Rom 64kb which contains Opl and built in applications
Ram The LZ model contains 32 kb whilst the LZ64 has 64kb of memory
Power 9v Battery or mains adapter (50µA - 100mA)
Keyboard 36 multifunction keys providing upper and lower case alpha, 10 numeric,
16 operatorand puntuation keys and 4 curor keys.
Expansion Yes
Backlit No
Size 142 x 78 x 29mm with the protective case closed
Weight 250g (.8oz)
Screen Dot matrix based LCD. 4 lines each of 20
Psion List prices of accessories (as of July 1991):
Datapak Formatter ($150)
32K Rampak ($105)
128K Rampak ($263)
256K Rampak ($368)
16K Datapak ($45)
32K Datapak ($65)
64K Datapak ($105)
128K Datapak ($200)
Spreadsheet Program Pack ($99.99)
Finance Pack ($80 or $100)
Portfolio Manager Pack ($100)
Paldies Gintim
Спасибо Гинтису
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Re: Старое, старое компьютерно железо
NEC SCSI CD-ROM Reader Model: CDR-511
Довольно редкий 1991 года NEC SCSI CD-ROM Reader, у него нет каретки. Диск кладётся в в отдельный пластмассовый пакет с крышкой,
который вставляется во внутрь CD-ROM(а). С обратной стороны этого пакета шторка как у FDD дискеты 3.5", которая при выставлении
пакета сдвигается и диск садится на лазерный механизм.
Paldies Jānim
Спасибо Янису
Довольно редкий 1991 года NEC SCSI CD-ROM Reader, у него нет каретки. Диск кладётся в в отдельный пластмассовый пакет с крышкой,
который вставляется во внутрь CD-ROM(а). С обратной стороны этого пакета шторка как у FDD дискеты 3.5", которая при выставлении
пакета сдвигается и диск садится на лазерный механизм.
Paldies Jānim
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Re: Старое, старое компьютерно железо
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Re: Старое, старое компьютерно железо
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Re: Старое, старое компьютерно железо
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Re: Старое, старое компьютерно железо
HP Palmtop 200LX
Спасибо Максиму (Maxipes)
Manufacturer Hewlett-Packard
Type Palmtop PC
Release date 1994; 22 years ago
Operating system Hewlett-Packard MS-DOS 5.0
CPU 80186-compatible "Hornet" @ 7.91 MHz
Memory 1/2/4 MB RAM
Power 2x AA-size removable batteries, 1x CR2032 coin cell backup, optional AC adapter
Dimensions 16 x 8.64 x 2.54cm (6.3" x 3.4" x 1"
Спасибо Максиму (Maxipes)
Manufacturer Hewlett-Packard
Type Palmtop PC
Release date 1994; 22 years ago
Operating system Hewlett-Packard MS-DOS 5.0
CPU 80186-compatible "Hornet" @ 7.91 MHz
Memory 1/2/4 MB RAM
Power 2x AA-size removable batteries, 1x CR2032 coin cell backup, optional AC adapter
Dimensions 16 x 8.64 x 2.54cm (6.3" x 3.4" x 1"
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Re: Старое, старое компьютерно железо
Фотоэлектрическое устройство ввода с перфоленты FS 1501 (Czechoslovakia)
[url="http://vfl.ru/fotos/846f703f14159896.html"][/url]
[url="http://vfl.ru/fotos/3164226614159897.html"][/url]
[url="http://vfl.ru/fotos/34df29b014159899.html"][/url]
[url="http://vfl.ru/fotos/943bd47114159898.html"][/url]
[url="http://vfl.ru/fotos/8776487c14159900.html"][/url]
Спасибо Олафу
[url="http://vfl.ru/fotos/846f703f14159896.html"][/url]
[url="http://vfl.ru/fotos/3164226614159897.html"][/url]
[url="http://vfl.ru/fotos/34df29b014159899.html"][/url]
[url="http://vfl.ru/fotos/943bd47114159898.html"][/url]
[url="http://vfl.ru/fotos/8776487c14159900.html"][/url]
Спасибо Олафу
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Re: Старое, старое компьютерно железо
Что есть на сегодня есть:
[spoiler]
001. БК «Криста»
002. БK Спектр-001
003. ПБК Сантака-002 (переделка – плата Ленинград 1)
004. ПБК "Сантака-002" (оригинальная)
005. Электроника МС 0511
006. Электроника БК 0010-01
007. Устройство информационно вычислительное (клон БК 0010 - школьный)
008. Электроника БК 0011
009. БК Электроника 0010-11
010. БПК «Дельта-С»
011. ПК-01 “Львов”
012. БК “Fortuna”
013. БПК "Север"
014. ПЭВМ „Micro-88”
015. ПЭВМ „Байт”
016. ПЭВМ „Byte”
017. ПК Партнер 01.01(Заводской на основе РК-86)
018. БПК «Поиск»
018. Personal Computing „Contact 64”
019. Scorpion 256 (Made in Russia)
020. ZX Spectrum Sinclair (Made in Russia)
021. ZX Spectrum 48/128K
022. ZX Spectrum 128K
023. ZX Spectrum 128DM
024. ZX Spectrum 92 (Самодельный)
025. Самтрест Радио РК-86
026. Самтрест Радио -86 РК
027. Самтрест Радио-86 РК
028. Самтрест ZX Spectrum Pentagon 128
029. Самтрест ZX Spectrum (внешний дисковод 5.25” и блок питания)
030. Самтрест Scorpion 256
031. Самтрест Sinclair (ZX Spectrum)
032. Самтрест ZX Spectrum - Sinclair
033. Самтрест ZX Spectrum
034. Самтрест Spektps Color Computer
035. Sinclair ZX Spectrum
036. Sinclair ZX Spectrum 48
037. "Ленинград 2" Клон ZX Spectrum Made in Russia
038. Baltik Russian - Спектрум-совместимый бытовой компьютер
039. ПЭВМ EС 1840-05
040. ПЭВМ EС 1841.07
041. ПЭВМ EС 1841.10
042. ПЭВМ EС 1841.A004
043. ПЭВМ Электроника МС 0507 (ДВК 3)
044. ПЭВМ „Агат”4
045. ПЭВМ „Искра1031”
046. ПЭВМ „Искра1030-11”
047. УСУВ "Д3-28 Электроника" (исполнение 15ВМ128.018)
