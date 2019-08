Сообщение Victorpar » 30 июл 2019, 18:41

хм... что-то мне подсказывает, что в этот магазин я ходил искать работу



Computer Resale

10 Soresby Street

Town Centre

Chesterfield

S40 1JN



01246 559869



Как только у бедного A-Level studenta будут деньги, и его studenta моск решит, что их настолько в избытке, что он может позволить часть их потратить на старое железо, так сразу пойду в магазин



А пока я просто спрашиваю -- может у кого то валяется что-то из старого железа, что через x дней/недель пойдёт в recycling. Так вот, if this is the case, с удовольствием приму в дар часть из того барахла. Может быть



С уважением,



lnx