Старое, старое компьютерно железо
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Встречался ли кто с "этим шедевром"
Chess computer "Made in USSR"
Спасибо Петерису
Информации по этому - Chess computer "Made in USSR", пока не нашёл. Тот кто подарил говорил что был куплен в своё время в магазине.
В интернете пока ничего не нашёл.Как мне кажется это изделие какого-то кооператива 90-х годов.
Похож на упрощённый клон от "Chess computer Mondial II (Mephisto)"
Chess computer "Made in USSR"
Спасибо Петерису
Информации по этому - Chess computer "Made in USSR", пока не нашёл. Тот кто подарил говорил что был куплен в своё время в магазине.
В интернете пока ничего не нашёл.Как мне кажется это изделие какого-то кооператива 90-х годов.
Похож на упрощённый клон от "Chess computer Mondial II (Mephisto)"
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Notebook "Olivetti Philos-44" (model NB 1015)
Спасибо Вестуру
================================================================================================
К сожалению как и со всеми старыми ноутами,хард убит и реанимировать не удалось, он на 127 МБ. Увы это проблема и харды такие
к сожалению найти теперь проблема. Так же не фиксируется в гнезде встроенная мышка. От старости аккумулятор тоже не заряжается.
Computer Name: Olivetti
Built-in BIOS: OLIVETTI, Friday, July 15, 1994
Main Processor: Intel 80486, 50 MHz
Math Co-Processor: (Built-in)
Video Adapter: Video Graphics Array (VGA)
Mouse Type: None
--------------------- Disks ---------------------
Hard disks: None
Floppy disks: 1.44M
--------------------- Memory ---------------------
DOS Memory: 639K
Extended Memory: 7,168K
Expanded Memory: 0K
--------------------- Other Info ---------------------
Bus Type: ISA (PC/AT)
Serial Ports: 1
Parallel Ports: 1
Keyboard Type: 101-key
Operating System: DOS 6.22
Спасибо Вестуру
================================================================================================
К сожалению как и со всеми старыми ноутами,хард убит и реанимировать не удалось, он на 127 МБ. Увы это проблема и харды такие
к сожалению найти теперь проблема. Так же не фиксируется в гнезде встроенная мышка. От старости аккумулятор тоже не заряжается.
Computer Name: Olivetti
Built-in BIOS: OLIVETTI, Friday, July 15, 1994
Main Processor: Intel 80486, 50 MHz
Math Co-Processor: (Built-in)
Video Adapter: Video Graphics Array (VGA)
Mouse Type: None
--------------------- Disks ---------------------
Hard disks: None
Floppy disks: 1.44M
--------------------- Memory ---------------------
DOS Memory: 639K
Extended Memory: 7,168K
Expanded Memory: 0K
--------------------- Other Info ---------------------
Bus Type: ISA (PC/AT)
Serial Ports: 1
Parallel Ports: 1
Keyboard Type: 101-key
Operating System: DOS 6.22
Старое старое компьютерно железо
хм... что-то мне подсказывает, что в этот магазин я ходил искать работу
Computer Resale
10 Soresby Street
Town Centre
Chesterfield
S40 1JN
01246 559869
Как только у бедного A-Level studenta будут деньги, и его studenta моск решит, что их настолько в избытке, что он может позволить часть их потратить на старое железо, так сразу пойду в магазин
А пока я просто спрашиваю -- может у кого то валяется что-то из старого железа, что через x дней/недель пойдёт в recycling. Так вот, if this is the case, с удовольствием приму в дар часть из того барахла. Может быть
С уважением,
lnx
Computer Resale
10 Soresby Street
Town Centre
Chesterfield
S40 1JN
01246 559869
Как только у бедного A-Level studenta будут деньги, и его studenta моск решит, что их настолько в избытке, что он может позволить часть их потратить на старое железо, так сразу пойду в магазин
А пока я просто спрашиваю -- может у кого то валяется что-то из старого железа, что через x дней/недель пойдёт в recycling. Так вот, if this is the case, с удовольствием приму в дар часть из того барахла. Может быть
С уважением,
lnx
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Новый подарок
RRR Speaker System S-70 (35АС -013)
Лучшая АС в СССР 70-х
Одна из удачных конструкций акустических систем выпускаемых промышленностью СССР. Разработанная в Советские времена, она и сегодня,
по качеству звучания, способна "затмить" современные акустические системы известных мировых брендов.