048. Robotron EC 1834
049. Robotron 1715 M Typ W1715/331 (Nr.1)
050. Robotron 1715 M Typ W1715/331 (Nr.2)
051. Robotron 1715 (Nr.1)
052. Robotron 1715 (Nr.2)
053. Mazovia CM1914
054. РС Правец 8С (Pravetz 8C)
055. Yamaha PC MSX-2 (КУВТ 2)
056. Yamaha YIS503III (КУВТ2)
057. Yamaha YIS503IIIR КУВТ2 (Nr.2)
058. Atari 2600
059. Atari 800XL
060 Atari 800XL (Nr.2)
061. Atari Mega 1
062. Atari Mega ST2
063. Atari 1040 STF
064. Atari 65 XE
065. Olivetti M290 (286)
066. Olivetti M280 (Model: XP1076)
067. Olivetti M300 (386)
068. Comodore PC 10 III
069. Comodore 386SX-16
070. Commodore PC 64 (загрузка с магнитофона Datacorder CPC)
071. Commodore PC 64 (загрузка с внешнего FDD 1541)
072. Commadore 64 Model: C 64
073. Commodore 64 Model: C 64 #3 (+monitor, box, FDD 1541)
074. Commodore Amiga A500
075. Commodore 386-25 (DBP-VFG. 1046/1984)7
076. Commodore VC 20 with Extension Box VC 1020
077. PC Commodore Model 8032 "GHI Systems Made in USA"
078. Gulip (286)
079. Gulipin (386)
080. Bull Micral 200
081. Bull Micral Revenue (386)
082. Tulip Vision Line (486)
083. Tulip Vision Line dt/1003
084. IBM PC 30 (Type 8530-421)
085. IBM PS/1 (486)
086. IBM PS/1 486DX-33 (Type 2168)
087. IBM PS/2 76i (Type 9576-SN B)
088. IBM PS/2 55SX (Type 8555-X3)
089. IBM Aptiva
090. IBM Personal Computer 350-100DX4
091. IBM Personal Computer 330-100DX4
092. IBM PS/Value Point 425 SX/D
093. IBM PS/Value Point 433 SX/S
094. IBM PS/Value Point 433 DX/S
095. IBM IntelliStation M Pro (Model No. 6898-140)
096. IBM Personal Computer 330 P100
097. IBM Personal Computer 300 GL
098. IBM Portable Personal Computer 5155
099. IBM PS/2 Model 50 (8550)
100. IBM Personal Computer 5160
101. IBM PC 5170
102. IBM PC 350 P133 (LSU 0784)
103. IBM Netfinity 3000 Type: 8476 Model: 90U
104. Dell 486D/20
105. Dell OptiPlex GXMT 5133
106. Dell OptiPlex GX1
107. Dell OptiPlex Gs
108. Dell OptiPlex GX1 500 MTbr+
109. Dell OptiPlex GX110
110. Dell OptiPlex GL575
111. Dell OptiPlex GX100
112. Compaq ProLine 4/25S
113. Compaq ProLine 4/33
114. Compaq Presario 660
115. Compaq Deskpro 2000
116. Compaq Deskpro 3563 V5
117. Compaq Deskpro 3564
118. Compaq Deskpro 286
119. Compaq Deskpro 386S
120. Compaq Deskpro EN
121. Compaq Deskpro Workstation
122. Compaq Presario 460 Series 3220 Model C9J299
123. Compaq iPAQ Pocket PC (H3900)
124. Compaq Prolinea 575e
125. Sharp MZ-800
126. Siemens PC-D/X
127. Siemens Nixdorf PCD-4H
128. Siemens Nixdorf PCD-4Hsx/25
129. Siemens Nixdorf Pro C5 (SCSI HDD и SCSI CD)
130. Siemens Nixdorf Pro M5 166 (SCSI HDD, SCSI CD, SCSI Tandberg Data)
131. Peacock (Pentium 90)
132. Peacock Procida (Pentium Pro 180)
133. Tandem Computers (SGI)
134. Workstation Silicon Graphics "Indy" Model: CMN-B006
135. Workstation Silicon Graphics "Indy" Model: CMN-B006T150
136. Texsas Instrument TI-99/4A (Model №: PHC004A) (Nr. 1)
137. Texsas Instrument TI-99/4A (Model №: PHC004A) (Nr. 2)
138. Amstrad PC1640
139. Amstrad 64k Color Personal Computer (CPC 464)
140. Amstrad PCW 8256
141. AST Bravo EL 5166M
142. AST Bravo/286 to 386
143. AST Bravo/386SX
144. ES COM es340 v170/4
145. ES COM 486 DX
146. MAX PC Turbo
147. PCII 88 Turbo (386)
148. Hewlett Packard Vectra ES/12
149. Hewlett Packard Vectra XM 5/133
150. Hewlett Packard Vectra VL 6/333
151. Hewlett Packard Vectra VA 6/200
152. Hewlett Packard Vectra 486/26VL
153. Hewlett Packard 86B
154. PCA 486SX-25
155. PCA 6143P (486SX/DX)
156. Panasonic JB 3001 (8 bit, 8” FDD)
157. Crystal Data Systems (Affinity PC 286 WS-12)
158. Xebec PC XT/AT
159. Packard Bell Model: PB33
160. Ноутбук Macintosh - PowerBook 100 (Nr. 1)
161. Ноутбук Macintosh - PowerBook 100 (Nr. 2)
162. Ноутбук Macintosh - PowerBook 150 (Nr. 1)
163. Ноутбук Macintosh - PowerBook 150 (Nr. 2)
164. Ноутбук Macintosh - PowerBook 170 (Nr. 1)
165. Ноутбук Macintosh - PowerBook 170 (Nr. 2)
166. Ноутбук Apple iBook G3
167. Ноутбук Macintosh PowerBook G3
168. Ноутбук Macintosh PowerBook Duo 230
169. Ноутбук Leo Desig Note 45
170. Ноутбук ZEOS S99102-000
171. Ноутбук Zeos Personal Computer Model: S99100-000
172. Ноутбук NoteStar NP-942
173. Ноутбук Tulip nb486SX (Ser.NO: QC4240043A)
174. Ноутбук IBM ThinkPad 310 E (Nr. 1)
175 Ноутбук IBM ThinkPad 310 E (Nr. 2)
176. Ноутбук IBM ThinkPad 380D (Type 2635)
177. Ноутбук IBM ThinkPad 380Z (Type 2635)
178. Ноутбук IBM PS/2 note N33 SX
179. Ноутбук IBM PS/2 Model L40SX
180. Ноутбук IBM ThinkPad Lenovo T60 (2007G4U)
181. Ноутбук IBM ThinkPad T23 (Type 2647)
182. Ноутбук IBM ThinkPad R32 Model:2658
183. Ноутбук HP Omnibook 2100
184. Ноутбук HP OmniBook 800 с Docking System
185. Ноутбук HP (Compaq nx9005)
186. Ноутбук HP (Compaq nx6110)
187. Ноутбук HP (Compaq nx9110)
188. Ноутбук HP Omnibook vt6200
189. Ноутбук HP OmniBook 5700CTX
190. Ноутбук Compaq Contura 400C (Series 2860 B)
191. Ноутбук Compaq Contura Aero 4/33C model:2830A
192. Ноутбук Compaq SLT/286 Model 2680
193. Ноутбук Compaq Lite LTe 4/25 Series 2810H
194. Ноутбук Compaq LTE Lite 20 Series 2810A
195. Ноутбук Compaq Armada 1560D (Series 2920C)
