Сообщение MaiklsBlack » Сегодня, 13:41

Встречался ли кто с "этим шедевром"Chess computer "Made in USSR"Спасибо ПетерисуИнформации по этому - Chess computer "Made in USSR", пока не нашёл. Тот кто подарил говорил что был куплен в своё время в магазине.В интернете пока ничего не нашёл.Как мне кажется это изделие какого-то кооператива 90-х годов.Похож на упрощённый клон от "Chess computer Mondial II (Mephisto)"