35АС-013 — это так называемый активный трехполосный громкоговоритель с электромеханической обратной связью (ЭМОС). Кроме трех динамических
головок и пассивного разделительного фильтра, в его корпусе смонтированы усилитель мощности ЗЧ с источником питания и ряд дополнительных
устройств, повышающих надежность и улучшающих эксплуатационные удобства громкоговорителя.
Спасибо Агрису
RRR Speaker System S-70 (35АС -013)
Лучшая АС в СССР 70-х
Одна из удачных конструкций акустических систем выпускаемых промышленностью СССР. Разработанная в Советские времена, она и сегодня,
по качеству звучания, способна "затмить" современные акустические системы известных мировых брендов.
35АС-013 — это так называемый активный трехполосный громкоговоритель с электромеханической обратной связью (ЭМОС). Кроме трех динамических
головок и пассивного разделительного фильтра, в его корпусе смонтированы усилитель мощности ЗЧ с источником питания и ряд дополнительных
устройств, повышающих надежность и улучшающих эксплуатационные удобства громкоговорителя.
Спасибо Агрису
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
ПК "Квант 4 С" Электроника 0507 (3.030.311)
Вот этот ПК "Квант 4 С" ждал меня в Санкт-Петербурге более года. Спасибо за хранение его Юрию, а также Сергею Фролову.
Сейчас корзина с платами и жёсткий диск добралась до моего музея. Большое спасибо за это Алексею из Даугавпилса.
Остальное должно через месяц тоже быть доставлено в музей.
17/08/2019 наконец получил монитор МС 6105.05, железный корпус с блоком питания компа и 5.25" дисководами .
Правда его пришлось переправлять по частям как я писал выше. Спасибо за это Глебу из Санкт-Петербурга за доставку остального.
Теперь сделал остальные фотки этого "чуда" и можно всё остальное посмотреть на моём сайте. .
Вот этот ПК "Квант 4 С" ждал меня в Санкт-Петербурге более года. Спасибо за хранение его Юрию, а также Сергею Фролову.
Сейчас корзина с платами и жёсткий диск добралась до моего музея. Большое спасибо за это Алексею из Даугавпилса.
Остальное должно через месяц тоже быть доставлено в музей.
17/08/2019 наконец получил монитор МС 6105.05, железный корпус с блоком питания компа и 5.25" дисководами .
Правда его пришлось переправлять по частям как я писал выше. Спасибо за это Глебу из Санкт-Петербурга за доставку остального.
Теперь сделал остальные фотки этого "чуда" и можно всё остальное посмотреть на моём сайте. .
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Notebook "Gulipin" CAF Prolite 386SX/16-047
Спасибо Илмару.
=========================================================================================
Computer Name: IBM AT or compatible
Built-in BIOS: AMI, Monday, April 9, 1990
Main Processor: Intel 80386, 16 MHz
Math Co-Processor: None
Video Adapter: Video Graphics Array (VGA)
Mouse Type: None
--------------------- Disks ---------------------
Hard disks: None
Floppy disks: 1.44M
--------------------- Memory ---------------------
DOS Memory: 640K
Extended Memory: 7,552K
Expanded Memory: 0K
--------------------- Other Info ---------------------
Bus Type: ISA (PC/AT)
Serial Ports: 2
Parallel Ports: 1
Keyboard Type: 101-key
Operating System: DOS 6.00
Спасибо Илмару.