196. Ноутбук Compaq LTE-5280
197. Ноутбук Compaq Presario 1200 (Model Number: 1456VQL1Q-2)
198. Ноутбук Compaq Armada 4130T (Series 2870C)
199. Ноутбук Compaq LTE Elite 4/75CX
200. Ноутбук Dell Latitude CPi (Model No: PPL)
201. Ноутбук Dell Latitude XPi (Model No:PPS)
202. Ноутбук Dell Inspiron 2200
203. Ноутбук Dell NL25
204. Ноутбук Dell Latitude LM Model: TS30GS
205. Ноутбук Siemens Nixdorf PCD-3Nsl
206. Ноутбук Siemens Nixdorf PCD-3NSX (16 MHz)
207. Ноутбук Fujitsu-Siemens LifeBook B2131
208. Ноутбук Fujitsu-Siemens LifeBook S7020
209. Ноутбук Fujitsu LifeBook 280Dx
210. Ноутбук Toshiba Satellite T2135CS (Model: PA1196U V)
211. Ноутбук Toshiba T2130CS (Model PA1196E)
212. Ноутбук Toshiba T1850/120 (PA1034E)
213. Ноутбук Toshiba Satellite S1800-804 G3 (Model PS181E-0CCFJ-G3)
214. Ноутбук Toshiba T3100e (Model:PA8038E)
215. Ноутбук Toshiba S300CDS Satellite
216. Ноутбук Toshiba Satellite 225CDS (Model: 1240U VCD)
217. Ноутбук Toshiba Satelitte PRO 4600 (Model PS460E-02HYT-EN)
218. Ноутбук Toshiba T1900C/200 System Unit (Model No. PA1112E)
219. Ноутбук Toshiba Satellite 2520CDT/4.3 Model: PAS252EB
220. Ноутбук Toshiba Satellite 1800-S204
221. Ноутбук Toshiba "Tecra 8200"
222. Ноутбук Toshiba Satellite 4090CDS/4.3
223. Ноутбук Cinet AS NB-500 (Model:TS30GN2)
224. Ноутбук digital Hi Note VP (Model: TS31D)
225. Ноутбук Zenit Super-port 286e (Nr.1)
226. Ноутбук Zenit Super-port 286e (Nr. 2)
227. Ноутбук Acer TrevelMate 333T
228. Ноутбук AcerNote 760C
229. Ноутбук AST Ascentia A Series (A3LS520)
230. Ноутбук Texsas Instruments Extensa 550
231. Ноутбук ES COM Altima Model:Virage
232. Ноутбук ESCOM Blackmate 386SX-III
233. Ноутбук Sharp Multi-Color 386 (PC-8081)
234. Ноутбук Sharp 4600
235. Ноутбук Logicraft 386SX Laptop
236. Ноутбук Elonex LT-386SXP/16
237. Ноутбук Featron FT-6000
238. Ноутбук GoldStar note 386SX
239. Ноутбук Canon Innova Book 150C Model: US2-4D01-01
240. Ноутбук Highscreen BlueNote "Colani"
241. Ноутбук Tandy 1100 FD Laptop Computer Model No. 25-3530
242. Ноутбук NEC MultiSpeed EL (PC 16-02)
243. Ноутбук Mitac 3026E
244. Ноутбук Zenith Data Systems ZWL-0326-08
245. Ноутбук InnovACE black & white 310
246. Ноутбук Tulip nb486SX (Ser.NO: QC3419092A)
247. Ноутбук Zitech Model: 6200AT (FCC ID: L4PK6000T200)
248. Ноутбук QDI Legend Model: Soleil 9030-Q
249. Ноутбук Acterna Itronix GObook IX250
250. Ноутбук Sager Model: 3300C
251. Ноутбук TopNote model: 2700S
252. ICL ErgoPRO C4/33
253. SUN Ultra Enterprise 150 (server)
254. SUN Enterprise E250 (server)
255. DSC Turbo 386 DX-25
256. LIS 486/SLC 33 Mhz
257. LIS PC 486DX2-S 66 MHz
258. LIS PC 486DX 40 MHz
259. LIS PC Pentium-S 150 MHh
260. Schneider PCW 8256
261. Schneider Euro PC
262. Schneider Euro XT
263. Schneider CPC 464
264. Macintosh Plus 1 MB Model Number: M0001A
265. Macintosh SE Model Number: M5011
266. Macintosh IIsi Model Number: M0360
267. Macintosh LC Model: M-350
268. Macintosh Performa 630 Model Number: M3076
269. Macintosh Quadra 650 (Model: M2118)
270. Macintosh PowerPC 5200 LC 500 series
271. Macintosh Power PC G3 (Model: M3979)
272. Power Macintosh G3 (Model: M4405)
273. Power Macintosh PC (Model: M5433)
274. Macintosh 6100/60 Power PC Model:M1596
275. Power Macintosh 7200/120 (Model: M3979)
276. Power Macintosh 9500/132 (Model: M3098)
277. Macintosh Classic II (Model Number: M4150)
278. Macintosh PoweMac G4 Model: M7825LL/B
279. Apple iMac G3/266 Model: M4984
280. Apple eMac (PowerPC G4) Model:M9425LL/A
281. Apple iMac G4/700 MHz (15" LCD WIDE Flat Panel)
282. PC Macintosh SE 1/40 Model: M5011
283. Umax Pulsar (Model: H6D0)
284. Gateway 2000 4DX2-66
285. PC Tandon 386/20 Model: TM8 1 00
286. digital Venturis GL6200 model:AC9WW
287. digital MikroVAX model:630QY-A3
288. digital Comenius model:PC734-BB
289. digital Celebris FX 5200
290. digital Venturis FX 5133
291. digital PDP-11/04-DC
292. KT Technology Personal System XT/AT (286-12/S)
293. Single Board Computer (Advantech IPC-6806)
294. Single Board Computer (Industrial PCs- Arise )
295. Chess computer SciSys Turbo 16 K
296. Legend LX E4/33
297. Peace Data Company "EPD 286-10MHz"
298. Peace Data Company "EPD 486-40MHz"
299. Peace Data Company "EPD 386-40MHz"
300. PC Argotronics (486DX40)
301. Brother LW-20 word processor
302. Brother WP-1 Word Processor
303. Piccoline RC779V1
304. Legend LX E4/33
305. CAP Pentium-90
306. PC Turbo Plus 286 to 386
307. Loewe 86-XT
308. Seiko 386 DX-40
309. Видеотерминал digital VT220
310. Видеотерминал 15ИГ-160*210-001
311. Видеотерминал СМ 1604 "Made in Bulgaria"
312. Видеотерминал GIXI-IN R 5201 (M 5407)
313. Видеотерминал Wyse 350 VDU - 00-351-01
314. Видеотерминал Memorex Telex 1191A
315. Видеотерминал Lear Siegler Ink. ADM 3A
316. Алфавитно-цифровой терминал 15ИЭ-00-01301
317. Видеотерминал ICL Model:3573
318. PDA (КПК) Compaq Aero 2180
319. PDA (КПК) Compaq iPAQ Pocket PC (H3900)
320. PDA (КПК) HP iPAQ 6515
321. PDA (КПК) HP IPAQ Model H4150 (series h4100)
322. PDA (КПК) HP Jornada 720
323. PDA (КПК) HP 620LX
324. PDA (КПК) HP Palmtop 200LX
