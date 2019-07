Сообщение MaiklsBlack » Сегодня, 11:30

Notebook "Olivetti Philos-44" (model NB 1015)Спасибо Вестуру================================================================================================К сожалению как и со всеми старыми ноутами,хард убит и реанимировать не удалось, он на 127 МБ. Увы это проблема и харды такиек сожалению найти теперь проблема. Так же не фиксируется в гнезде встроенная мышка. От старости аккумулятор тоже не заряжается.Computer Name: OlivettiBuilt-in BIOS: OLIVETTI, Friday, July 15, 1994Main Processor: Intel 80486, 50 MHzMath Co-Processor: (Built-in)Video Adapter: Video Graphics Array (VGA)Mouse Type: None--------------------- Disks ---------------------Hard disks: NoneFloppy disks: 1.44M--------------------- Memory ---------------------DOS Memory: 639KExtended Memory: 7,168KExpanded Memory: 0K--------------------- Other Info ---------------------Bus Type: ISA (PC/AT)Serial Ports: 1Parallel Ports: 1Keyboard Type: 101-keyOperating System: DOS 6.22