=========================================================================================
Computer Name: IBM AT or compatible
Built-in BIOS: AMI, Monday, April 9, 1990
Main Processor: Intel 80386, 16 MHz
Math Co-Processor: None
Video Adapter: Video Graphics Array (VGA)
Mouse Type: None
--------------------- Disks ---------------------
Hard disks: None
Floppy disks: 1.44M
--------------------- Memory ---------------------
DOS Memory: 640K
Extended Memory: 7,552K
Expanded Memory: 0K
--------------------- Other Info ---------------------
Bus Type: ISA (PC/AT)
Serial Ports: 2
Parallel Ports: 1
Keyboard Type: 101-key
Operating System: DOS 6.00
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
"Старое, старое радио"
УКУ первого класса "VEF 101 Stereo"
Получил по обмену. Спасибо Дидзису. Рабочий, не хватает трёх оригинальных кнопок. Внешний вид на троечку.
==========================================================================================================
УКУ первого класса VEF 101 Stereo обеспечивает усиление стереофонических программ, поступающих от электропроигрывателя, магнитофона,
тюнера и других источников сигнала. УКУ состоит из блока предварительных усилителей, блока усилителей мощности и стабилизированного блока питания.
Усилитель комплектуется двумя акустическими системами 6МАС-4 Сг3.843.028ТУ, разработанными в КБ Орбита (позднее они же 6АС-416), в каждой колонке
установлены громкоговорители 10ГД-34 и 3ГД-31.
Выходная мощность каждого канала - 10 Вт при КНИ не более 1%, рабочий диапазон частот 40... 18000 Гц при неравномерности АЧХ не более 5 дБ.
Усилитель имеет устройство защиты транзисторов оконечных каскадов от перегрузок и КЗ. Потребляемая от сети мощность - 75 Вт.
Габариты усилителя: 386 - 290 - 100 мм, вес - 6.5 кг. Габариты каждой колонки: 280 - 190 - 174 мм, вес - 4.2 кг.
Чувствительность на входе: микрофон: 3 – 5 мВ, линия: 20 – 25 мВ, звукосниматель: 200 – 250 мВ,
Мощность канала на нагрузку 4 Ом: синусоидальная: 10 Вт, музыкальная: 15 Вт
Коэффициент гармоник: 1 %, Уровень фона: -60 дБ, Пределы регулировки стереобаланса: 8 дБ
УКУ первого класса "VEF 101 Stereo"
Получил по обмену. Спасибо Дидзису. Рабочий, не хватает трёх оригинальных кнопок. Внешний вид на троечку.
==========================================================================================================
УКУ первого класса VEF 101 Stereo обеспечивает усиление стереофонических программ, поступающих от электропроигрывателя, магнитофона,
тюнера и других источников сигнала. УКУ состоит из блока предварительных усилителей, блока усилителей мощности и стабилизированного блока питания.
Усилитель комплектуется двумя акустическими системами 6МАС-4 Сг3.843.028ТУ, разработанными в КБ Орбита (позднее они же 6АС-416), в каждой колонке
установлены громкоговорители 10ГД-34 и 3ГД-31.
Выходная мощность каждого канала - 10 Вт при КНИ не более 1%, рабочий диапазон частот 40... 18000 Гц при неравномерности АЧХ не более 5 дБ.
Усилитель имеет устройство защиты транзисторов оконечных каскадов от перегрузок и КЗ. Потребляемая от сети мощность - 75 Вт.
Габариты усилителя: 386 - 290 - 100 мм, вес - 6.5 кг. Габариты каждой колонки: 280 - 190 - 174 мм, вес - 4.2 кг.
Чувствительность на входе: микрофон: 3 – 5 мВ, линия: 20 – 25 мВ, звукосниматель: 200 – 250 мВ,
Мощность канала на нагрузку 4 Ом: синусоидальная: 10 Вт, музыкальная: 15 Вт
Коэффициент гармоник: 1 %, Уровень фона: -60 дБ, Пределы регулировки стереобаланса: 8 дБ
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Мышка побежала, хвостиком махнула
Space Control Mouse Ser.Nr: WSN 365162
Спасибо "algor" www.allrussian.info
Space Control Mouse Ser.Nr: WSN 365162
Спасибо "algor" www.allrussian.info
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Вот новый подарок в мой "Музей старых компьютеров, да и не только"
Катушечный магнитофон Philips N 4420
Не хватает крышки головок. Поломан один из переключателей, пришлось "химичить".
Технические характеристики:
- 3 скорости движения ленты (4.75, 9.5, 19 см/сек);
- 3 износоустойчивые головки;
- 3 двигателя с пассиковыми приводами;
- 4-х декадный счетчик расхода ленты с пассиковым приводом;
- систему шумопонижения DNL;
- сквозной канал с возможностью прослушивания записи в режиме реального времени;
- встроенный оконечный усилитель с мощностью выхода не менее 10 вт на канал;
- воспроизведение на 2 встроенных динамика сопротивлением 4 Ом с возможностью подключения выносных акустических систем.
Частотные характеристики:
- на скорости 4,75 см/сек - 35-11000 Гц;
- на скорости 9,5 см/сек - 35-18000 Гц;
- на скорости 19 см/сек - 35-25000 Гц.
Предусмотрены следующие разъемы:
- для выносных акустических систем;
- универсальный вход-выход линейного усилителя;
- монитор;
- дистанционное управление;
- выход на головные телефоны;
- микрофоны (правый-левый).
Выходная мощность – 10 Ватт на канал при сопротивлении 4 Ом.
- напряжение питания 110-127-220-240В;
- частота тока 50-60 Гц;
- потребляемая мощность 70 Ватт;
- размер катушки – до 18 см.
Размеры - 415х430х200 мм.
Вес - 10 кг.
Стоимость аппарата в 1977 году - 995DM.
Катушечный магнитофон Philips N 4420
Не хватает крышки головок. Поломан один из переключателей, пришлось "химичить".
Технические характеристики:
- 3 скорости движения ленты (4.75, 9.5, 19 см/сек);
- 3 износоустойчивые головки;
- 3 двигателя с пассиковыми приводами;
- 4-х декадный счетчик расхода ленты с пассиковым приводом;
- систему шумопонижения DNL;
- сквозной канал с возможностью прослушивания записи в режиме реального времени;
- встроенный оконечный усилитель с мощностью выхода не менее 10 вт на канал;
- воспроизведение на 2 встроенных динамика сопротивлением 4 Ом с возможностью подключения выносных акустических систем.
Частотные характеристики:
- на скорости 4,75 см/сек - 35-11000 Гц;
- на скорости 9,5 см/сек - 35-18000 Гц;
- на скорости 19 см/сек - 35-25000 Гц.
Предусмотрены следующие разъемы:
- для выносных акустических систем;
- универсальный вход-выход линейного усилителя;
- монитор;
- дистанционное управление;
- выход на головные телефоны;
- микрофоны (правый-левый).
Выходная мощность – 10 Ватт на канал при сопротивлении 4 Ом.
- напряжение питания 110-127-220-240В;
- частота тока 50-60 Гц;
- потребляемая мощность 70 Ватт;
- размер катушки – до 18 см.
Размеры - 415х430х200 мм.
Вес - 10 кг.
Стоимость аппарата в 1977 году - 995DM.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
И снова подарок
HP iPAQ "RX 5940" Travel Companion
Спасибо Андрису
==============================================================================
Технические характеристики
Процессор Samsung SC2440 400 МГц
Операционная система MS Windows Mobile
Версия 5.0 for Pocket PC Premium Edition
ROM (ПЗУ) 2Gb RAM (ОЗУ) 64 Мб
Слот для карт SD: поддержка карт памяти SDIO (1 бит) и SD/MMC (4 бита).
Встроенный GPS приёмник
Bluetooth / Wi-Fi
Экран TFT-дисплей: диагональ 3,5 дюйма, QVGA, 64 тыс. цветов, режим энергосбережения, портретная и альбомная ориентация
Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC. Включены карманные версии ПО Microsoft (Word® Mobile, Excel® Mobile, Mobile и Internet Explorer Mobile,
File Explorer),
Сенсорный экран и стилус
Съемная перезаряжаемая аккумуляторная батарея, 1700 мАч,
Mini-USB
Встроенный микрофон, динамик и один 3,5 мм разъём для стереонаушников
4 программируемые кнопки быстрого запуска приложений, кнопка навигации по 5 направлениям, перезаряжаемая/сменная батарея, сенсорный экран
чувствительный к нажатию стилусом или кончиком пальца, кнопка записи голоса, микрофон и динамик;
Размеры 76 x 120 x 12
Вес 149 г
HP iPAQ "RX 5940" Travel Companion
Спасибо Андрису
==============================================================================
Технические характеристики
Процессор Samsung SC2440 400 МГц
Операционная система MS Windows Mobile
Версия 5.0 for Pocket PC Premium Edition
ROM (ПЗУ) 2Gb RAM (ОЗУ) 64 Мб
Слот для карт SD: поддержка карт памяти SDIO (1 бит) и SD/MMC (4 бита).
Встроенный GPS приёмник
Bluetooth / Wi-Fi
Экран TFT-дисплей: диагональ 3,5 дюйма, QVGA, 64 тыс. цветов, режим энергосбережения, портретная и альбомная ориентация
Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC. Включены карманные версии ПО Microsoft (Word® Mobile, Excel® Mobile, Mobile и Internet Explorer Mobile,
File Explorer),
Сенсорный экран и стилус
Съемная перезаряжаемая аккумуляторная батарея, 1700 мАч,
Mini-USB
Встроенный микрофон, динамик и один 3,5 мм разъём для стереонаушников
4 программируемые кнопки быстрого запуска приложений, кнопка навигации по 5 направлениям, перезаряжаемая/сменная батарея, сенсорный экран
чувствительный к нажатию стилусом или кончиком пальца, кнопка записи голоса, микрофон и динамик;
Размеры 76 x 120 x 12
Вес 149 г
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Стереофонический магнитофон-приставка "Электроника ТА1-003".
Спасибо Агрису
С 1979 года выпускался Фрязинским заводом "Рений" при НПО "Исток", а с 1980 года и Кировским электромашиностроительным производственным
объединением имени Лепсе. МП со сквозным каналом "Электроника ТА1-003" предназначена для высококачественной записи фонограмм на магнитные
ленты типа А4409-6Б и А4309-6Б с последующим или одновременным воспроизведением через внешний усилитель с АС или на стереофонические телефоны.
От подобных аппаратов высшего класса эту модель отличает блочно-модульная конструкция, широкое использование электронной коммутации и высокая
автоматизация 3-х двигательного блока ЛПМ.
В МП имеется:
система автоматического управления ведущим двигателем прямого привода;
устройство для электронного торможения;
система стабилизации натяжения магнитной ленты во всех режимах работы;
фотоэлектрический автостоп. Имеются следующие режимы: воспроизведение вперед и назад (реверс);
ускоренная перемотка ленты в обоих направлениях; "
Запись"; "Стоп"; "Пауза"; "Откат". Перевод из одного режима в другой осуществляется электронным устройством с псевдосенсорным управлением,
исключающим деформацию ленты при нажатии кнопки выбранного режима, минуя кнопку "Стоп" при случайном нажатии на несколько кнопок и в других случаях.
Имеется:
система шумопонижения, работающая в сквозном канале; 4-х разрядный счетчик ленты с автономным датчиком;
газоразрядный индикатор уровня записи и воспроизведения;
беспроводной пульт ДУ с подключением стереотелефонов. МП собрана на 40 микросхемах, 132 транзисторах, 80 диодах, 4 оптронах и 2 симисторах.
Краткие характеристики:
диаметр катушки 270 мм; скорость ЛПМ - 19,05; 9,53 см/сек;
коэффициент детонации при скорости ленты 19,05 см/сек - ±0,08%, 9,53 см/сек - ±0,15%; рабочий диапазон частот на ЛВ при скорости ленты 19,05 см/сек - 31,5...22000 Гц;
9,53 см/с - 31.5...16000 Гц;
относительный уровень помех в канале воспроизведения -53 дБ;
записи/воспроизведения -62 дБ; снижение относительного уровня помех при включении СШП до 8 дБ; коэффициент гармоник 1,2%; номинальное напряжение
сигнала на ЛВ - 0,4...0,6 В;
номинальная выходная мощность усилителей стереотелефонов на нагрузке 8 Ом - 1 мВт; потребляемая мощность 130 Вт.
Габариты МП - 491х220х456 мм, масса 27 кг.
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/elektr ... 1_003.html
=================================================================================================================================================
Вот что написали на одном портале о нём.
На момент впуска — 1980 год, "Электроника ТА1-003" превосходила все совковые катушечные магнитофоны
по всем техническим параметрам и качеству технической проработки. Прототипом для разработки был Revox A700. Стоила электроника немалых денег,
где-то 1350 то-ли 1500 руб.книжку с описанием зачитывали до дыр.Для многих так и осталась "Электроника ТА1-003" несбывшейся детской мечтой.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные технические данные магнитофона:
отклонение скорости движения магнитной ленты от номинального значения — не более ±1%;
коэффициент детонации при скорости 19 см с — не более ±0,08%, при скорости 9 см/с — не более ±0,15%:
длительность перемотки полной катушки № 18 с лентой толщиной 34 мкм —- не более 120 с;
рабочий диапазон частот на линейном выходе при скорости 19 см/с 31,5 - 22 000 Гц, при скорости 9 см/с — 31.5 16 000 Гц,
относительный уровень помех о канале воспроизведения — не хуже 53 дБ;
коэффициент гармоник на линейном выходе в канале записи-воспроизведения — не более 1.5%.
Характерные особенности "Электроника ТА1-003":
- все головки стеклоферритовые (ФГЗ, ФГВ, ФГС);
- кольца обрамления на передней панели крепятся к панели защелками;
- задняя панель имеет иную штамповку и более качественную покраску;
- блок датчика автостопа модифицирован (лампа установлена внутри блока);
Спасибо Агрису
С 1979 года выпускался Фрязинским заводом "Рений" при НПО "Исток", а с 1980 года и Кировским электромашиностроительным производственным
объединением имени Лепсе. МП со сквозным каналом "Электроника ТА1-003" предназначена для высококачественной записи фонограмм на магнитные
ленты типа А4409-6Б и А4309-6Б с последующим или одновременным воспроизведением через внешний усилитель с АС или на стереофонические телефоны.
От подобных аппаратов высшего класса эту модель отличает блочно-модульная конструкция, широкое использование электронной коммутации и высокая
автоматизация 3-х двигательного блока ЛПМ.
В МП имеется:
система автоматического управления ведущим двигателем прямого привода;
устройство для электронного торможения;
система стабилизации натяжения магнитной ленты во всех режимах работы;
фотоэлектрический автостоп. Имеются следующие режимы: воспроизведение вперед и назад (реверс);
ускоренная перемотка ленты в обоих направлениях; "
Запись"; "Стоп"; "Пауза"; "Откат". Перевод из одного режима в другой осуществляется электронным устройством с псевдосенсорным управлением,
исключающим деформацию ленты при нажатии кнопки выбранного режима, минуя кнопку "Стоп" при случайном нажатии на несколько кнопок и в других случаях.
Имеется:
система шумопонижения, работающая в сквозном канале; 4-х разрядный счетчик ленты с автономным датчиком;
газоразрядный индикатор уровня записи и воспроизведения;
беспроводной пульт ДУ с подключением стереотелефонов. МП собрана на 40 микросхемах, 132 транзисторах, 80 диодах, 4 оптронах и 2 симисторах.
Краткие характеристики:
диаметр катушки 270 мм; скорость ЛПМ - 19,05; 9,53 см/сек;
коэффициент детонации при скорости ленты 19,05 см/сек - ±0,08%, 9,53 см/сек - ±0,15%; рабочий диапазон частот на ЛВ при скорости ленты 19,05 см/сек - 31,5...22000 Гц;
9,53 см/с - 31.5...16000 Гц;
относительный уровень помех в канале воспроизведения -53 дБ;
записи/воспроизведения -62 дБ; снижение относительного уровня помех при включении СШП до 8 дБ; коэффициент гармоник 1,2%; номинальное напряжение
сигнала на ЛВ - 0,4...0,6 В;
номинальная выходная мощность усилителей стереотелефонов на нагрузке 8 Ом - 1 мВт; потребляемая мощность 130 Вт.
Габариты МП - 491х220х456 мм, масса 27 кг.
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/elektr ... 1_003.html
=================================================================================================================================================
Вот что написали на одном портале о нём.
На момент впуска — 1980 год, "Электроника ТА1-003" превосходила все совковые катушечные магнитофоны
по всем техническим параметрам и качеству технической проработки. Прототипом для разработки был Revox A700. Стоила электроника немалых денег,
где-то 1350 то-ли 1500 руб.книжку с описанием зачитывали до дыр.Для многих так и осталась "Электроника ТА1-003" несбывшейся детской мечтой.
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Основные технические данные магнитофона:
отклонение скорости движения магнитной ленты от номинального значения — не более ±1%;
коэффициент детонации при скорости 19 см с — не более ±0,08%, при скорости 9 см/с — не более ±0,15%:
длительность перемотки полной катушки № 18 с лентой толщиной 34 мкм —- не более 120 с;
рабочий диапазон частот на линейном выходе при скорости 19 см/с 31,5 - 22 000 Гц, при скорости 9 см/с — 31.5 16 000 Гц,
относительный уровень помех о канале воспроизведения — не хуже 53 дБ;
коэффициент гармоник на линейном выходе в канале записи-воспроизведения — не более 1.5%.
Характерные особенности "Электроника ТА1-003":
- все головки стеклоферритовые (ФГЗ, ФГВ, ФГС);
- кольца обрамления на передней панели крепятся к панели защелками;
- задняя панель имеет иную штамповку и более качественную покраску;
- блок датчика автостопа модифицирован (лампа установлена внутри блока);
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Портативная игровая система "Nintendo_Game BOY"
Спасибо Юрису (SUNSHINE)
Так как была утеряна крышка батарей, пришлось что-то мастерить в замен.
==========================================================================================================
Первый Game Boy был выпущен ещё в 1989 году, как продолжение к известным карманным играм Nintendo Game & Watch. Это была первая популярная портативная игровая система, и многие компании пытались повторить успех Game Boy, но никому сделать этого так и не удалось.
Устройство имело монохромный жидкокристаллический экран с размерами 160×144 пикселей, стереозвук на четыре канала и функцию GameLink, позволяющую соединять две консоли вместе и играть вдвоём в поддерживающие данную технологию игры.
Всякий раз, если по каким-либо причинам продажи Game Boy шли на убыль, Nintendo выпускала новые разновидности Game Boy, чтобы снова увеличить продажи. Таким образом, в ноябре 1996 года появился Game Boy Pocket, который был меньше в размерах на 30 %, чем свой предшественник, но с экраном большего размера и всего с двумя батареями AAA. Позже был выпущен Game Boy Color c цветным экраном, затем — Game Boy Advance.
Разработчик Nintendo Research & Development 1
Производитель Nintendo
Тип Портативная игровая система
Поколение Четвёртое
Дата выхода Япония 21 апреля 1989
Соединённые Штаты Америки август 1989
Европа 1990
Россия ноябрь 1994
Продано штук 118 690 000
Носитель картриджи Game Boy
Технические характеристики
Процессор: Sharp LR35902 DMC-CPU[2], 8-разрядный (сильно упрощённый вариант Zilog Z80[3] производства Sharp), на тактовой частоте 4,194304 МГц
Основная память: 8 Кбайт
Видеопамять: 8 Кбайт
Размер экрана: 2,6" (66 мм)
Разрешение: 160×144 пикселей
Максимальное число спрайтов: 40, но не более 10 в одной строке
Размеры спрайтов: 8×16, либо 8×8 пикселей
Горизонтальная развертка: 9198 кГц
Вертикальная развертка: 59,73 Гц
Звук: 4-канальный, моно (в наушниках стерео) 2 канала квадратные, 1 канал волн (можно настроить этот канал) 1 канал шумный.
Питание: DC6V 0,7 Вт — 4 элемента типа AA
Размеры: 148×90×32 мм
Вес (с элементами питания): 394 г
Мин/макс ёмкость картриджа: 256 кбит — 4 Мбит (32-512 Кб)
Цвета: 4 цвета (Бежевый, тёмно-бежевый, коричневый, и чёрный.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Game_Boy
Спасибо Юрису (SUNSHINE)
Так как была утеряна крышка батарей, пришлось что-то мастерить в замен.