325. PDA (КПК) HP iPAQ hx2000
326. PDA (КПК) Palm Zire 71
327. PDA (КПК) "Palm Powered"
328. PDA (КПК) Palm Tungsten\T model M550
329. PDA (КПК) Palm m100
330. PDA (КПК) palmOne LifeDrive
331. PDA (КПК) PSC Falcon 4220
332. PDA (КПК) Handheld PC LG „Phenom”
333. PDA (КПК) "Psion" Series 5
334. PDA (КПК) Psion organiser II Model:LZ
335. PDA (КПК) PSION PLC Serie 3a
336. PDA (КПК) PC LG "Phenom" Model: H-220C
337. PDA (КПК) HP Palmtop 200LX
338. PDA (КПК) Oregon Scientific AM-399 Electronic organiser 64KB
339. Микропроцессорная лаборатория "Микролаб КР580ИК80"
340. VEF УМК (Учебный Микропроцессорный Комплекс) PP3.059.004 (Nr.1)
341. VEF УМК (Учебный Микропроцессорный Комплекс) PP3.059.004 (Nr.2)
342. Программатор МОС-01
343. Compaq Presario CDS-520 Series 3261
344. Dell Demension XPS 133C
345. IBM Personal Computer 340 133MHz Type: 6560
346. Ноутбук ThinkPad IBM 560E Model:2640
347. Ноутбук Dell Latitude CPi Model:PPL
348. Компьютерный чемоданчик для офицера Бундесвера [нем. Bundeswehr]
349. Amstrad System Unit PC1512DD
350. PCSX 386SX
351. Ноутбук Compaq Armada 1700 (6266/T/400D/D/M/1)
352. IBM PC 300GL (Type: 6287)
353. HP Vectra VL400 DT (System Nr. P3734A)
354. HP Vectra VL6/400 Series:8 DT Pentium II 400 MHz 64 MB SD RAM
355. PDA (КПК) Organizer Texas Instruments PocketMate 140
356. Ноутбук "Sony" VAIO Model: PCG 717
357. Ноутбук Compaq Armada 1700 (6266/T/400D/D/M/1)
358. Ноутбук Digital HiNote 433
359. Ноутбук IBM ThinkPad 360 C Type: 2620
360. Ноутбук IBM ThinkPad T 20 Type: 2647-4AG
361. IBM Personal Computer 365 Pentium Pro 200MHz Mashine type: 6589
362. PC MSI Hermes 845GV
363. HP Vectra XU Pentium(r) Pro PC
364. Bilingual Power Notebook QX-1008ER Детский обучающий компьютер
Игровые приставки
1. Игровая приставка 8 bit Hitex HT-8000
2. Игровая 8 bit приставка к ТВ "Long"
3. Игровая приставка Sony PlayStation SCPH-102
4. Игровая приставка (8-bit) "Dendy"
5. Игровая приставка "Fei Hao 5B" (8JP-00X)
6. Игровая приставка Электроника "Экси видео 01"
7. Игровая приставка Philips Videopac Computer G7000
8. Игровая приставка Video Computer System NN-188 (PolyStation)
9. Игровая приставка Magic Drive 2 16 bit (Model:MK-1631-07)
10. Игровая приставка TV Game System 2600B
11. Игровая приставка Mega Drive 2 16 bit
12. Игровая приставка Educational Computer GLK-5102 PC
13. Игровая приставка Feihao TV game player
14. Игровая приставка Zhiliton 938-A (16bit)
«Электроника» - игра на экране
1. Игра Электроника ИМ 24-01 (Игра на экране- Мики Маус)
2. Игра Электроника ИМ 03 «Тайны океана»
3. Игра Электроника ИМ 13 «Разведчики космоса»
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[spoiler]
001. БК «Криста»
002. БK Спектр-001
003. ПБК Сантака-002 (переделка – плата Ленинград 1)
004. ПБК "Сантака-002" (оригинальная)
005. Электроника МС 0511
006. Электроника БК 0010-01
007. Устройство информационно вычислительное (клон БК 0010 - школьный)
008. Электроника БК 0011
009. БК Электроника 0010-11
010. БПК «Дельта-С»
011. ПК-01 “Львов”
012. БК “Fortuna”
013. БПК "Север"
014. ПЭВМ „Micro-88”
015. ПЭВМ „Байт”
016. ПЭВМ „Byte”
017. ПК Партнер 01.01(Заводской на основе РК-86)
018. БПК «Поиск»
018. Personal Computing „Contact 64”
019. Scorpion 256 (Made in Russia)
020. ZX Spectrum Sinclair (Made in Russia)
021. ZX Spectrum 48/128K
022. ZX Spectrum 128K
023. ZX Spectrum 128DM
024. ZX Spectrum 92 (Самодельный)
025. Самтрест Радио РК-86
026. Самтрест Радио -86 РК
027. Самтрест Радио-86 РК
028. Самтрест ZX Spectrum Pentagon 128
029. Самтрест ZX Spectrum (внешний дисковод 5.25” и блок питания)
030. Самтрест Scorpion 256
031. Самтрест Sinclair (ZX Spectrum)
032. Самтрест ZX Spectrum - Sinclair
033. Самтрест ZX Spectrum
034. Самтрест Spektps Color Computer
035. Sinclair ZX Spectrum
036. Sinclair ZX Spectrum 48
037. "Ленинград 2" Клон ZX Spectrum Made in Russia
038. Baltik Russian - Спектрум-совместимый бытовой компьютер
039. ПЭВМ EС 1840-05
040. ПЭВМ EС 1841.07
041. ПЭВМ EС 1841.10
042. ПЭВМ EС 1841.A004
043. ПЭВМ Электроника МС 0507 (ДВК 3)
044. ПЭВМ „Агат”4
045. ПЭВМ „Искра1031”
046. ПЭВМ „Искра1030-11”
047. УСУВ "Д3-28 Электроника" (исполнение 15ВМ128.018)
048. Robotron EC 1834
049. Robotron 1715 M Typ W1715/331 (Nr.1)
050. Robotron 1715 M Typ W1715/331 (Nr.2)
051. Robotron 1715 (Nr.1)
052. Robotron 1715 (Nr.2)
053. Mazovia CM1914
054. РС Правец 8С (Pravetz 8C)
055. Yamaha PC MSX-2 (КУВТ 2)
056. Yamaha YIS503III (КУВТ2)
057. Yamaha YIS503IIIR КУВТ2 (Nr.2)
058. Atari 2600
059. Atari 800XL
060 Atari 800XL (Nr.2)
061. Atari Mega 1
062. Atari Mega ST2
063. Atari 1040 STF
064. Atari 65 XE
065. Olivetti M290 (286)
066. Olivetti M280 (Model: XP1076)
067. Olivetti M300 (386)
068. Comodore PC 10 III
069. Comodore 386SX-16
070. Commodore PC 64 (загрузка с магнитофона Datacorder CPC)
071. Commodore PC 64 (загрузка с внешнего FDD 1541)
072. Commadore 64 Model: C 64
073. Commodore 64 Model: C 64 #3 (+monitor, box, FDD 1541)
074. Commodore Amiga A500
075. Commodore 386-25 (DBP-VFG. 1046/1984)7
076. Commodore VC 20 with Extension Box VC 1020
