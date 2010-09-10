Старое, старое компьютерно железо

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 22 апр 2019, 13:41

Встречался ли кто с "этим шедевром"

Chess computer "Made in USSR"

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Спасибо Петерису

Информации по этому - Chess computer "Made in USSR", пока не нашёл. Тот кто подарил говорил что был куплен в своё время в магазине.
В интернете пока ничего не нашёл.Как мне кажется это изделие какого-то кооператива 90-х годов.
Похож на упрощённый клон от "Chess computer Mondial II (Mephisto)"
Вернуться к началу
MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 08 июл 2019, 11:30

Notebook "Olivetti Philos-44" (model NB 1015)

Изображение
Изображение
Изображение

Спасибо Вестуру

================================================================================================

К сожалению как и со всеми старыми ноутами,хард убит и реанимировать не удалось, он на 127 МБ. Увы это проблема и харды такие
к сожалению найти теперь проблема. Так же не фиксируется в гнезде встроенная мышка. От старости аккумулятор тоже не заряжается.


Computer Name: Olivetti
Built-in BIOS: OLIVETTI, Friday, July 15, 1994
Main Processor: Intel 80486, 50 MHz
Math Co-Processor: (Built-in)
Video Adapter: Video Graphics Array (VGA)
Mouse Type: None

--------------------- Disks ---------------------
Hard disks: None
Floppy disks: 1.44M

--------------------- Memory ---------------------
DOS Memory: 639K
Extended Memory: 7,168K
Expanded Memory: 0K

--------------------- Other Info ---------------------
Bus Type: ISA (PC/AT)
Serial Ports: 1
Parallel Ports: 1
Keyboard Type: 101-key
Operating System: DOS 6.22
Вернуться к началу
Victorpar
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 14:21

Старое старое компьютерно железо

Сообщение Victorpar » 30 июл 2019, 18:41

хм... что-то мне подсказывает, что в этот магазин я ходил искать работу

Computer Resale
10 Soresby Street
Town Centre
Chesterfield
S40 1JN

01246 559869

Как только у бедного A-Level studenta будут деньги, и его studenta моск решит, что их настолько в избытке, что он может позволить часть их потратить на старое железо, так сразу пойду в магазин

А пока я просто спрашиваю -- может у кого то валяется что-то из старого железа, что через x дней/недель пойдёт в recycling. Так вот, if this is the case, с удовольствием приму в дар часть из того барахла. Может быть

С уважением,

lnx
Вернуться к началу
MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 22 авг 2019, 12:09

Новый подарок

RRR Speaker System S-70 (35АС -013)

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Лучшая АС в СССР 70-х

Одна из удачных конструкций акустических систем выпускаемых промышленностью СССР. Разработанная в Советские времена, она и сегодня,
по качеству звучания, способна "затмить" современные акустические системы известных мировых брендов.
35АС-013 — это так называемый активный трехполосный громкоговоритель с электромеханической обратной связью (ЭМОС). Кроме трех динамических
головок и пассивного разделительного фильтра, в его корпусе смонтированы усилитель мощности ЗЧ с источником питания и ряд дополнительных
устройств, повышающих надежность и улучшающих эксплуатационные удобства громкоговорителя.

Спасибо Агрису
Вернуться к началу
MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 29 авг 2019, 21:10

ПК "Квант 4 С" Электроника 0507 (3.030.311)

Вот этот ПК "Квант 4 С" ждал меня в Санкт-Петербурге более года. Спасибо за хранение его Юрию, а также Сергею Фролову.
Сейчас корзина с платами и жёсткий диск добралась до моего музея. Большое спасибо за это Алексею из Даугавпилса.
Остальное должно через месяц тоже быть доставлено в музей.

17/08/2019 наконец получил монитор МС 6105.05, железный корпус с блоком питания компа и 5.25" дисководами .
Правда его пришлось переправлять по частям как я писал выше. Спасибо за это Глебу из Санкт-Петербурга за доставку остального.
Теперь сделал остальные фотки этого "чуда" и можно всё остальное посмотреть на моём сайте. .


Изображение
Изображение
Изображение
Вернуться к началу
MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 01 сен 2019, 10:09

NAD Multiple Play Compact Disk Player (Model 517)

Карусельный, пятидисковый CD Player.

Изображение
Изображение
Изображение


Спасибо Агрису
Вернуться к началу
MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 07 сен 2019, 11:23

Детские игрушки прошлого века

Подводная лодка (Электромеханическая игрушка для детей возрастом с 7 лет)

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Спасибо Агрису
Вернуться к началу
MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 07 окт 2019, 11:29

M-Systems Flash Disk Pioneers PC-FD-1 8 bit ISA

Изображение
Изображение
Изображение

Как пишут в интернете это SSD флэш-диск 8-МБИТ ПАМЯТЬ FlashFileTM

Спасибо Дидзису
Вернуться к началу
MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 22 дек 2019, 21:38

Notebook "Gulipin" CAF Prolite 386SX/16-047

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Спасибо Илмару.
=========================================================================================
Computer Name: IBM AT or compatible
Built-in BIOS: AMI, Monday, April 9, 1990
Main Processor: Intel 80386, 16 MHz
Math Co-Processor: None
Video Adapter: Video Graphics Array (VGA)
Mouse Type: None

--------------------- Disks ---------------------
Hard disks: None
Floppy disks: 1.44M

--------------------- Memory ---------------------
DOS Memory: 640K
Extended Memory: 7,552K
Expanded Memory: 0K

--------------------- Other Info ---------------------
Bus Type: ISA (PC/AT)
Serial Ports: 2
Parallel Ports: 1
Keyboard Type: 101-key
Operating System: DOS 6.00
Вернуться к началу
MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 11 фев 2020, 11:14

"Старое, старое радио"

УКУ первого класса "VEF 101 Stereo"

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Получил по обмену. Спасибо Дидзису. Рабочий, не хватает трёх оригинальных кнопок. Внешний вид на троечку.

