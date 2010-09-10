Сообщение MaiklsBlack » 24 мар 2020, 10:51

Стереофонический магнитофон-приставка "Электроника ТА1-003".Спасибо АгрисуС 1979 года выпускался Фрязинским заводом "Рений" при НПО "Исток", а с 1980 года и Кировским электромашиностроительным производственнымобъединением имени Лепсе. МП со сквозным каналом "Электроника ТА1-003" предназначена для высококачественной записи фонограмм на магнитныеленты типа А4409-6Б и А4309-6Б с последующим или одновременным воспроизведением через внешний усилитель с АС или на стереофонические телефоны.От подобных аппаратов высшего класса эту модель отличает блочно-модульная конструкция, широкое использование электронной коммутации и высокаяавтоматизация 3-х двигательного блока ЛПМ.В МП имеется:система автоматического управления ведущим двигателем прямого привода;устройство для электронного торможения;система стабилизации натяжения магнитной ленты во всех режимах работы;фотоэлектрический автостоп. Имеются следующие режимы: воспроизведение вперед и назад (реверс);ускоренная перемотка ленты в обоих направлениях; "Запись"; "Стоп"; "Пауза"; "Откат". Перевод из одного режима в другой осуществляется электронным устройством с псевдосенсорным управлением,исключающим деформацию ленты при нажатии кнопки выбранного режима, минуя кнопку "Стоп" при случайном нажатии на несколько кнопок и в других случаях.Имеется:система шумопонижения, работающая в сквозном канале; 4-х разрядный счетчик ленты с автономным датчиком;газоразрядный индикатор уровня записи и воспроизведения;беспроводной пульт ДУ с подключением стереотелефонов. МП собрана на 40 микросхемах, 132 транзисторах, 80 диодах, 4 оптронах и 2 симисторах.Краткие характеристики:диаметр катушки 270 мм; скорость ЛПМ - 19,05; 9,53 см/сек;коэффициент детонации при скорости ленты 19,05 см/сек - ±0,08%, 9,53 см/сек - ±0,15%; рабочий диапазон частот на ЛВ при скорости ленты 19,05 см/сек - 31,5...22000 Гц;9,53 см/с - 31.5...16000 Гц;относительный уровень помех в канале воспроизведения -53 дБ;записи/воспроизведения -62 дБ; снижение относительного уровня помех при включении СШП до 8 дБ; коэффициент гармоник 1,2%; номинальное напряжениесигнала на ЛВ - 0,4...0,6 В;номинальная выходная мощность усилителей стереотелефонов на нагрузке 8 Ом - 1 мВт; потребляемая мощность 130 Вт.Габариты МП - 491х220х456 мм, масса 27 кг.=================================================================================================================================================Вот что написали на одном портале о нём.На момент впуска — 1980 год, "Электроника ТА1-003" превосходила все совковые катушечные магнитофоныпо всем техническим параметрам и качеству технической проработки. Прототипом для разработки был Revox A700. Стоила электроника немалых денег,где-то 1350 то-ли 1500 руб.книжку с описанием зачитывали до дыр.Для многих так и осталась "Электроника ТА1-003" несбывшейся детской мечтой.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Основные технические данные магнитофона:отклонение скорости движения магнитной ленты от номинального значения — не более ±1%;коэффициент детонации при скорости 19 см с — не более ±0,08%, при скорости 9 см/с — не более ±0,15%:длительность перемотки полной катушки № 18 с лентой толщиной 34 мкм —- не более 120 с;рабочий диапазон частот на линейном выходе при скорости 19 см/с 31,5 - 22 000 Гц, при скорости 9 см/с — 31.5 16 000 Гц,относительный уровень помех о канале воспроизведения — не хуже 53 дБ;коэффициент гармоник на линейном выходе в канале записи-воспроизведения — не более 1.5%.Характерные особенности "Электроника ТА1-003":- все головки стеклоферритовые (ФГЗ, ФГВ, ФГС);- кольца обрамления на передней панели крепятся к панели защелками;- задняя панель имеет иную штамповку и более качественную покраску;- блок датчика автостопа модифицирован (лампа установлена внутри блока);