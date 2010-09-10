Старое, старое компьютерно железо
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Встречался ли кто с "этим шедевром"
Chess computer "Made in USSR"
Спасибо Петерису
Информации по этому - Chess computer "Made in USSR", пока не нашёл. Тот кто подарил говорил что был куплен в своё время в магазине.
В интернете пока ничего не нашёл.Как мне кажется это изделие какого-то кооператива 90-х годов.
Похож на упрощённый клон от "Chess computer Mondial II (Mephisto)"
Chess computer "Made in USSR"
Спасибо Петерису
Информации по этому - Chess computer "Made in USSR", пока не нашёл. Тот кто подарил говорил что был куплен в своё время в магазине.
В интернете пока ничего не нашёл.Как мне кажется это изделие какого-то кооператива 90-х годов.
Похож на упрощённый клон от "Chess computer Mondial II (Mephisto)"
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