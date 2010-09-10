Старое, старое компьютерно железо
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-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Встречался ли кто с "этим шедевром"
Chess computer "Made in USSR"
Спасибо Петерису
Информации по этому - Chess computer "Made in USSR", пока не нашёл. Тот кто подарил говорил что был куплен в своё время в магазине.
В интернете пока ничего не нашёл.Как мне кажется это изделие какого-то кооператива 90-х годов.
Похож на упрощённый клон от "Chess computer Mondial II (Mephisto)"
Chess computer "Made in USSR"
Спасибо Петерису
Информации по этому - Chess computer "Made in USSR", пока не нашёл. Тот кто подарил говорил что был куплен в своё время в магазине.
В интернете пока ничего не нашёл.Как мне кажется это изделие какого-то кооператива 90-х годов.
Похож на упрощённый клон от "Chess computer Mondial II (Mephisto)"
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Notebook "Olivetti Philos-44" (model NB 1015)
Спасибо Вестуру
================================================================================================
К сожалению как и со всеми старыми ноутами,хард убит и реанимировать не удалось, он на 127 МБ. Увы это проблема и харды такие
к сожалению найти теперь проблема. Так же не фиксируется в гнезде встроенная мышка. От старости аккумулятор тоже не заряжается.
Computer Name: Olivetti
Built-in BIOS: OLIVETTI, Friday, July 15, 1994
Main Processor: Intel 80486, 50 MHz
Math Co-Processor: (Built-in)
Video Adapter: Video Graphics Array (VGA)
Mouse Type: None
--------------------- Disks ---------------------
Hard disks: None
Floppy disks: 1.44M
--------------------- Memory ---------------------
DOS Memory: 639K
Extended Memory: 7,168K
Expanded Memory: 0K
--------------------- Other Info ---------------------
Bus Type: ISA (PC/AT)
Serial Ports: 1
Parallel Ports: 1
Keyboard Type: 101-key
Operating System: DOS 6.22
Спасибо Вестуру
================================================================================================
К сожалению как и со всеми старыми ноутами,хард убит и реанимировать не удалось, он на 127 МБ. Увы это проблема и харды такие
к сожалению найти теперь проблема. Так же не фиксируется в гнезде встроенная мышка. От старости аккумулятор тоже не заряжается.
Computer Name: Olivetti
Built-in BIOS: OLIVETTI, Friday, July 15, 1994
Main Processor: Intel 80486, 50 MHz
Math Co-Processor: (Built-in)
Video Adapter: Video Graphics Array (VGA)
Mouse Type: None
--------------------- Disks ---------------------
Hard disks: None
Floppy disks: 1.44M
--------------------- Memory ---------------------
DOS Memory: 639K
Extended Memory: 7,168K
Expanded Memory: 0K
--------------------- Other Info ---------------------
Bus Type: ISA (PC/AT)
Serial Ports: 1
Parallel Ports: 1
Keyboard Type: 101-key
Operating System: DOS 6.22
Старое старое компьютерно железо
хм... что-то мне подсказывает, что в этот магазин я ходил искать работу
Computer Resale
10 Soresby Street
Town Centre
Chesterfield
S40 1JN
01246 559869
Как только у бедного A-Level studenta будут деньги, и его studenta моск решит, что их настолько в избытке, что он может позволить часть их потратить на старое железо, так сразу пойду в магазин
А пока я просто спрашиваю -- может у кого то валяется что-то из старого железа, что через x дней/недель пойдёт в recycling. Так вот, if this is the case, с удовольствием приму в дар часть из того барахла. Может быть
С уважением,
lnx
Computer Resale
10 Soresby Street
Town Centre
Chesterfield
S40 1JN
01246 559869
Как только у бедного A-Level studenta будут деньги, и его studenta моск решит, что их настолько в избытке, что он может позволить часть их потратить на старое железо, так сразу пойду в магазин
А пока я просто спрашиваю -- может у кого то валяется что-то из старого железа, что через x дней/недель пойдёт в recycling. Так вот, if this is the case, с удовольствием приму в дар часть из того барахла. Может быть
С уважением,
lnx
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Новый подарок
RRR Speaker System S-70 (35АС -013)
Лучшая АС в СССР 70-х
Одна из удачных конструкций акустических систем выпускаемых промышленностью СССР. Разработанная в Советские времена, она и сегодня,
по качеству звучания, способна "затмить" современные акустические системы известных мировых брендов.
