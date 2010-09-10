Старое, старое компьютерно железо

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MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 22 апр 2019, 13:41

Встречался ли кто с "этим шедевром"

Chess computer "Made in USSR"

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Спасибо Петерису

Информации по этому - Chess computer "Made in USSR", пока не нашёл. Тот кто подарил говорил что был куплен в своё время в магазине.
В интернете пока ничего не нашёл.Как мне кажется это изделие какого-то кооператива 90-х годов.
Похож на упрощённый клон от "Chess computer Mondial II (Mephisto)"
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MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 08 июл 2019, 11:30

Notebook "Olivetti Philos-44" (model NB 1015)

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Спасибо Вестуру

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К сожалению как и со всеми старыми ноутами,хард убит и реанимировать не удалось, он на 127 МБ. Увы это проблема и харды такие
к сожалению найти теперь проблема. Так же не фиксируется в гнезде встроенная мышка. От старости аккумулятор тоже не заряжается.


Computer Name: Olivetti
Built-in BIOS: OLIVETTI, Friday, July 15, 1994
Main Processor: Intel 80486, 50 MHz
Math Co-Processor: (Built-in)
Video Adapter: Video Graphics Array (VGA)
Mouse Type: None

--------------------- Disks ---------------------
Hard disks: None
Floppy disks: 1.44M

--------------------- Memory ---------------------
DOS Memory: 639K
Extended Memory: 7,168K
Expanded Memory: 0K

--------------------- Other Info ---------------------
Bus Type: ISA (PC/AT)
Serial Ports: 1
Parallel Ports: 1
Keyboard Type: 101-key
Operating System: DOS 6.22
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Victorpar
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 14:21

Старое старое компьютерно железо

Сообщение Victorpar » 30 июл 2019, 18:41

хм... что-то мне подсказывает, что в этот магазин я ходил искать работу

Computer Resale
10 Soresby Street
Town Centre
Chesterfield
S40 1JN

01246 559869

Как только у бедного A-Level studenta будут деньги, и его studenta моск решит, что их настолько в избытке, что он может позволить часть их потратить на старое железо, так сразу пойду в магазин

А пока я просто спрашиваю -- может у кого то валяется что-то из старого железа, что через x дней/недель пойдёт в recycling. Так вот, if this is the case, с удовольствием приму в дар часть из того барахла. Может быть

С уважением,

lnx
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MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 22 авг 2019, 12:09

Новый подарок

RRR Speaker System S-70 (35АС -013)

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Лучшая АС в СССР 70-х

Одна из удачных конструкций акустических систем выпускаемых промышленностью СССР. Разработанная в Советские времена, она и сегодня,
по качеству звучания, способна "затмить" современные акустические системы известных мировых брендов.
35АС-013 — это так называемый активный трехполосный громкоговоритель с электромеханической обратной связью (ЭМОС). Кроме трех динамических
головок и пассивного разделительного фильтра, в его корпусе смонтированы усилитель мощности ЗЧ с источником питания и ряд дополнительных
устройств, повышающих надежность и улучшающих эксплуатационные удобства громкоговорителя.

Спасибо Агрису
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MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 29 авг 2019, 21:10

ПК "Квант 4 С" Электроника 0507 (3.030.311)

Вот этот ПК "Квант 4 С" ждал меня в Санкт-Петербурге более года. Спасибо за хранение его Юрию, а также Сергею Фролову.
Сейчас корзина с платами и жёсткий диск добралась до моего музея. Большое спасибо за это Алексею из Даугавпилса.
Остальное должно через месяц тоже быть доставлено в музей.

17/08/2019 наконец получил монитор МС 6105.05, железный корпус с блоком питания компа и 5.25" дисководами .
Правда его пришлось переправлять по частям как я писал выше. Спасибо за это Глебу из Санкт-Петербурга за доставку остального.
Теперь сделал остальные фотки этого "чуда" и можно всё остальное посмотреть на моём сайте. .


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MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 38 минут назад

NAD Multiple Play Compact Disk Player (Model 517)

Карусельный, пятидисковый CD Player.

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Спасибо Агрису
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