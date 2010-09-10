Старое, старое компьютерно железо
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Notebook "Everex" Designote 486 DX4
Долго не доходили руки до него. Все шарниры крепления экрана были выломаны, так что пришлось долго что-то "химичить".
Что бы всё работало, пришлось заливать места крепления в модулях соединения эпоксидкой, а на крышке экрана делать крепления из металла.
У этого ноутбука кнопки включения как таковой нет и включение в работу идёт при одновременном нажатии клавиши "Fn" + "Enter". Но запустить
так и не получилось. Надо разбираться и искать причину, виновата ли клавиатура или что-то ещё. Есть подозрение на "холодную пайку" в разъёме питания,
он разболтан. Надо проверять.При подключении блока питания загорается светодиод зарядки аккумулятора и всё.
Спасибо Карлу из Риги
"Everex Systems, Inc"(всегда за совершенство!)- Компания была основана в 1983 году со штаб-квартирой во Фримонте, штат Калифорния, на данный
момент уже несуществующий американский производитель настольных и портативных персональных компьютеров. Компания была основана Стивом Хуэем,
Джоном Ли и Уэйном Чангом.
Больше фото на сайте.
Долго не доходили руки до него. Все шарниры крепления экрана были выломаны, так что пришлось долго что-то "химичить".
Что бы всё работало, пришлось заливать места крепления в модулях соединения эпоксидкой, а на крышке экрана делать крепления из металла.
У этого ноутбука кнопки включения как таковой нет и включение в работу идёт при одновременном нажатии клавиши "Fn" + "Enter". Но запустить
так и не получилось. Надо разбираться и искать причину, виновата ли клавиатура или что-то ещё. Есть подозрение на "холодную пайку" в разъёме питания,
он разболтан. Надо проверять.При подключении блока питания загорается светодиод зарядки аккумулятора и всё.
Спасибо Карлу из Риги
"Everex Systems, Inc"(всегда за совершенство!)- Компания была основана в 1983 году со штаб-квартирой во Фримонте, штат Калифорния, на данный
момент уже несуществующий американский производитель настольных и портативных персональных компьютеров. Компания была основана Стивом Хуэем,
Джоном Ли и Уэйном Чангом.
Больше фото на сайте.
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