35АС-013 — это так называемый активный трехполосный громкоговоритель с электромеханической обратной связью (ЭМОС). Кроме трех динамических
головок и пассивного разделительного фильтра, в его корпусе смонтированы усилитель мощности ЗЧ с источником питания и ряд дополнительных
устройств, повышающих надежность и улучшающих эксплуатационные удобства громкоговорителя.
Спасибо Агрису
RRR Speaker System S-70 (35АС -013)
Лучшая АС в СССР 70-х
Одна из удачных конструкций акустических систем выпускаемых промышленностью СССР. Разработанная в Советские времена, она и сегодня,
по качеству звучания, способна "затмить" современные акустические системы известных мировых брендов.
35АС-013 — это так называемый активный трехполосный громкоговоритель с электромеханической обратной связью (ЭМОС). Кроме трех динамических
головок и пассивного разделительного фильтра, в его корпусе смонтированы усилитель мощности ЗЧ с источником питания и ряд дополнительных
устройств, повышающих надежность и улучшающих эксплуатационные удобства громкоговорителя.
Спасибо Агрису
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
ПК "Квант 4 С" Электроника 0507 (3.030.311)
Вот этот ПК "Квант 4 С" ждал меня в Санкт-Петербурге более года. Спасибо за хранение его Юрию, а также Сергею Фролову.
Сейчас корзина с платами и жёсткий диск добралась до моего музея. Большое спасибо за это Алексею из Даугавпилса.
Остальное должно через месяц тоже быть доставлено в музей.
17/08/2019 наконец получил монитор МС 6105.05, железный корпус с блоком питания компа и 5.25" дисководами .
Правда его пришлось переправлять по частям как я писал выше. Спасибо за это Глебу из Санкт-Петербурга за доставку остального.
Теперь сделал остальные фотки этого "чуда" и можно всё остальное посмотреть на моём сайте. .
Вот этот ПК "Квант 4 С" ждал меня в Санкт-Петербурге более года. Спасибо за хранение его Юрию, а также Сергею Фролову.
Сейчас корзина с платами и жёсткий диск добралась до моего музея. Большое спасибо за это Алексею из Даугавпилса.
Остальное должно через месяц тоже быть доставлено в музей.
17/08/2019 наконец получил монитор МС 6105.05, железный корпус с блоком питания компа и 5.25" дисководами .
Правда его пришлось переправлять по частям как я писал выше. Спасибо за это Глебу из Санкт-Петербурга за доставку остального.
Теперь сделал остальные фотки этого "чуда" и можно всё остальное посмотреть на моём сайте. .
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Notebook "Gulipin" CAF Prolite 386SX/16-047
Спасибо Илмару.
=========================================================================================
Computer Name: IBM AT or compatible
Built-in BIOS: AMI, Monday, April 9, 1990
Main Processor: Intel 80386, 16 MHz
Math Co-Processor: None
Video Adapter: Video Graphics Array (VGA)
Mouse Type: None
--------------------- Disks ---------------------
Hard disks: None
Floppy disks: 1.44M
--------------------- Memory ---------------------
DOS Memory: 640K
Extended Memory: 7,552K
Expanded Memory: 0K
--------------------- Other Info ---------------------
Bus Type: ISA (PC/AT)
Serial Ports: 2
Parallel Ports: 1
Keyboard Type: 101-key
Operating System: DOS 6.00
Спасибо Илмару.