077. PC Commodore Model 8032 "GHI Systems Made in USA"
078. Gulip (286)
079. Gulipin (386)
080. Bull Micral 200
081. Bull Micral Revenue (386)
082. Tulip Vision Line (486)
083. Tulip Vision Line dt/1003
084. IBM PC 30 (Type 8530-421)
085. IBM PS/1 (486)
086. IBM PS/1 486DX-33 (Type 2168)
087. IBM PS/2 76i (Type 9576-SN B)
088. IBM PS/2 55SX (Type 8555-X3)
089. IBM Aptiva
090. IBM Personal Computer 350-100DX4
091. IBM Personal Computer 330-100DX4
092. IBM PS/Value Point 425 SX/D
093. IBM PS/Value Point 433 SX/S
094. IBM PS/Value Point 433 DX/S
095. IBM IntelliStation M Pro (Model No. 6898-140)
096. IBM Personal Computer 330 P100
097. IBM Personal Computer 300 GL
098. IBM Portable Personal Computer 5155
099. IBM PS/2 Model 50 (8550)
100. IBM Personal Computer 5160
101. IBM PC 5170
102. IBM PC 350 P133 (LSU 0784)
103. IBM Netfinity 3000 Type: 8476 Model: 90U
104. Dell 486D/20
105. Dell OptiPlex GXMT 5133
106. Dell OptiPlex GX1
107. Dell OptiPlex Gs
108. Dell OptiPlex GX1 500 MTbr+
109. Dell OptiPlex GX110
110. Dell OptiPlex GL575
111. Dell OptiPlex GX100
112. Compaq ProLine 4/25S
113. Compaq ProLine 4/33
114. Compaq Presario 660
115. Compaq Deskpro 2000
116. Compaq Deskpro 3563 V5
117. Compaq Deskpro 3564
118. Compaq Deskpro 286
119. Compaq Deskpro 386S
120. Compaq Deskpro EN
121. Compaq Deskpro Workstation
122. Compaq Presario 460 Series 3220 Model C9J299
123. Compaq iPAQ Pocket PC (H3900)
124. Compaq Prolinea 575e
125. Sharp MZ-800
126. Siemens PC-D/X
127. Siemens Nixdorf PCD-4H
128. Siemens Nixdorf PCD-4Hsx/25
129. Siemens Nixdorf Pro C5 (SCSI HDD и SCSI CD)
130. Siemens Nixdorf Pro M5 166 (SCSI HDD, SCSI CD, SCSI Tandberg Data)
131. Peacock (Pentium 90)
132. Peacock Procida (Pentium Pro 180)
133. Tandem Computers (SGI)
134. Workstation Silicon Graphics "Indy" Model: CMN-B006
135. Workstation Silicon Graphics "Indy" Model: CMN-B006T150
136. Texsas Instrument TI-99/4A (Model №: PHC004A) (Nr. 1)
137. Texsas Instrument TI-99/4A (Model №: PHC004A) (Nr. 2)
138. Amstrad PC1640
139. Amstrad 64k Color Personal Computer (CPC 464)
140. Amstrad PCW 8256
141. AST Bravo EL 5166M
142. AST Bravo/286 to 386
143. AST Bravo/386SX
144. ES COM es340 v170/4
145. ES COM 486 DX
146. MAX PC Turbo
147. PCII 88 Turbo (386)
148. Hewlett Packard Vectra ES/12
149. Hewlett Packard Vectra XM 5/133
150. Hewlett Packard Vectra VL 6/333
151. Hewlett Packard Vectra VA 6/200
152. Hewlett Packard Vectra 486/26VL
153. Hewlett Packard 86B
154. PCA 486SX-25
155. PCA 6143P (486SX/DX)
156. Panasonic JB 3001 (8 bit, 8” FDD)
157. Crystal Data Systems (Affinity PC 286 WS-12)
158. Xebec PC XT/AT
159. Packard Bell Model: PB33
160. Ноутбук Macintosh - PowerBook 100 (Nr. 1)
161. Ноутбук Macintosh - PowerBook 100 (Nr. 2)
162. Ноутбук Macintosh - PowerBook 150 (Nr. 1)
163. Ноутбук Macintosh - PowerBook 150 (Nr. 2)
164. Ноутбук Macintosh - PowerBook 170 (Nr. 1)
165. Ноутбук Macintosh - PowerBook 170 (Nr. 2)
166. Ноутбук Apple iBook G3
167. Ноутбук Macintosh PowerBook G3
168. Ноутбук Macintosh PowerBook Duo 230
169. Ноутбук Leo Desig Note 45
170. Ноутбук ZEOS S99102-000
171. Ноутбук Zeos Personal Computer Model: S99100-000
172. Ноутбук NoteStar NP-942
173. Ноутбук Tulip nb486SX (Ser.NO: QC4240043A)
174. Ноутбук IBM ThinkPad 310 E (Nr. 1)
175 Ноутбук IBM ThinkPad 310 E (Nr. 2)
176. Ноутбук IBM ThinkPad 380D (Type 2635)
177. Ноутбук IBM ThinkPad 380Z (Type 2635)
178. Ноутбук IBM PS/2 note N33 SX
179. Ноутбук IBM PS/2 Model L40SX
180. Ноутбук IBM ThinkPad Lenovo T60 (2007G4U)
181. Ноутбук IBM ThinkPad T23 (Type 2647)
182. Ноутбук IBM ThinkPad R32 Model:2658
183. Ноутбук HP Omnibook 2100
184. Ноутбук HP OmniBook 800 с Docking System
185. Ноутбук HP (Compaq nx9005)
186. Ноутбук HP (Compaq nx6110)
187. Ноутбук HP (Compaq nx9110)
188. Ноутбук HP Omnibook vt6200
189. Ноутбук HP OmniBook 5700CTX
190. Ноутбук Compaq Contura 400C (Series 2860 B)
191. Ноутбук Compaq Contura Aero 4/33C model:2830A
192. Ноутбук Compaq SLT/286 Model 2680
193. Ноутбук Compaq Lite LTe 4/25 Series 2810H
194. Ноутбук Compaq LTE Lite 20 Series 2810A
195. Ноутбук Compaq Armada 1560D (Series 2920C)
196. Ноутбук Compaq LTE-5280
197. Ноутбук Compaq Presario 1200 (Model Number: 1456VQL1Q-2)
198. Ноутбук Compaq Armada 4130T (Series 2870C)
199. Ноутбук Compaq LTE Elite 4/75CX
200. Ноутбук Dell Latitude CPi (Model No: PPL)
201. Ноутбук Dell Latitude XPi (Model No:PPS)
202. Ноутбук Dell Inspiron 2200
203. Ноутбук Dell NL25
204. Ноутбук Dell Latitude LM Model: TS30GS
205. Ноутбук Siemens Nixdorf PCD-3Nsl
206. Ноутбук Siemens Nixdorf PCD-3NSX (16 MHz)
207. Ноутбук Fujitsu-Siemens LifeBook B2131
208. Ноутбук Fujitsu-Siemens LifeBook S7020
209. Ноутбук Fujitsu LifeBook 280Dx
210. Ноутбук Toshiba Satellite T2135CS (Model: PA1196U V)
211. Ноутбук Toshiba T2130CS (Model PA1196E)
212. Ноутбук Toshiba T1850/120 (PA1034E)
213. Ноутбук Toshiba Satellite S1800-804 G3 (Model PS181E-0CCFJ-G3)
214. Ноутбук Toshiba T3100e (Model:PA8038E)
215. Ноутбук Toshiba S300CDS Satellite
