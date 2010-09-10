Сообщение MaiklsBlack » 01 ноя 2020, 15:14

Notebook "Everex" Designote 486 DX4Долго не доходили руки до него. Все шарниры крепления экрана были выломаны, так что пришлось долго что-то "химичить".Что бы всё работало, пришлось заливать места крепления в модулях соединения эпоксидкой, а на крышке экрана делать крепления из металла.У этого ноутбука кнопки включения как таковой нет и включение в работу идёт при одновременном нажатии клавиши "Fn" + "Enter". Но запуститьтак и не получилось. Надо разбираться и искать причину, виновата ли клавиатура или что-то ещё. Есть подозрение на "холодную пайку" в разъёме питания,он разболтан. Надо проверять.При подключении блока питания загорается светодиод зарядки аккумулятора и всё.Спасибо Карлу из Риги"Everex Systems, Inc"(всегда за совершенство!)- Компания была основана в 1983 году со штаб-квартирой во Фримонте, штат Калифорния, на данныймомент уже несуществующий американский производитель настольных и портативных персональных компьютеров. Компания была основана Стивом Хуэем,Джоном Ли и Уэйном Чангом.Больше фото на сайте.