=========================================================================================
Computer Name: IBM AT or compatible
Built-in BIOS: AMI, Monday, April 9, 1990
Main Processor: Intel 80386, 16 MHz
Math Co-Processor: None
Video Adapter: Video Graphics Array (VGA)
Mouse Type: None
--------------------- Disks ---------------------
Hard disks: None
Floppy disks: 1.44M
--------------------- Memory ---------------------
DOS Memory: 640K
Extended Memory: 7,552K
Expanded Memory: 0K
--------------------- Other Info ---------------------
Bus Type: ISA (PC/AT)
Serial Ports: 2
Parallel Ports: 1
Keyboard Type: 101-key
Operating System: DOS 6.00
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
"Старое, старое радио"
УКУ первого класса "VEF 101 Stereo"
Получил по обмену. Спасибо Дидзису. Рабочий, не хватает трёх оригинальных кнопок. Внешний вид на троечку.
==========================================================================================================
УКУ первого класса VEF 101 Stereo обеспечивает усиление стереофонических программ, поступающих от электропроигрывателя, магнитофона,
тюнера и других источников сигнала. УКУ состоит из блока предварительных усилителей, блока усилителей мощности и стабилизированного блока питания.
Усилитель комплектуется двумя акустическими системами 6МАС-4 Сг3.843.028ТУ, разработанными в КБ Орбита (позднее они же 6АС-416), в каждой колонке
установлены громкоговорители 10ГД-34 и 3ГД-31.
Выходная мощность каждого канала - 10 Вт при КНИ не более 1%, рабочий диапазон частот 40... 18000 Гц при неравномерности АЧХ не более 5 дБ.
Усилитель имеет устройство защиты транзисторов оконечных каскадов от перегрузок и КЗ. Потребляемая от сети мощность - 75 Вт.
Габариты усилителя: 386 - 290 - 100 мм, вес - 6.5 кг. Габариты каждой колонки: 280 - 190 - 174 мм, вес - 4.2 кг.
Чувствительность на входе: микрофон: 3 – 5 мВ, линия: 20 – 25 мВ, звукосниматель: 200 – 250 мВ,
Мощность канала на нагрузку 4 Ом: синусоидальная: 10 Вт, музыкальная: 15 Вт
Коэффициент гармоник: 1 %, Уровень фона: -60 дБ, Пределы регулировки стереобаланса: 8 дБ
УКУ первого класса "VEF 101 Stereo"
Получил по обмену. Спасибо Дидзису. Рабочий, не хватает трёх оригинальных кнопок. Внешний вид на троечку.
==========================================================================================================
УКУ первого класса VEF 101 Stereo обеспечивает усиление стереофонических программ, поступающих от электропроигрывателя, магнитофона,
тюнера и других источников сигнала. УКУ состоит из блока предварительных усилителей, блока усилителей мощности и стабилизированного блока питания.
Усилитель комплектуется двумя акустическими системами 6МАС-4 Сг3.843.028ТУ, разработанными в КБ Орбита (позднее они же 6АС-416), в каждой колонке
установлены громкоговорители 10ГД-34 и 3ГД-31.
Выходная мощность каждого канала - 10 Вт при КНИ не более 1%, рабочий диапазон частот 40... 18000 Гц при неравномерности АЧХ не более 5 дБ.
Усилитель имеет устройство защиты транзисторов оконечных каскадов от перегрузок и КЗ. Потребляемая от сети мощность - 75 Вт.
Габариты усилителя: 386 - 290 - 100 мм, вес - 6.5 кг. Габариты каждой колонки: 280 - 190 - 174 мм, вес - 4.2 кг.
Чувствительность на входе: микрофон: 3 – 5 мВ, линия: 20 – 25 мВ, звукосниматель: 200 – 250 мВ,
Мощность канала на нагрузку 4 Ом: синусоидальная: 10 Вт, музыкальная: 15 Вт
Коэффициент гармоник: 1 %, Уровень фона: -60 дБ, Пределы регулировки стереобаланса: 8 дБ
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Мышка побежала, хвостиком махнула
Space Control Mouse Ser.Nr: WSN 365162
Спасибо "algor" www.allrussian.info
Space Control Mouse Ser.Nr: WSN 365162
Спасибо "algor" www.allrussian.info
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