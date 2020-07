Сообщение MaiklsBlack » 22 дек 2019, 21:38

Notebook "Gulipin" CAF Prolite 386SX/16-047Спасибо Илмару.=========================================================================================Computer Name: IBM AT or compatibleBuilt-in BIOS: AMI, Monday, April 9, 1990Main Processor: Intel 80386, 16 MHzMath Co-Processor: NoneVideo Adapter: Video Graphics Array (VGA)Mouse Type: None--------------------- Disks ---------------------Hard disks: NoneFloppy disks: 1.44M--------------------- Memory ---------------------DOS Memory: 640KExtended Memory: 7,552KExpanded Memory: 0K--------------------- Other Info ---------------------Bus Type: ISA (PC/AT)Serial Ports: 2Parallel Ports: 1Keyboard Type: 101-keyOperating System: DOS 6.00