216. Ноутбук Toshiba Satellite 225CDS (Model: 1240U VCD)
217. Ноутбук Toshiba Satelitte PRO 4600 (Model PS460E-02HYT-EN)
218. Ноутбук Toshiba T1900C/200 System Unit (Model No. PA1112E)
219. Ноутбук Toshiba Satellite 2520CDT/4.3 Model: PAS252EB
220. Ноутбук Toshiba Satellite 1800-S204
221. Ноутбук Toshiba "Tecra 8200"
222. Ноутбук Toshiba Satellite 4090CDS/4.3
223. Ноутбук Cinet AS NB-500 (Model:TS30GN2)
224. Ноутбук digital Hi Note VP (Model: TS31D)
225. Ноутбук Zenit Super-port 286e (Nr.1)
226. Ноутбук Zenit Super-port 286e (Nr. 2)
227. Ноутбук Acer TrevelMate 333T
228. Ноутбук AcerNote 760C
229. Ноутбук AST Ascentia A Series (A3LS520)
230. Ноутбук Texsas Instruments Extensa 550
231. Ноутбук ES COM Altima Model:Virage
232. Ноутбук ESCOM Blackmate 386SX-III
233. Ноутбук Sharp Multi-Color 386 (PC-8081)
234. Ноутбук Sharp 4600
235. Ноутбук Logicraft 386SX Laptop
236. Ноутбук Elonex LT-386SXP/16
237. Ноутбук Featron FT-6000
238. Ноутбук GoldStar note 386SX
239. Ноутбук Canon Innova Book 150C Model: US2-4D01-01
240. Ноутбук Highscreen BlueNote "Colani"
241. Ноутбук Tandy 1100 FD Laptop Computer Model No. 25-3530
242. Ноутбук NEC MultiSpeed EL (PC 16-02)
243. Ноутбук Mitac 3026E
244. Ноутбук Zenith Data Systems ZWL-0326-08
245. Ноутбук InnovACE black & white 310
246. Ноутбук Tulip nb486SX (Ser.NO: QC3419092A)
247. Ноутбук Zitech Model: 6200AT (FCC ID: L4PK6000T200)
248. Ноутбук QDI Legend Model: Soleil 9030-Q
249. Ноутбук Acterna Itronix GObook IX250
250. Ноутбук Sager Model: 3300C
251. Ноутбук TopNote model: 2700S
252. ICL ErgoPRO C4/33
253. SUN Ultra Enterprise 150 (server)
254. SUN Enterprise E250 (server)
255. DSC Turbo 386 DX-25
256. LIS 486/SLC 33 Mhz
257. LIS PC 486DX2-S 66 MHz
258. LIS PC 486DX 40 MHz
259. LIS PC Pentium-S 150 MHh
260. Schneider PCW 8256
261. Schneider Euro PC
262. Schneider Euro XT
263. Schneider CPC 464
264. Macintosh Plus 1 MB Model Number: M0001A
265. Macintosh SE Model Number: M5011
266. Macintosh IIsi Model Number: M0360
267. Macintosh LC Model: M-350
268. Macintosh Performa 630 Model Number: M3076
269. Macintosh Quadra 650 (Model: M2118)
270. Macintosh PowerPC 5200 LC 500 series
271. Macintosh Power PC G3 (Model: M3979)
272. Power Macintosh G3 (Model: M4405)
273. Power Macintosh PC (Model: M5433)
274. Macintosh 6100/60 Power PC Model:M1596
275. Power Macintosh 7200/120 (Model: M3979)
276. Power Macintosh 9500/132 (Model: M3098)
277. Macintosh Classic II (Model Number: M4150)
278. Macintosh PoweMac G4 Model: M7825LL/B
279. Apple iMac G3/266 Model: M4984
280. Apple eMac (PowerPC G4) Model:M9425LL/A
281. Apple iMac G4/700 MHz (15" LCD WIDE Flat Panel)
282. PC Macintosh SE 1/40 Model: M5011
283. Umax Pulsar (Model: H6D0)
284. Gateway 2000 4DX2-66
285. PC Tandon 386/20 Model: TM8 1 00
286. digital Venturis GL6200 model:AC9WW
287. digital MikroVAX model:630QY-A3
288. digital Comenius model:PC734-BB
289. digital Celebris FX 5200
290. digital Venturis FX 5133
291. digital PDP-11/04-DC
292. KT Technology Personal System XT/AT (286-12/S)
293. Single Board Computer (Advantech IPC-6806)
294. Single Board Computer (Industrial PCs- Arise )
295. Chess computer SciSys Turbo 16 K
296. Legend LX E4/33
297. Peace Data Company "EPD 286-10MHz"
298. Peace Data Company "EPD 486-40MHz"
299. Peace Data Company "EPD 386-40MHz"
300. PC Argotronics (486DX40)
301. Brother LW-20 word processor
302. Brother WP-1 Word Processor
303. Piccoline RC779V1
304. Legend LX E4/33
305. CAP Pentium-90
306. PC Turbo Plus 286 to 386
307. Loewe 86-XT
308. Seiko 386 DX-40
309. Видеотерминал digital VT220
310. Видеотерминал 15ИГ-160*210-001
311. Видеотерминал СМ 1604 "Made in Bulgaria"
312. Видеотерминал GIXI-IN R 5201 (M 5407)
313. Видеотерминал Wyse 350 VDU - 00-351-01
314. Видеотерминал Memorex Telex 1191A
315. Видеотерминал Lear Siegler Ink. ADM 3A
316. Алфавитно-цифровой терминал 15ИЭ-00-01301
317. Видеотерминал ICL Model:3573
318. PDA (КПК) Compaq Aero 2180
319. PDA (КПК) Compaq iPAQ Pocket PC (H3900)
320. PDA (КПК) HP iPAQ 6515
321. PDA (КПК) HP IPAQ Model H4150 (series h4100)
322. PDA (КПК) HP Jornada 720
323. PDA (КПК) HP 620LX
324. PDA (КПК) HP Palmtop 200LX
325. PDA (КПК) HP iPAQ hx2000
326. PDA (КПК) Palm Zire 71
327. PDA (КПК) "Palm Powered"
328. PDA (КПК) Palm Tungsten\T model M550
329. PDA (КПК) Palm m100
330. PDA (КПК) palmOne LifeDrive
331. PDA (КПК) PSC Falcon 4220
332. PDA (КПК) Handheld PC LG „Phenom”
333. PDA (КПК) "Psion" Series 5
334. PDA (КПК) Psion organiser II Model:LZ
335. PDA (КПК) PSION PLC Serie 3a
336. PDA (КПК) PC LG "Phenom" Model: H-220C
337. PDA (КПК) HP Palmtop 200LX
338. PDA (КПК) Oregon Scientific AM-399 Electronic organiser 64KB
339. Микропроцессорная лаборатория "Микролаб КР580ИК80"
340. VEF УМК (Учебный Микропроцессорный Комплекс) PP3.059.004 (Nr.1)
341. VEF УМК (Учебный Микропроцессорный Комплекс) PP3.059.004 (Nr.2)
342. Программатор МОС-01
343. Compaq Presario CDS-520 Series 3261
344. Dell Demension XPS 133C
345. IBM Personal Computer 340 133MHz Type: 6560
346. Ноутбук ThinkPad IBM 560E Model:2640
347. Ноутбук Dell Latitude CPi Model:PPL
348. Компьютерный чемоданчик для офицера Бундесвера [нем. Bundeswehr]
349. Amstrad System Unit PC1512DD
350. PCSX 386SX
351. Ноутбук Compaq Armada 1700 (6266/T/400D/D/M/1)
352. IBM PC 300GL (Type: 6287)
353. HP Vectra VL400 DT (System Nr. P3734A)
354. HP Vectra VL6/400 Series:8 DT Pentium II 400 MHz 64 MB SD RAM
355. PDA (КПК) Organizer Texas Instruments PocketMate 140
356. Ноутбук "Sony" VAIO Model: PCG 717
357. Ноутбук Compaq Armada 1700 (6266/T/400D/D/M/1)
358. Ноутбук Digital HiNote 433
359. Ноутбук IBM ThinkPad 360 C Type: 2620
360. Ноутбук IBM ThinkPad T 20 Type: 2647-4AG
361. IBM Personal Computer 365 Pentium Pro 200MHz Mashine type: 6589
362. PC MSI Hermes 845GV
363. HP Vectra XU Pentium(r) Pro PC
364. Bilingual Power Notebook QX-1008ER Детский обучающий компьютер
Игровые приставки
1. Игровая приставка 8 bit Hitex HT-8000
2. Игровая 8 bit приставка к ТВ "Long"
3. Игровая приставка Sony PlayStation SCPH-102
4. Игровая приставка (8-bit) "Dendy"
5. Игровая приставка "Fei Hao 5B" (8JP-00X)
6. Игровая приставка Электроника "Экси видео 01"
7. Игровая приставка Philips Videopac Computer G7000
8. Игровая приставка Video Computer System NN-188 (PolyStation)
9. Игровая приставка Magic Drive 2 16 bit (Model:MK-1631-07)
10. Игровая приставка TV Game System 2600B
11. Игровая приставка Mega Drive 2 16 bit
12. Игровая приставка Educational Computer GLK-5102 PC
13. Игровая приставка Feihao TV game player
14. Игровая приставка Zhiliton 938-A (16bit)
«Электроника» - игра на экране
1. Игра Электроника ИМ 24-01 (Игра на экране- Мики Маус)
2. Игра Электроника ИМ 03 «Тайны океана»
3. Игра Электроника ИМ 13 «Разведчики космоса»
[/spoiler]
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Re: Старое, старое компьютерно железо
Игровая 8 bit приставка "Dеndy Junior"
Игровая приставка Dеndy Junior была одной из самых популярных 8 bit телевизионных приставок.
Неприхотливая в использовании, надежная, а подключить ее к телевизору не составляло труда.
Маленький слоненок, который является логотипом Dendy, был придуман художником из России Иваном Максимовым.
На рынке эта игровая приставка появилась в далеких 90-х годах и сразу стала невероятно популярной.
Несмотря на большую стоимость, где-то сто долларов, приставки Dendy просто исчезали с прилавков магазинов раскупленными любителями.
Спасибо Улдису
Игровая приставка Dеndy Junior была одной из самых популярных 8 bit телевизионных приставок.
Неприхотливая в использовании, надежная, а подключить ее к телевизору не составляло труда.
Маленький слоненок, который является логотипом Dendy, был придуман художником из России Иваном Максимовым.
На рынке эта игровая приставка появилась в далеких 90-х годах и сразу стала невероятно популярной.
Несмотря на большую стоимость, где-то сто долларов, приставки Dendy просто исчезали с прилавков магазинов раскупленными любителями.
Спасибо Улдису
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Re: Старое, старое компьютерно железо
Немного из прошлого
Лампа ГУ-5А генераторный триод (1966 г.)
Спасибо Улдису
Лампа ГУ-5А, это мощный генераторный триод для генерирования и усиления высокочастотных колебаний в радиопередающих устройствах и промышленных генераторах для высокочастотного нагрева. Лампа может работать в схемах с общей сеткой.
Оформление лампы - металлостеклянное.
Рабочее положение лампы - анодом вниз, вертикальное.
Охлаждение лампы - принудительное:воздушно-водяное.
ГУ-5А: анода - водяное не менее 14 л/мин; баллона - воздушное не менее 40м3/ч, ножки - воздушное не менее 20 м3/ч;
Вес лампы: ГУ-5А 1 кг.
Основные параметры лампы ГУ-5А при Uн=12 В, Uа=3 кВ, Ia=0,4 А
Ток накала 23 (+1; -3) А
Ток сетки обратный 20 мкA
Ток эмиссии катода (при Uа=Uс=500 В) 6 А
Ток анода ионный (при Uа=500 В) 40 мкА
Ток анода (при Uс=0 В) 0,55 ± 0.10 A
Крутизна характеристики 15 ± 3 мА/В
Коэффициент усиления (при Iа=0,5 А, Uа=2 и 4 кВ) 72,5 ± 12,5
Выходная мощность (на частоте 25 МГц) ³ 3,5 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
входная 19
выходная 16
проходная 0,5
Долговечность лампы - средняя 1000 ч
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если-бы не было радиоламп,резисторов и конденсаторов то возможно и не было и первых ламповых компьютеров. Ламповый " Eniac состоял из 17 468 ламп,
70 000 резисторов и 10 000 конденсаторов. Занимал площадь 90 × 15 м2 (6 м в высоту и 28 м в длину), весил 30 т и потреблял 150 кВт.
Лампа ГУ-5А генераторный триод (1966 г.)
Спасибо Улдису
Лампа ГУ-5А, это мощный генераторный триод для генерирования и усиления высокочастотных колебаний в радиопередающих устройствах и промышленных генераторах для высокочастотного нагрева. Лампа может работать в схемах с общей сеткой.
Оформление лампы - металлостеклянное.
Рабочее положение лампы - анодом вниз, вертикальное.
Охлаждение лампы - принудительное:воздушно-водяное.
ГУ-5А: анода - водяное не менее 14 л/мин; баллона - воздушное не менее 40м3/ч, ножки - воздушное не менее 20 м3/ч;
Вес лампы: ГУ-5А 1 кг.
Основные параметры лампы ГУ-5А при Uн=12 В, Uа=3 кВ, Ia=0,4 А
Ток накала 23 (+1; -3) А
Ток сетки обратный 20 мкA
Ток эмиссии катода (при Uа=Uс=500 В) 6 А
Ток анода ионный (при Uа=500 В) 40 мкА
Ток анода (при Uс=0 В) 0,55 ± 0.10 A
Крутизна характеристики 15 ± 3 мА/В
Коэффициент усиления (при Iа=0,5 А, Uа=2 и 4 кВ) 72,5 ± 12,5
Выходная мощность (на частоте 25 МГц) ³ 3,5 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
входная 19
выходная 16
проходная 0,5
Долговечность лампы - средняя 1000 ч
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Если-бы не было радиоламп,резисторов и конденсаторов то возможно и не было и первых ламповых компьютеров. Ламповый " Eniac состоял из 17 468 ламп,
70 000 резисторов и 10 000 конденсаторов. Занимал площадь 90 × 15 м2 (6 м в высоту и 28 м в длину), весил 30 т и потреблял 150 кВт.
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Re: Старое, старое компьютерно железо
PDA IBM WorkPad c3
Paldies Ilmaram
Спасибо Илмару
Нет кабеля для соединения с компьютером и зарядного устройства.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Workpad c3 – это в своё время удобный, красивый и стильный КПК производства IBM, аналогичный Palm V, предназначенный, в основном,
для корпоративных пользователей. Устройство представляет собой хороший органайзер со всеми необходимыми функциями PIM.
Операционная система Palm OS
Процессор Motorola Dragonball VZ
Частота 16 МГц
Оперативная память 8 МБ
Экран
Разрешение 160 x 160
Цветопередача 4 оттенка серого
Последовательный порт RS232
инфракрасный порт IrDA .
Габариты и вес
Ширина 79 мм
Высота 114 мм
Глубина 11 мм
Вес 120 г
Начало выпуска март 1999 г
Paldies Ilmaram
Спасибо Илмару
Нет кабеля для соединения с компьютером и зарядного устройства.
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Workpad c3 – это в своё время удобный, красивый и стильный КПК производства IBM, аналогичный Palm V, предназначенный, в основном,
для корпоративных пользователей. Устройство представляет собой хороший органайзер со всеми необходимыми функциями PIM.
Операционная система Palm OS
Процессор Motorola Dragonball VZ
Частота 16 МГц
Оперативная память 8 МБ
Экран
Разрешение 160 x 160
Цветопередача 4 оттенка серого
Последовательный порт RS232
инфракрасный порт IrDA .
Габариты и вес
Ширина 79 мм
Высота 114 мм
Глубина 11 мм
Вес 120 г
Начало выпуска март 1999 г
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Re: Старое, старое компьютерно железо
Notebook Sony Vaio PCG-505FX - 10.4" - P MMX - 64 MB RAM - 4.3 GB
Спасибо Ренару
Sony VAIO PCG-505FX
System Type: Laptop/Notebook
CPU: 266MHz Intel PII MMX
Standard Memory: 64MB (32MB soldered)
Maximum Memory: 96MB
# of Memory Slots: 2
USB Port: Yes
HDD: 4.3 GB
"Убит" хард, с заменой проблема, да и проблема с теперь достать харды малых размеров.
Спасибо Ренару
Sony VAIO PCG-505FX
System Type: Laptop/Notebook
CPU: 266MHz Intel PII MMX
Standard Memory: 64MB (32MB soldered)
Maximum Memory: 96MB
# of Memory Slots: 2
USB Port: Yes
HDD: 4.3 GB
"Убит" хард, с заменой проблема, да и проблема с теперь достать харды малых размеров.
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Re: Старое, старое компьютерно железо
Notebook Olivetti S20
Спасибо Александру (водник1953) из России
К сожалению восстановить наверное не удастся, очень досталось ему. Сломаны потенциометры экрана, "убит" во время пересылки хард, шлейфы от "материнки" к экрану порваны и рассыпаются от старости. Чем-то заменить увы невозможно, также как и найти новые, только если появится такой-же и с хорошими шлейфами и из двух удастся собрать работоспособный. Аккумулятор тоже от старости не работоспособен.
Посмотреть больше: http://www.pchistory.lv/notebook-ottti-s20live.html
Спасибо Александру (водник1953) из России
К сожалению восстановить наверное не удастся, очень досталось ему. Сломаны потенциометры экрана, "убит" во время пересылки хард, шлейфы от "материнки" к экрану порваны и рассыпаются от старости. Чем-то заменить увы невозможно, также как и найти новые, только если появится такой-же и с хорошими шлейфами и из двух удастся собрать работоспособный. Аккумулятор тоже от старости не работоспособен.
Посмотреть больше: http://www.pchistory.lv/notebook-ottti-s20live.html
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Re: Старое, старое компьютерно железо
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Re: Старое, старое компьютерно железо
Organiser Psion II Model :CM
Paldies Denisam no Rīgas
Спасибо Денису из Риги
Налодонник "Psion" - послужил наименованием целого ряда КПК, разработанных Британской компанией Psion в 1980-х годах.
Запущен в продажу в 1984 году, а Organiser Psion II - появился в 1986 году с характерной жесткой пластиковой раздвижной крышкой,
защищающей клавиатуру 6х6 с буквами в алфавитном порядке. Сердцем устройства был 8-разрядный процессор, и от 8 до 64 Кб памяти.
Organiser Psion II можно считать первым портативным КПК устройством использованным в качестве электронного дневника и поиска адреса
в базе данных. За все время поставок было продано более миллиона таких устройств. Organizer II модели LZ являлся полноценным КПК.
Имел четырёхстрочный не сенсорный дисплей, 64 Кб памяти, встроенные электронные таблицы и текстовые редакторы от сторонних производителей.
Эта модель имела 2 разъема расширения для модулей "datapak" и специальное гнездо для подключения внешнего питания, так как для в записи в "datapak"
требовалось напряжение 21 В, последовательный кабель или сканер штрих-кодов.
Paldies Denisam no Rīgas
Спасибо Денису из Риги
Налодонник "Psion" - послужил наименованием целого ряда КПК, разработанных Британской компанией Psion в 1980-х годах.
Запущен в продажу в 1984 году, а Organiser Psion II - появился в 1986 году с характерной жесткой пластиковой раздвижной крышкой,
защищающей клавиатуру 6х6 с буквами в алфавитном порядке. Сердцем устройства был 8-разрядный процессор, и от 8 до 64 Кб памяти.
Organiser Psion II можно считать первым портативным КПК устройством использованным в качестве электронного дневника и поиска адреса
в базе данных. За все время поставок было продано более миллиона таких устройств. Organizer II модели LZ являлся полноценным КПК.
Имел четырёхстрочный не сенсорный дисплей, 64 Кб памяти, встроенные электронные таблицы и текстовые редакторы от сторонних производителей.
Эта модель имела 2 разъема расширения для модулей "datapak" и специальное гнездо для подключения внешнего питания, так как для в записи в "datapak"
требовалось напряжение 21 В, последовательный кабель или сканер штрих-кодов.
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