==========================================================================================================
Первый Game Boy был выпущен ещё в 1989 году, как продолжение к известным карманным играм Nintendo Game & Watch. Это была первая популярная портативная игровая система, и многие компании пытались повторить успех Game Boy, но никому сделать этого так и не удалось.
Устройство имело монохромный жидкокристаллический экран с размерами 160×144 пикселей, стереозвук на четыре канала и функцию GameLink, позволяющую соединять две консоли вместе и играть вдвоём в поддерживающие данную технологию игры.
Всякий раз, если по каким-либо причинам продажи Game Boy шли на убыль, Nintendo выпускала новые разновидности Game Boy, чтобы снова увеличить продажи. Таким образом, в ноябре 1996 года появился Game Boy Pocket, который был меньше в размерах на 30 %, чем свой предшественник, но с экраном большего размера и всего с двумя батареями AAA. Позже был выпущен Game Boy Color c цветным экраном, затем — Game Boy Advance.
Разработчик Nintendo Research & Development 1
Производитель Nintendo
Тип Портативная игровая система
Поколение Четвёртое
Дата выхода Япония 21 апреля 1989
Соединённые Штаты Америки август 1989
Европа 1990
Россия ноябрь 1994
Продано штук 118 690 000
Носитель картриджи Game Boy
Технические характеристики
Процессор: Sharp LR35902 DMC-CPU[2], 8-разрядный (сильно упрощённый вариант Zilog Z80[3] производства Sharp), на тактовой частоте 4,194304 МГц
Основная память: 8 Кбайт
Видеопамять: 8 Кбайт
Размер экрана: 2,6" (66 мм)
Разрешение: 160×144 пикселей
Максимальное число спрайтов: 40, но не более 10 в одной строке
Размеры спрайтов: 8×16, либо 8×8 пикселей
Горизонтальная развертка: 9198 кГц
Вертикальная развертка: 59,73 Гц
Звук: 4-канальный, моно (в наушниках стерео) 2 канала квадратные, 1 канал волн (можно настроить этот канал) 1 канал шумный.
Питание: DC6V 0,7 Вт — 4 элемента типа AA
Размеры: 148×90×32 мм
Вес (с элементами питания): 394 г
Мин/макс ёмкость картриджа: 256 кбит — 4 Мбит (32-512 Кб)
Цвета: 4 цвета (Бежевый, тёмно-бежевый, коричневый, и чёрный.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Game_Boy
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Ещё из старого радио
RRR Стереофоническая радиола с кассетным магнитофоном "Melodija 105-stereo-02"
Вот такую разбитую посылку с этой "RRR Melodija 105-stereo-02" я получил по почте из России. Деревянный корпус разбит и поломан,
верхняя крышка из оргстекла тоже разбита, трещины, сломаны шарниры, погнут диск проигрывателя, сломаны все крепления магнитофона.
Варвары на почте России.
Отреставрированный деревянный корпус и крепления магнитофона, с диском проигрывателя пока не разобрался. Отремонтированы шарниры
крепления крышки из оргстекла и вклеены осколки, сама крышка проклеена на трещинах. Вот так выглядит после ремонта.
Спасибо Владимиру из Тамбова
RRR Стереофоническая радиола с кассетным магнитофоном "Melodija 105-stereo-02"
Вот такую разбитую посылку с этой "RRR Melodija 105-stereo-02" я получил по почте из России. Деревянный корпус разбит и поломан,
верхняя крышка из оргстекла тоже разбита, трещины, сломаны шарниры, погнут диск проигрывателя, сломаны все крепления магнитофона.
Варвары на почте России.
Отреставрированный деревянный корпус и крепления магнитофона, с диском проигрывателя пока не разобрался. Отремонтированы шарниры
крепления крышки из оргстекла и вклеены осколки, сама крышка проклеена на трещинах. Вот так выглядит после ремонта.
Спасибо Владимиру из Тамбова
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