==========================================================================================================

УКУ первого класса VEF 101 Stereo обеспечивает усиление стереофонических программ, поступающих от электропроигрывателя, магнитофона,
тюнера и других источников сигнала. УКУ состоит из блока предварительных усилителей, блока усилителей мощности и стабилизированного блока питания.
Усилитель комплектуется двумя акустическими системами 6МАС-4 Сг3.843.028ТУ, разработанными в КБ Орбита (позднее они же 6АС-416), в каждой колонке
установлены громкоговорители 10ГД-34 и 3ГД-31.

Выходная мощность каждого канала - 10 Вт при КНИ не более 1%, рабочий диапазон частот 40... 18000 Гц при неравномерности АЧХ не более 5 дБ.
Усилитель имеет устройство защиты транзисторов оконечных каскадов от перегрузок и КЗ. Потребляемая от сети мощность - 75 Вт.

Габариты усилителя: 386 - 290 - 100 мм, вес - 6.5 кг. Габариты каждой колонки: 280 - 190 - 174 мм, вес - 4.2 кг.
Чувствительность на входе: микрофон: 3 – 5 мВ, линия: 20 – 25 мВ, звукосниматель: 200 – 250 мВ,
Мощность канала на нагрузку 4 Ом: синусоидальная: 10 Вт, музыкальная: 15 Вт
Коэффициент гармоник: 1 %, Уровень фона: -60 дБ, Пределы регулировки стереобаланса: 8 дБ
Вернуться к началу
MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 04 мар 2020, 13:37

Мышка побежала, хвостиком махнула

Space Control Mouse Ser.Nr: WSN 365162

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Спасибо "algor" www.allrussian.info
Вернуться к началу
MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » 11 мар 2020, 10:53

Вот новый подарок в мой "Музей старых компьютеров, да и не только"

Катушечный магнитофон Philips N 4420

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Не хватает крышки головок. Поломан один из переключателей, пришлось "химичить".
Технические характеристики:

- 3 скорости движения ленты (4.75, 9.5, 19 см/сек);
- 3 износоустойчивые головки;
- 3 двигателя с пассиковыми приводами;
- 4-х декадный счетчик расхода ленты с пассиковым приводом;
- систему шумопонижения DNL;
- сквозной канал с возможностью прослушивания записи в режиме реального времени;
- встроенный оконечный усилитель с мощностью выхода не менее 10 вт на канал;
- воспроизведение на 2 встроенных динамика сопротивлением 4 Ом с возможностью подключения выносных акустических систем.


Частотные характеристики:

- на скорости 4,75 см/сек - 35-11000 Гц;
- на скорости 9,5 см/сек - 35-18000 Гц;
- на скорости 19 см/сек - 35-25000 Гц.
Предусмотрены следующие разъемы:
- для выносных акустических систем;
- универсальный вход-выход линейного усилителя;
- монитор;
- дистанционное управление;
- выход на головные телефоны;
- микрофоны (правый-левый).

Выходная мощность – 10 Ватт на канал при сопротивлении 4 Ом.

- напряжение питания 110-127-220-240В;
- частота тока 50-60 Гц;
- потребляемая мощность 70 Ватт;
- размер катушки – до 18 см.

Размеры - 415х430х200 мм.
Вес - 10 кг.
Стоимость аппарата в 1977 году - 995DM.
Вернуться к началу
MaiklsBlack
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
Откуда: Латвия

Re: Старое, старое компьютерно железо

Сообщение MaiklsBlack » Вчера, 22:39

И снова подарок


HP iPAQ "RX 5940" Travel Companion

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Спасибо Андрису

==============================================================================

Технические характеристики

Процессор Samsung SC2440 400 МГц
Операционная система MS Windows Mobile
Версия 5.0 for Pocket PC Premium Edition
ROM (ПЗУ) 2Gb RAM (ОЗУ) 64 Мб
Слот для карт SD: поддержка карт памяти SDIO (1 бит) и SD/MMC (4 бита).
Встроенный GPS приёмник
Bluetooth / Wi-Fi
Экран TFT-дисплей: диагональ 3,5 дюйма, QVGA, 64 тыс. цветов, режим энергосбережения, портретная и альбомная ориентация
Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC. Включены карманные версии ПО Microsoft (Word® Mobile, Excel® Mobile, Mobile и Internet Explorer Mobile,
File Explorer),
Сенсорный экран и стилус
Съемная перезаряжаемая аккумуляторная батарея, 1700 мАч,
Mini-USB
Встроенный микрофон, динамик и один 3,5 мм разъём для стереонаушников
4 программируемые кнопки быстрого запуска приложений, кнопка навигации по 5 направлениям, перезаряжаемая/сменная батарея, сенсорный экран
чувствительный к нажатию стилусом или кончиком пальца, кнопка записи голоса, микрофон и динамик;
Размеры 76 x 120 x 12
Вес 149 г
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей